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Филиппо Ганна о подготовке к попытке установления мирового часового рекорда на треке

Филиппо Ганна: «Мне придётся приложить самые большие усилия в жизни»

 

 

  8 октября на велодроме в Гренхене (Швейцария) 26-летний итальянский гонщик команды INEOS Grenadiers Филиппо Ганна предпримет попытку побить часовой рекорд своего товарища по команде и консультанта Дэна Бигхэма (Dan Bigham), который составляет 55, 548 км.

 

 

Филиппо Ганна о подготовке к попытке установления мирового часового рекорда на треке

 

 

  Попытку установления часового рекорда на треке Филиппо Ганна предпримет на уникальном, созданном на 3D-принтере Pinarello Bolide F HR 3D из высокопрочного скандий-алюминиево-магниевого сплава. Велосипед весит 9 кг, он  немного тяжелее, чем тот, на котором Ганна привык выступать. На Pinarello Bolide F HR 3D поставят 170-миллиметровые аэродинамические шатуны с передней звездой на 64 зуба Wattshop Cratus и задней с 14 зубьями из той же линейки, изготовленные компанией Дэна Бигхэма  “Wattshop”. Цепь Izumi KAI, на всей трансмиссии будет использована смазка Muc-Off .

 

  Дэн Бигхэм отметил, что Филиппо Ганна последует его примеру и поедет консервативно первую часть с более низким каденсом, а затем увеличит темп. Кратчайшая траектория – строго по чёрной линии. Если Ганна сдвинется на правую сторону от чёрной линии, это значит, что ему придётся преодолеть большее расстояние на круге.  

 

 

Филиппо Ганна о подготовке к попытке установления мирового часового рекорда на треке

Филиппо Ганна о подготовке к попытке установления мирового часового рекорда на треке

 

 

Photo (c): Pinarello/INEOS Grenadiers Team

Филиппо Ганна о подготовке к попытке установления мирового часового рекорда на треке

 Филиппо Ганна о подготовке к попытке установления мирового часового рекорда на треке

 Филиппо Ганна о подготовке к попытке установления мирового часового рекорда на треке

 

  Филиппо Ганна уже продемонстрировал костюм, в котором предпримет попытку установления часового рекорда – это комбинезон Bioracer Katana.

 

  Филиппо Ганна: «Мы надеемся, что всё получится. Показатели мощности хорошие. Не знаю, надеюсь, что проеду отлично, но посмотрим. Конечно, завтра мне придётся приложить самые большие усилия в своей жизни. Даже не знаю, о чём буду думать последние полчаса. Может, просто попробую дышать нормально и отключиться от боли в ногах и пятой точке, потому что тяжело держать такую посадку.

 

  Велосипед тяжелее, чем обычный, но зато быстрее. Девять килограмм – это много, но ничего страшного. Может, первые три или четыре круга не чувствуешь, что он едет очень быстро, но через пять минут он уже летит по треку. Мы надеемся, что сможем так «лететь» час.  

 

  Что касается передачи, сегодня и в понедельник я пробовал 65, была мысль поставить 66, но решил на всякий случай придерживаться более высокого каденса. На треке обычно держим около 170 или 120 оборотов в минуту, завтра будет ближе к гонке на шоссе, поэтому около 96 rpm. Думаю, мне поможет, если останется возможность крутить быстрее».

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna INEOS Grenadiers часовой рекорд на треке

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