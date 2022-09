Филиппо Ганна запланировал попытку установления часового рекорда на треке на 8 октября

Неужели так быстро "оклемался" или его "нервирует" что инженер его же команды сейчас владелец часового рекорда ?)



Насчёт ЧМ. У нас по Киеву начинается всё намного раньше, разве что воскресные гонки можно будет смотреть чуть больше, т.е. раньше, так как выходной день.

Кстати:

164.3 км. - longest road race in WC for women elite EVER. (previous record 157,7 км. в 2021 году)