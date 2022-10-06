Кевин Ван Мельсен проехал последнюю в карьере велогонку

35-летний Кевин Ван Мельсен попрощался с бельгийскими болельщиками на классике «Бенш-Шиме-Бенш»

35-летний бельгийский велогонщик Кевин Ван Мельсен (Kévin Van Melsen) – настоящий символ бельгийской команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, завершает 14-летнюю карьеру в профессиональном велоспорте. Он попрощался с болельщиками на классике “Binche-Chimay-Binche”, где его молодой товарищ по команде Уго Паж занял третье место.

Photo (c) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Кевин Ван Мельсен пришёл в команду под руководством Жана-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart) ещё в 2009 году, когда команда выступала на континентальном уровне и называлась Willems Verandas. Бельгийский велогонщик всю свою карьеру был верным доместиком, поддерживал лидеров команды и помогал завоёвывать победы. Он прошёл вместе с командой путь от любительского уровня до профессиональной команды Мирового тура.

Подобного прогресса – от любителя до профессионала - может добиться каждый, кто задастся целью тренировками добиться идеальной физической формы, стать выносливым и сильным. Этот путь может быть долог, без решимости и упорства не обойтись, особенно, если приходится делать первые шаги и тренироваться с лишним весом. В этом случае важно обратить внимание на спортивное питание, в том числе жиросжигатели купить. Например, жиросжигатели – термогеники помогают увеличить скорость обмена веществ, калории расходуются быстрее, жир превращается в энергию, и весь быстро уменьшается.

Кевину Ван Мельсену новая глава карьеры не позволит набрать лишний вес – он не уходит из велоспорта, а продолжит уже в роли наставника в континентальной развивающей молодые таланты команды. Опыт у бельгийского гонщика уже есть - весь этот сезон он помогал 21-летнему французскому гонщику Уго Пажу (Hugo Page) освоиться в пелотоне Мирового тура в первый год профессиональной карьеры. И усилия Кевина Ван Мельсена не пропали зря – Уго Паж впервые в карьере поднялся на подиум классики «Бешн-Шиме-Бенш», проиграв только Кристофу Лапорту (Jumbo-Visma) и чемпиону Норвегии Расмусу Тиллеру (Uno-X Pro Cycling Team).

Кевин Ван Мельсен: «Без сомнения, лучшего завершения карьеры, как на «Бешн-Шиме-Бенш», не придумать. Этот регион – дом многочисленных партнёров нашей команды, особенно хочу выделить компанию «Wanty», которая спонсировала команду с момента моего прихода в неё в 2009. Хотя морально я был готов к этой прощальной гонке, эмоции захлёстывают. Пересечение линии финиша на Главной площади, где меня ждёт моя семья и команда, запускает цепную реакцию чувств. С одной стороны грусть и ностальгия, но также гордость за свою карьеру.

14 лет я отдавал всего себя работе. У меня были яркие момент, были периоды, когда надо было преодолевать трудности. Я исполнил детскую мечту – принял участие в Тур де Франс в 2019 году, а также проехал Вуэльту Испании. Для меня это были исключительные события. Я имел честь защищать цвета команды на трёх классиках Монументах велоспорта, почти на всех фламандских классиках, где помогал нашим лидерам, оставаясь в тени.

Никогда не забуду героический выпуск Париж-Рубэ прошлого года. До сих пор память о нём продолжает вызывать яркие чувства. Но больше всего я горжусь, что внёс свой вклад в прогресс команды, дошёл с ней до уровня Мирового тура, а в этом году команда поднялась на пятую строчку Мирового рейтинга. Теперь могу завершить на высокой ноте, повешу велосипед на гвоздь с гордостью за себя и команду.

Моя последняя гонка в качестве профессионального велогонщика закрывает одну страницу и открывает другую главу с командой Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

В прошлом сезоне я взял на себя ответственность как руководитель самых молодых гонщиков команды, таких, как Уго Паж. Эта миссия принесла мне огромное удовлетворение. Поэтому я очень мотивирован начать работу с молодыми, подающими надежды талантами на постоянной основе в новой континентальной развивающей команде. Последние пару месяцев я много работал в этом направлении, с большим нетерпением жду первого сбора континентальной и профессиональной команды Мирового тура в конце месяца!»