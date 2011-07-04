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Филиппо Ганна установил новый мировой часовой рекорд на треке - 56,792 км

56,792 км - новый мировой часовой рекорд, установленный 8 октября 2022 года Филиппо Ганной

 

Филиппо Ганна установил новый мировой часовой рекорд на треке - 56,792 км

 

 

  Сегодня 8 октября в Гренхене (Швейцария) Филиппо Ганна переписал часовой рекорд, который теперь составляет 56,792 км, что больше на 1244 м предыдущего рекорда, установленного его товарищем по команде и консультантом Дэном Бигхэмом (Dan Bigham)

 

  26-летний итальянский велогонщик команды INEOS Grenadiers проходил первые круги по велодрому в среднем за 16,1 секунду. После 15 пройденных километров его скорость составляла 54,977 км/ч, и круг Ганна стал преодолевать быстрее 15,8 секунд.

 

  Через 24,5 км его скорость превысила 55,556 км/ч. За первые полчаса он проехал около 27,850 км. Через 30 км он опережал график предыдущего рекорда, принадлежащего его товарищу по команде Дэну Бигхэму, на 1 круг.

 

  Некоторое время Филиппо Ганна держал время около 15,3 секунд на круге. Через 37 км он опережал график предыдущего рекордсмена уже на 500 метров. На 43-м километре его скорость составила 56,484 км/ч. Через 44,75 км он вёз предыдущему рекорду 1 км.

 

К 50-му километру Филиппо Ганна начал терять ритм, но запас уже сделал его новым рекордсменом. При этом итальянский гонщик удерживал время прохождения круга за 15,7 секунд.

 

Филиппо Ганна установил новый мировой часовой рекорд на треке - 56,792 км

 

Филиппо Ганна установил новый мировой часовой рекорд на треке - 56,792 км

Филиппо Ганна установил новый мировой часовой рекорд на треке - 56,792 км

  Филиппо Ганна установил новый мировой часовой рекорд на треке - 56,792 км

 Филиппо Ганна установил новый мировой часовой рекорд на треке - 56,792 км

 Филиппо Ганна установил новый мировой часовой рекорд на треке - 56,792 км

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna INEOS Grenadiers мировой часовой рекорд на треке

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  1. RVL

    Вчера, 22:03 | Регистрация: 30.08.2012

    А что скажут шестеро впереди него на ЧМ?

    Ррремко))

  2. MVDP

    Вчера, 22:03 | Регистрация: 3.10.2020

    Бигхэм чуть пять пятерок не сделал, а Ганна мог 56,789.

  3. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:12 | Регистрация: 27.05.2017

    Интересно, сколько продержится данный рекорд? Никто из топов не изъявлял желания?

    No war!
  4. Имя: Виктор

    Victor

    Вчера, 22:15 | Регистрация: 5.07.2012

    Интересно, сколько зубьев передняя звезда...

    1. Имя: Михаил

      motte

      Вчера, 22:19 | Регистрация: 4.07.2011

      Остановился на 64, задняя 14, шатун 170 мм.

      Болид пинарелло, 9 кг.

      Спецзаказ, как раньше говорили.

  5. Имя: Микола

    Ukrohypocrite

    Вчера, 22:21 | Регистрация: 25.09.2022

    С 75 круга нормально начал бомбить.

    Но все равно 1.3км от ноунейма это как-то маловато, да и после заезда Ганна не выглядел как человек, который страдал час. Думаю, в идеальной форме и при большем желании мог и за 58 уйти.

    Думаю, если ВВА с Джумбо или Ремко захотят (что очень вряд ли) и выдадут максимум, то перебьют рекорд.

    Трансляция кстати помойка, по центру экрана написали, что едет Ганна (о спасибо, а мы и не знали). Не было никаких вставок мощности, пульсовых зон, линейных сравнений с прошлым рекордом, короче к освещению подошли как-то спустя рукава.

