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RCS Sport призвал Филиппо Ганну поменять дату попытки установления мирового часового рекорда

Организаторов классики “Ломбардия” не устраивает проведение в один день гонки и   попытки установления мирового часового рекорда Филиппо Ганны

 

 

 

  Организаторы классики – Монумента “Ломбардия”, компания RCS Sport, призвали Филиппо Ганну перенести дату попытки установления мирового часового рекорда, которая назначена на 8 октября 2022 года, тот же самый день, в который пройдёт итальянская классика. 26-летний гонщик команды INEOS Grenadiers Филиппо Ганна – чемпион Италии в индивидуальной гонке на время.

 

 

  Двукратный чемпион мира в этой дисциплине, Ганна не смог третий год подряд выиграть золото в разделке чемпионата мира. А его следующим вызовом станет попытка установления мирового часового рекорда на швейцарском велодроме “Tissot” в Гренхене. Но в этот же день, 8 октября, по традиции, проводится классика – Монумент велоспорта “Ломбардия”. RCS Sport считает, что энтузиасты и профессионалы велоспорта не успеют уделить равное внимание обоим важным спортивным событиям года.

 

  В заявлении RCS Sport, процитированном La Gazzetta dello Sport, говорится: «Услышав новости о назначенной на 8 октября попытки установления часового рекорда Филиппо Ганной, в тот же день, когда должна пройти классика “Ломбардия”, RCS Sport посчитал это совпадение неуместным. Два события международного уровня и огромной важности для профессионального велоспорта не должны назначаться на одну дату. RCS Sport надеется на то, что будет найдено оптимальное решение, которое позволит энтузиастам и профессионалам велоспорта следить за этими прекрасными вызовами».

 

  Попытка установления мирового часового рекорда на треке Филиппо Ганной назначена на вечер и должна пройти через час после окончания классики «Ломбардия».

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna мировой часовой рекорд на треке

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Кто станет чемпионом мира-2022 в разделке?

Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Вот это Зоя! Полторы минуты второму месту на 14 км!
    Что-то подобное в юниорах сделал Ремко 5 лет назад.

  • SportSpirit
    Ники Терпстра завершит карьеру ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Да, Штыбар пока без контракта, считает, что это в первую очередь из-за проблем с сердцем по ходу сезона. Но он мотивирован продолжать. Бодро проехал Тур Дании, сейчас по Словении.

    12 лет в Квикстепе. Надеюсь, на годик продлят еще, на полставки в стиле Лефевра)

     

    Штыбар переходит в BikeExchange. Хорошая команда крепышей там собирается.

  • SportSpirit
    Сорен Вареншолд – чемпион мира ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Кто такой Сорен?) Немного статистических фактов.

     

    На ЧМ-2018 года среди юношей до 18-ти стал 5-м в разделке, опередив в том числе Илана ван Вилдера. А выиграл тогда ... да-да, Ремко. Привезя Люку Плаппу 1,5 минуты. Сорен младше Ремко всего на 1,5 мес и страше Плаппа на полгода (к вопросу об актуальности U23).

     

    Казалось бы, где-то рядом, но потом траектории развития кардинально разошлись. 2 провальных года, в 2021 4-й на ЧМ в разделке по юниорам, в 2022 - победа. Выглядит так, что это вершина его карьеры) 

  • SVS
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (21)
    SVS-Фото

    Удалено ради уменьшения энтропии вселенной.

  • Astanaforever
    Сорен Вареншолд – чемпион мира ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Время колумбийцев,словенцев уходит. Скандинавы, вот куда нужно обратить вниманию селекционерам мировых команд. Викинги, недаром они.))).
  • uran
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (12)
    uran-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: uran
    Вес меньше 70. Там по фото кожа и кости, но разделки он крутил всегда на уровне лидеров. Найдите ещё топ раздельщиков с таким дефицитом веса к росту.
    В разделке не вес нужен, а рост  , это физиология. 
    Рост? А я то всегда думал мощность, которая напрямую связана с мышечной массой. Среди топовых раздельщиков 2-х метровых значительно меньше 175- сантиметровых. Видимо физиология какая-то неверная.
  • Kay82
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (40)
    Kay82-Фото
    конечно!
  • Гонщик
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Всё таки странно - как такой некрупный (мягко говоря) Р. Эвенпул - соревнуются в разделке наравне с полноценным атлетами
    Это не то что странно, а подозрительно до безобразия, Канчи с Мартином не дадут соврать . 



    Цитата: velodoctor
    СК сегодня в эфире говорил, что при лобовом сопротивлении площадь Ремко на 30% процентов меньше, чем у Ганны.
    Бред от Курдюкова в порядке вещей. 

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Цитата: SportSpirit
     Дюмолан как пример, возведенный в N-ую степень.

     
    К ночи упомянешь Дюмолана, утром увидишь его на трибунах... в Австралии. Кажется, это немного дальше, чем прийти посмотреть на АмстелГолдРейс с обочины) 
     
    И даже у гонщиков возникали проблемы с визами и дорогими билетами. Но Том-то не гонщик) 

    Был замечен..ОТДЫХал))..уже в гражданском (снова)

  • RVL
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (12)
    RVL-Фото
    Не... отсутствие спринта, и горного хода...
    Вот тогда деваться некуда...
    Разделка наше все))

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
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6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2112
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2110
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