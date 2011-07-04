  Филиппо Ганна установил новый мировой часовой рекорд на треке - 56,792 км

56,792 км - новый мировой часовой рекорд, установленный 8 октября 2022 года Филиппо Ганной

Сегодня 8 октября в Гренхене (Швейцария) Филиппо Ганна переписал часовой рекорд, который теперь составляет 56,792 км, что больше на 1244 м предыдущего рекорда, установленного его товарищем по команде и консультантом Дэном Бигхэмом (Dan Bigham)

26-летний итальянский велогонщик команды INEOS Grenadiers проходил первые круги по велодрому в среднем за 16,1 секунду. После 15 пройденных километров его скорость составляла 54,977 км/ч, и круг Ганна стал преодолевать быстрее 15,8 секунд.

Через 24,5 км его скорость превысила 55,556 км/ч. За первые полчаса он проехал около 27,850 км. Через 30 км он опережал график предыдущего рекорда, принадлежащего его товарищу по команде Дэну Бигхэму, на 1 круг.

Некоторое время Филиппо Ганна держал время около 15,3 секунд на круге. Через 37 км он опережал график предыдущего рекордсмена уже на 500 метров. На 43-м километре его скорость составила 56,484 км/ч. Через 44,75 км он вёз предыдущему рекорду 1 км.

К 50-му километру Филиппо Ганна начал терять ритм, но запас уже сделал его новым рекордсменом. При этом итальянский гонщик удерживал время прохождения круга за 15,7 секунд.