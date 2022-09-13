Филиппо Ганна запланировал попытку установления часового рекорда на треке на 8 октября

Филиппо Ганна нацелен поставить новый часовой рекорд на треке 8 октября на велодроме в Гренхене

Филиппо Ганна объявил, что 8 октября в 20:00 по CET на швейцарском велодроме “Tissot” в Гренхене (Grenchen) попытается поставить новый мировой часовой рекорд на треке. 26-летнему итальянскому велогонщику команды INEOS Grenadiers необходимо проехать больше 55,548 км, чтобы побить рекорд, установленный его товарищем по команде Дэном Бигхэмом (Dan Bigham) 19 августа 2022 года.

Для команды INEOS Grenadiers попытка установления часового рекорда на треке - отличная возможность протестировать новаторские разработки партнёров, включая Pinarello, Bioracer, Kask, Muc-Off, Continental, Fizik, Core и Princeton.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Филиппо Ганна: «С нетерпением жду этот вызов, хотя мне предстоит целый час боли. Будет интересно посмотреть, как выдержит тело, как далеко смогу зайти. Это тест на физические и психологические границы. Участие в таком престижном спортивном мероприятии – важный шаг в моей карьере.

Я тренировался на новом Pinarello, он супербыстрый, мне нравится. Этот велосипед – следующее повышение уже высокого уровня нашего оборудования. В эти проекты команда и наши партнёры от Pinarello, разработавшего совершенно новый прототип велосипеда, до сделанного специально для меня комбинезона Bioracer, вложили огромное количество энергии и усилий в эти проекты. Теперь моя очередь. На велодроме ощущаю себя очень комфортно, что психологически уже даёт мне ощущение нескольких дополнительно пройденных метров».

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального мендежера команды INEOS Grenadiers: «Мы весь год готовились к этому потрясающему событию. Столько всего потребовалось, чтобы мы могли гарантировать Филиппо в Швейцарии Филииппо лучшее оборудование, которое увеличит шанс на успех. Когда дело касается такого спортивного события, мы ничего не оставляем на волю случая и постоянно совершенствуем всё, что делаем.

Такой подход – в основе нашей команды INEOS Grenadiers. Работа с лучшими умами в этой сфере вдохновляет. Забота и внимание к нашим спортсменами показывает, как сильно мы желаем им успеха».