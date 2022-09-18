RCS Sport призвал Филиппо Ганну поменять дату попытки установления мирового часового рекорда

Организаторов классики “Ломбардия” не устраивает проведение в один день гонки и попытки установления мирового часового рекорда Филиппо Ганны

Организаторы классики – Монумента “Ломбардия”, компания RCS Sport, призвали Филиппо Ганну перенести дату попытки установления мирового часового рекорда, которая назначена на 8 октября 2022 года, тот же самый день, в который пройдёт итальянская классика. 26-летний гонщик команды INEOS Grenadiers Филиппо Ганна – чемпион Италии в индивидуальной гонке на время.

Двукратный чемпион мира в этой дисциплине, Ганна не смог третий год подряд выиграть золото в разделке чемпионата мира. А его следующим вызовом станет попытка установления мирового часового рекорда на швейцарском велодроме “Tissot” в Гренхене. Но в этот же день, 8 октября, по традиции, проводится классика – Монумент велоспорта “Ломбардия”. RCS Sport считает, что энтузиасты и профессионалы велоспорта не успеют уделить равное внимание обоим важным спортивным событиям года.

В заявлении RCS Sport, процитированном La Gazzetta dello Sport, говорится: «Услышав новости о назначенной на 8 октября попытки установления часового рекорда Филиппо Ганной, в тот же день, когда должна пройти классика “Ломбардия”, RCS Sport посчитал это совпадение неуместным. Два события международного уровня и огромной важности для профессионального велоспорта не должны назначаться на одну дату. RCS Sport надеется на то, что будет найдено оптимальное решение, которое позволит энтузиастам и профессионалам велоспорта следить за этими прекрасными вызовами».

Попытка установления мирового часового рекорда на треке Филиппо Ганной назначена на вечер и должна пройти через час после окончания классики «Ломбардия».