  6. Гонщик

    Сегодня, 01:16 | Регистрация: 28.05.2017

    • Цитата: Ukrohypocrite
      С 75 круга нормально начал бомбить.
      Но все равно 1.3км от ноунейма это как-то маловато, да и после заезда Ганна не выглядел как человек, который страдал час. Думаю, в идеальной форме и при большем желании мог и за 58 уйти.
      Думаю, если ВВА с Джумбо или Ремко захотят (что очень вряд ли) и выдадут максимум, то перебьют рекорд.
      Трансляция кстати помойка, по центру экрана написали, что едет Ганна (о спасибо, а мы и не знали). Не было никаких вставок мощности, пульсовых зон, линейных сравнений с прошлым рекордом, короче к освещению подошли как-то спустя рукава.
      Вам с дивана виднее... 


    Цитата: motte
    Остановился на 64, задняя 14, шатун 170 мм.
    Болид пинарелло, 9 кг.
    Спецзаказ, как раньше говорили.
    Ганна конечно монстр, мало кто способен ворочать такую передачку в течении часа. 

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Комментарии

  • Гонщик
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    Гонщик-Фото
    • Цитата: Ukrohypocrite
      С 75 круга нормально начал бомбить.
      Но все равно 1.3км от ноунейма это как-то маловато, да и после заезда Ганна не выглядел как человек, который страдал час. Думаю, в идеальной форме и при большем желании мог и за 58 уйти.
      Думаю, если ВВА с Джумбо или Ремко захотят (что очень вряд ли) и выдадут максимум, то перебьют рекорд.
      Трансляция кстати помойка, по центру экрана написали, что едет Ганна (о спасибо, а мы и не знали). Не было никаких вставок мощности, пульсовых зон, линейных сравнений с прошлым рекордом, короче к освещению подошли как-то спустя рукава.
      Вам с дивана виднее... 


    Цитата: motte
    Остановился на 64, задняя 14, шатун 170 мм.
    Болид пинарелло, 9 кг.
    Спецзаказ, как раньше говорили.
    Ганна конечно монстр, мало кто способен ворочать такую передачку в течении часа. 

  • uran
    Ломбардия-2022. Результаты (10)
    uran-Фото
    А где результаты девчонок на гравийном ЧМ?
  • Ukrohypocrite
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    Ukrohypocrite-Фото

    С 75 круга нормально начал бомбить.

    Но все равно 1.3км от ноунейма это как-то маловато, да и после заезда Ганна не выглядел как человек, который страдал час. Думаю, в идеальной форме и при большем желании мог и за 58 уйти.

    Думаю, если ВВА с Джумбо или Ремко захотят (что очень вряд ли) и выдадут максимум, то перебьют рекорд.

    Трансляция кстати помойка, по центру экрана написали, что едет Ганна (о спасибо, а мы и не знали). Не было никаких вставок мощности, пульсовых зон, линейных сравнений с прошлым рекордом, короче к освещению подошли как-то спустя рукава.

  • motte
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    motte-Фото

    Остановился на 64, задняя 14, шатун 170 мм.

    Болид пинарелло, 9 кг.

    Спецзаказ, как раньше говорили.

  • Victor
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    Victor-Фото

    Интересно, сколько зубьев передняя звезда...

  • uran
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    uran-Фото
    Интересно, сколько продержится данный рекорд? Никто из топов не изъявлял желания?
  • MVDP
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    MVDP-Фото

    Бигхэм чуть пять пятерок не сделал, а Ганна мог 56,789.

  • RVL
    Филиппо Ганна установил новый ... (7)
    RVL-Фото

    А что скажут шестеро впереди него на ЧМ?

    Ррремко))

  • MVDP
    Ломбардия-2022. Результаты (10)
    MVDP-Фото
    Один монумент он взял.
  • Ukrohypocrite
    Ломбардия-2022. Результаты (10)
    Ukrohypocrite-Фото

    За Ланду обидно, только догонял двойку, как мувистаровский колесник сразу же атаковал...

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