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Филиппо Ганна запланировал попытку установления часового рекорда на треке на 8 октября

Филиппо Ганна нацелен поставить новый часовой рекорд на треке 8 октября на велодроме в Гренхене

 

 

  Филиппо Ганна объявил, что 8 октября в 20:00 по CET на швейцарском велодроме “Tissot” в Гренхене (Grenchen) попытается поставить новый мировой часовой рекорд на треке. 26-летнему итальянскому велогонщику команды INEOS Grenadiers необходимо проехать больше 55,548 км, чтобы побить рекорд, установленный его товарищем по команде Дэном Бигхэмом (Dan Bigham) 19 августа 2022 года.

 

  Для команды INEOS Grenadiers попытка установления часового рекорда на треке  - отличная возможность протестировать новаторские разработки партнёров, включая Pinarello, Bioracer, Kask, Muc-Off, Continental, Fizik, Core и Princeton.

 

Филиппо Ганна запланировал попытку установления часового рекорда на треке на 8 октября

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

  Филиппо Ганна: «С нетерпением жду этот вызов, хотя мне предстоит целый час боли. Будет интересно посмотреть, как выдержит тело, как далеко смогу зайти. Это тест на физические и психологические границы. Участие в таком престижном спортивном мероприятии – важный шаг в моей карьере.

 

  Я тренировался на новом Pinarello, он супербыстрый, мне нравится. Этот велосипед – следующее повышение уже высокого уровня нашего оборудования. В эти проекты команда и наши партнёры от Pinarello, разработавшего совершенно новый прототип велосипеда, до сделанного специально для меня комбинезона Bioracer, вложили огромное количество энергии и усилий в эти проекты. Теперь моя очередь. На велодроме ощущаю себя очень комфортно, что психологически уже даёт мне ощущение нескольких дополнительно пройденных метров».

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального мендежера команды INEOS Grenadiers: «Мы весь год готовились к этому потрясающему событию. Столько всего потребовалось, чтобы мы могли гарантировать Филиппо в Швейцарии Филииппо лучшее оборудование, которое увеличит шанс на успех. Когда дело касается такого спортивного события, мы ничего не оставляем на волю случая и постоянно совершенствуем всё, что делаем.  

  Такой подход – в основе нашей команды INEOS Grenadiers. Работа с  лучшими умами в этой сфере вдохновляет. Забота и внимание к нашим спортсменами показывает, как сильно мы желаем им успеха».

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna INEOS Grenadiers мировой часовой рекорд на треке

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Earl57
    Проводить ЧМ в Австралии еще большая тупость. Вон в Ирландии вообще отказались кого-либо отправлять на этот ЧМ. Сказали что перспектив на призы у ирландцев нет, а расходы огромные. И вообще в этом году все подорожало на 60-80%. Так что Сэм Беннет, Данбар и Маллен не по своей воле мимо чемпионата...
    Ван Арт недавно посетовал, что для поездки в комфортных условиях в бизнес-классе нужно заплатить 8000 евро в один конец за один только билет. И это при том, что обратный билет стоит 3500 евро. Он типа федерацию Бельгии немного разгружает, поэтому билеты сам оплачивает. В реальности за ним повсюду жена с ребенком ездит, поэтому он и летел в Австралию отдельно от сборной. А там еще за проживание жены платить надо.

    Понятно, что Австралия на краю Земли и расходы туда летать большие, даже для богатых. Но если я правильно прочитал один англицкий сайт Рэмко Э. именно бизнес-классом и полетел на ЧМ; а чё ему, Вуэльту же выиграл, деньги не лишние нашлись))

    Но я вот тут подумал немного о другом, а не привезут ли в далёкую Австралию европейские (и не только) спортсмены/спортсменки и/или "персонал поддержки" новые случаи КОВИДа? У них там ведь очень строгие меры безопасности были ещё недавно. И своих не выпускали, и тем более чужих не (в)пускали к себе...и это касалось не только спортсменов. 

  • Aboba
    Kampioenschap van Vlaanderen-2 ... (2)
    Aboba-Фото
    https://ibb.co/4PPdMN4
  • Earl57
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (16)
    Earl57-Фото
    Жизнь такая. Если муж или бойфренд знаменитый и богатый, то приходится присматривать, чтобы не увели. Вон за Пидкоком его подруга тоже повсюду мотается. Дамы ведут себя сдержанно, на камеры не лезут. Но присутствуют.
    Вальверде первую жену с двумя детьми оставил, когда встретил более молодую. А у Кэва жена до брака с ним эскортницей была. Он с ней на каком-то официальном мероприятии познакомился. Немало случаев, когда гонщики женились на подиумных девушках.
  • velodoctor
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (16)
    velodoctor-Фото
    Даже если вы по 200 дней в году ночевали вне дома?
  • Camel
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (16)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    ...за ним повсюду жена с ребенком ездит...

    Если бы со мной жена на работу с ребенком ходила, да ещё и по командировкам за мной моталась, я бы её в угол поставил.

  • Earl57
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (16)
    Earl57-Фото

    Речь о расходах на перелет и проживание. Велофедерация небольшой страны еле как сводит концы с концами. Будь ЧМ в Европе, они бы приехали. Хотя бы ради андеров и юниоров.

    Поездку на чемпионаты федерации сами оплачивают, все расходы за их счет.

  • Aboba
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (16)
    Aboba-Фото
    >Сказали что перспектив на призы у ирландцев нет
    По такой логике, на ЧМ в разделке могут ехать человек 5
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неужели так быстро "оклемался" или его "нервирует" что инженер его же команды сейчас владелец часового рекорда ?)

    Насчёт ЧМ. У нас по Киеву начинается всё намного раньше, разве что воскресные гонки можно будет смотреть чуть больше, т.е. раньше, так как выходной день.
    Кстати:

    164.3 км. - longest road race in WC for women elite EVER. (previous record 157,7 км. в 2021 году)

  • SportSpirit
    Kampioenschap van Vlaanderen-2 ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Ой-ёй, леди и джентельмены) если я ничего не упустила, это был первый совместный подиум Фабио и Дилана после известных событий. 

     

    Дилан впервые взял с собой на пьедестал маленького сынишку и держал его со стороны Фабио. Фабио ставил всю наградную атрибутику со стороны Дилана, а сам стоял ближе к Калебу Юэну и о чем-то оживленно беседовал. Обычно немногословный Юэн, понимая наэлектризованность обставновки, всячески ему подыгрывал. 

     

    В общем, награждение было интересней самой гонки)

  • SportSpirit
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (16)
    SportSpirit-Фото

    К вопросу о разнице во времени, помню как в записи звучал сонный голос СК с начала групповой гонки на ОИ, типа "эээй, есть кто живой") там что-то около 4 утра для "средней Европы" было.... я смотрела в реале завершающие 30 км. 

     

    На разделку будильник ставила "под Ремко", он тогда открывал список сильнейших. 

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