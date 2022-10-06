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Кевин Ван Мельсен проехал последнюю в карьере велогонку

35-летний Кевин Ван Мельсен попрощался с бельгийскими болельщиками на классике «Бенш-Шиме-Бенш»

 

 

  35-летний бельгийский велогонщик Кевин Ван Мельсен (Kévin Van Melsen) – настоящий символ бельгийской команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, завершает 14-летнюю карьеру в профессиональном велоспорте. Он попрощался с болельщиками на классике “Binche-Chimay-Binche”, где его молодой товарищ по команде Уго Паж занял третье место.

 

Кевин Ван Мельсен проехал последнюю в карьере велогонку

 

Кевин Ван Мельсен проехал последнюю в карьере велогонку

Photo (c) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

 

 

  Кевин Ван Мельсен пришёл в команду под руководством Жана-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart) ещё в 2009 году, когда команда выступала на континентальном уровне и называлась Willems Verandas. Бельгийский велогонщик всю свою карьеру был верным доместиком, поддерживал лидеров команды и помогал завоёвывать победы. Он прошёл вместе с командой путь от любительского уровня до профессиональной команды Мирового тура.

 

  Подобного прогресса – от любителя до профессионала -  может добиться каждый, кто задастся целью тренировками добиться идеальной физической формы, стать выносливым и сильным. Этот путь может быть долог, без решимости и упорства не обойтись, особенно, если приходится делать первые шаги и тренироваться с лишним весом. В этом случае важно обратить внимание на спортивное питание, в том числе жиросжигатели купить. Например, жиросжигатели – термогеники помогают увеличить скорость обмена веществ, калории расходуются быстрее, жир превращается в энергию, и весь быстро уменьшается.

 

  Кевину Ван Мельсену новая глава карьеры не позволит набрать лишний вес – он не уходит из велоспорта, а продолжит уже в роли наставника в континентальной развивающей молодые таланты команды. Опыт у бельгийского гонщика уже есть - весь этот сезон он помогал 21-летнему французскому гонщику Уго Пажу (Hugo Page) освоиться в пелотоне Мирового тура в первый год профессиональной карьеры. И усилия Кевина Ван Мельсена не пропали зря – Уго Паж впервые в карьере поднялся на подиум классики «Бешн-Шиме-Бенш», проиграв только Кристофу Лапорту (Jumbo-Visma) и чемпиону Норвегии Расмусу Тиллеру (Uno-X Pro Cycling Team).

 

  Кевин Ван Мельсен: «Без сомнения, лучшего завершения карьеры, как на «Бешн-Шиме-Бенш», не придумать.  Этот регион – дом многочисленных партнёров нашей команды, особенно хочу выделить компанию «Wanty», которая спонсировала команду с момента моего прихода в неё в 2009. Хотя морально я был готов к этой прощальной гонке, эмоции захлёстывают. Пересечение линии финиша на Главной площади, где меня ждёт моя семья и команда, запускает цепную реакцию чувств. С одной стороны грусть и ностальгия, но также гордость за свою карьеру.

 

  14 лет я отдавал всего себя работе. У меня были яркие момент, были периоды, когда надо было преодолевать трудности. Я исполнил детскую мечту – принял участие в Тур де Франс в 2019 году, а также проехал Вуэльту Испании. Для меня это были исключительные события. Я имел честь защищать цвета команды на трёх классиках Монументах велоспорта, почти на всех фламандских классиках, где помогал нашим лидерам, оставаясь в тени.

 

  Никогда не забуду героический выпуск Париж-Рубэ прошлого года. До сих пор память о нём продолжает вызывать яркие чувства. Но больше всего я горжусь, что внёс свой вклад в прогресс команды, дошёл с ней до уровня Мирового тура, а в этом году команда поднялась на пятую строчку Мирового рейтинга. Теперь могу завершить на высокой ноте, повешу велосипед на гвоздь с гордостью за себя и команду.

 

  Моя последняя гонка в качестве профессионального велогонщика закрывает одну страницу и открывает другую главу с командой Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

 

  В прошлом сезоне я взял на себя ответственность как руководитель самых молодых гонщиков команды, таких, как Уго Паж. Эта миссия принесла мне огромное удовлетворение. Поэтому я очень мотивирован начать работу с молодыми, подающими надежды талантами на постоянной основе в новой континентальной развивающей команде. Последние пару месяцев я много работал в этом направлении, с большим нетерпением жду первого сбора континентальной и профессиональной команды Мирового тура в конце месяца!»

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Теги к статье: Кевин Ван Мельсен Kevin Van Melsen

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Комментарии

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    velodoctor-Фото
    Широкий руль не арэродинамичен, он удобен только когда есть технические участки с рулежкой активной, если как вы сказали, то на скорости свыше 35 он будет замедлять. На гонках до этого резину ставили за 40мм, если будет как на СБ, то смысл в такой резине, если на более узкой быстрее. По мне гравий должен быть крупный (в меру), а не как на сб и обязательно технические участки, лайтовые трейлы там. Иначе это будет гонка ради гонки, а велосипед не покажет себя.
  • MVDP
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    MVDP-Фото
    Если гравийка, как на Страде Бьянке, да еще и треть асфальта, то однозначно будет преимущество перед МТБ. С более широким рулем камни и ямки даже на обычной дороге проще обруливать, так что очень технических участков не требуется.
  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    VeloVelo-Фото
    У вас муха на руле ;)
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    velodoctor-Фото

    Были открытые гонки гравийные, где вне зачета гонщик на МТБ побеждал. Хочется увидеть гравийную дистанцию, где именно гравийный велоипед получит преимущество, в первую очередь покрытие какое. Но мне кажется, всеравно искусственно UCI загонит в рамки  гонщиков, будут или уже есть требования по геометрии рамы и ширине покрышек и не важно как было бы быстрее. У гравийников делают шире руль не просто так, значит должны быть очень технические участки грунтовые/лесные или в чём смысл?  

  • дрокер
    Tre Valli Varesine-2022. Резул ... (5)
    дрокер-Фото
    Цитата: дрокер
    Смотрел по итальянскому Раи, у них был прямой эфир с Кристофом Прюдомом, уровень! Погги, Божьи ноги к Ломбардии готов
    . Саня тоже готов, четко на Игиту сработал
  • Ice
    Binche - Chimay - Binche / Mem ... (2)
    Ice-Фото

    Лапорт прогрессирует конечно внушительно. Интересно в следующем сезоне за ним посмотреть. 

  • Ice
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: velodoctor
    Я вас не понял какие понятия? Люди выше я уверен еще не видели гравийных гонок, говорят что кроссовые гонки лучше проводить за Уралом, но кроссовые то гонки как раз не требуют гравия, гор, там нужен лишь небольшой круг с перепадом, зеленкой и грязью. Для начала надо посмотреть, а потом уже говорить, что не так. Самые сильные так или иначе на шоссе гонщики, супер трэйлов же там не будет, поэтому кто должен побеждать в принципе понятно. Я видел одну гравийную гонку в сша, там были всякие ветераны велоспорта, ЧМ это все же про сильнейших. Я очень жду, больше чем Ломбардию.
    ага, кроме вас никто гравийных гонок не видел)))

  • drevgen
    Binche - Chimay - Binche / Mem ... (2)
    drevgen-Фото

    Да, это последняя гонка Ф. Жильбера

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется спереди будут 2 звезды ставить в отличии от кросса.

  • uran
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    uran-Фото
    Сарказм, сарказм, сарказм...

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