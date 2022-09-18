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Лео Хейтер – бронзовый призёр в разделке среди андеров на чемпионате мира по велоспорту-2022

Лео Хейтер: «Разделка  - прыжок в неизвестность, сделал всё, что мог»

 

 

  Действующий чемпион Великобритании в гонке с раздельным стартом среди андеров, 21-летний Лео Хейтер (Leo Hayter) стал бронзовым призёром чемпионата мира по велоспорту-2022 в этой же дисциплине и в этой же возрастной категории гонщиков до 23 лет.

 

  В австралийском Вуллонгонге на дистанции протяжённостью 28,8 км Лео Хейтер проиграл 24 секунды победителю, норвежскому гонщику Сорену Вареншолду (Søren Waerenskjold) и 8 секунд занявшему второе место бельгийскому гонщику Алеку Сегарту (Alec Segaert).

 

Лео Хейтер – бронзовый призёр в разделке среди андеров на чемпионате мира по велоспорту-2022

Лео Хейтер – бронзовый призёр в разделке среди андеров на чемпионате мира по велоспорту-2022

 

Лео Хейтер – бронзовый призёр в разделке среди андеров на чемпионате мира по велоспорту-2022

 

Лео Хейтер – бронзовый призёр в разделке среди андеров на чемпионате мира по велоспорту-2022

 

 

  Если победителю Сорену Вареншолду помогли советы старшего соотечественника Тобиаса Фосса, то Лео Хейтеру помогла совместная подготовка со старшим братом Итаном, занявшим 4-е место в разделке. Хотя сам Итан не смог добиться максимально возможного результата, так как за 18,5 км до финиша ему пришлось менять велосипед из-за слетевшей цепи, но наблюдение за его выступлением помогло Лео безошибочно пройти трассу.

 

  Лео Хейтер: «По правде говоря, я вполне доволен. Это моя первая разделка на международном уровне за два года, поэтому не знал, что ожидать. Прыгнул в неизвестность, чтобы посмотреть, на каком уровне нахожусь. Для моего стиля езды дистанция не идеальная. На ней надо было прикладывать массу разного типа  усилий, вместо того, чтобы долго и размеренно работать. Но я в своём роде даже наслаждался этой гонкой. Здесь можно было  проиграть или выиграть на поворотах. Прохождение поворотов – моё слабое место, но я сделал, что мог.

 

  В начале года у меня был спад, потом заболел ковидом в начале марта и какое-то время не мог тренироваться, поэтому, вернувшись к соревнованиям, был в шоке от ритма гонок. Но в итоге выиграл Джиро (Giro d'Italia Giovani Under 23). Один из тех случаев, когда надо верить, что всё станет на свои места - снова вольёшься в ритм и начнёшь хорошо выступать.  Здесь я сделал всё, что было в моих силах, и занял третье место.

 

  Хорошо, что мы с братом могли готовиться вместе. Мы провели разведку трассы, я мог увидеть по видео из машины, как он едет трассу, замечал, что он делает правильно. Это был хороший опыт. Было тяжело смотреть, когда у него возникли проблемы, он ехал хорошо, но никогда не знаешь, что может случиться. Однако то, что он ехал на высокий результат, потенциально мог выиграть, мне помогло. Его выступление показало, что мы оба правильно подготовились. 

  Медаль даёт мне уверенность, с нетерпением жду групповую гонку. У нас способны выиграть пятеро ребят».  

 

  Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022. Индивидуальная гонка на время. Андеры

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Теги к статье: Лео Хейтер Leo Hayter Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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Кто станет чемпионом мира-2022 в разделке?

Комментарии

  • M-07
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (25)
    M-07-Фото
    Что ты тут тогда забыл, патриот такой? Слезай с дивана и дуй воевать в Украину!
  • Astanaforever
    Сорен Вареншолд – чемпион мира ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Время колумбийцев,словенцев уходит. Скандинавы, вот куда нужно обратить вниманию селекционерам мировых команд. Викинги, недаром они.))).
  • Aboba
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (25)
    Aboba-Фото
    Сам себе придумал что-то и сидит довольный
    Рогуль коих поискать
  • uran
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (25)
    uran-Фото
    Цитата: Aboba
    Если я вижу, что отвечающий мне %%%%% %%%%%%, то зачем мне молчать об этом?
    Я уже все сказал по-поводу технологичности.
    Но ты опять об это спрашиваешь
    Потому что ты %%%%% %%%%%%
    Ну если за слова не отвечаешь то именно ты балабол на букву п. Можешь ещё чего сказать в свое оправдание)
  • uran
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (12)
    uran-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: uran
    Вес меньше 70. Там по фото кожа и кости, но разделки он крутил всегда на уровне лидеров. Найдите ещё топ раздельщиков с таким дефицитом веса к росту.
    В разделке не вес нужен, а рост  , это физиология. 
    Рост? А я то всегда думал мощность, которая напрямую связана с мышечной массой. Среди топовых раздельщиков 2-х метровых значительно меньше 175- сантиметровых. Видимо физиология какая-то неверная.
  • Kay82
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (40)
    Kay82-Фото
    конечно!
  • Гонщик
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Всё таки странно - как такой некрупный (мягко говоря) Р. Эвенпул - соревнуются в разделке наравне с полноценным атлетами
    Это не то что странно, а подозрительно до безобразия, Канчи с Мартином не дадут соврать . 



    Цитата: velodoctor
    СК сегодня в эфире говорил, что при лобовом сопротивлении площадь Ремко на 30% процентов меньше, чем у Ганны.
    Бред от Курдюкова в порядке вещей. 

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Цитата: SportSpirit
     Дюмолан как пример, возведенный в N-ую степень.

     
    К ночи упомянешь Дюмолана, утром увидишь его на трибунах... в Австралии. Кажется, это немного дальше, чем прийти посмотреть на АмстелГолдРейс с обочины) 
     
    И даже у гонщиков возникали проблемы с визами и дорогими билетами. Но Том-то не гонщик) 

    Был замечен..ОТДЫХал))..уже в гражданском (снова)

  • RVL
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (12)
    RVL-Фото
    Не... отсутствие спринта, и горного хода...
    Вот тогда деваться некуда...
    Разделка наше все))
  • Гонщик
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: uran
    Вес меньше 70. Там по фото кожа и кости, но разделки он крутил всегда на уровне лидеров. Найдите ещё топ раздельщиков с таким дефицитом веса к росту.
    В разделке не вес нужен, а рост  , это физиология. 

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