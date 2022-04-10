Филиппо Ганна готовится к Париж-Рубэ-2022 на треке

Филиппо Ганна проведёт сессии на треке перед стартом на Париж-Рубэ-2022

Филиппо Ганна дважды принимал участие в классике – Монументе Париж-Рубэ, но ещё ни разу не финишировал на этой гонке. Но у двукратного чемпиона мира в разделке есть победа на андеровской версии Париж-Рубэ-2016.

PHOTO CREDIT: LaPresse

Сейчас 25-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers готовится в третий раз принять участие в Париж-Рубэ, и выбрал альтернативный подход – он тренируется на треке, где моделирует усилия, необходимые при прохождении брусчатки «Северного Ада».

На треке в Монтикьяри бронзовый призёр Олимпиады в Токио в индивидуальном преследовании, олимпийский чемпион в командном преследовании, Филиппо Ганна работает с тренером национальной сборной по велоспорту на треке Марко Виллой.

В интервью La Gazzetta dello Sport Марко Вилла рассказал о тренировках своего подопечного:

«Пиппо будет тренироваться на велосипеде для гонки по очкам, посадка на котором очень похожа на его посадку на шоссейном велосипеде. Он использует фиксированную передачу 60х16, что аналогично 54х13 или 54х14, которые он поставит на брусчатке.

Мы сделаем две сессии по 20 минут, что равно четырём или пяти брусчатым секторам. Каждый сектор равен 8 или 9 кругам на треке, около 2 километров. Работа начнётся за дерни, что имитирует пелотон. Потом мы увеличим скорость, чтобы поднять мощность и каденс Ганны до тех, которые будут нужны ему на брусчатке. Это около 60-65 км/ч с каденсом 95-96 вращений педалей в минуту и мощностью между 800-1000 ватт.

Он будет удерживать это около двух минут, что почти эквивалентно сектору павэ. Затем около пяти километров он восстановится за дерни, и повторит».

Из-за болезни Филиппо Ганна не смог проехать все запланированные им весенние классики, отказавшись от участия в Е3 и Гент-Вевельгем-2022.

На Париж-Рубэ-2022 команда Ineos Grenadiers планирует стартовать также с Михалом Квятковски, выигравшим Амстел Голд Рэйс-2022, Люком Роу, Диланом Ван Баарле, Беном Тёрнером, Элиа Вивиани, Кимом Хейдуком, Магнусом Шеффилдом.