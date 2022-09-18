Лео Хейтер – бронзовый призёр в разделке среди андеров на чемпионате мира по велоспорту-2022

Лео Хейтер: «Разделка - прыжок в неизвестность, сделал всё, что мог»

Действующий чемпион Великобритании в гонке с раздельным стартом среди андеров, 21-летний Лео Хейтер (Leo Hayter) стал бронзовым призёром чемпионата мира по велоспорту-2022 в этой же дисциплине и в этой же возрастной категории гонщиков до 23 лет.

В австралийском Вуллонгонге на дистанции протяжённостью 28,8 км Лео Хейтер проиграл 24 секунды победителю, норвежскому гонщику Сорену Вареншолду (Søren Waerenskjold) и 8 секунд занявшему второе место бельгийскому гонщику Алеку Сегарту (Alec Segaert).

Если победителю Сорену Вареншолду помогли советы старшего соотечественника Тобиаса Фосса, то Лео Хейтеру помогла совместная подготовка со старшим братом Итаном, занявшим 4-е место в разделке. Хотя сам Итан не смог добиться максимально возможного результата, так как за 18,5 км до финиша ему пришлось менять велосипед из-за слетевшей цепи, но наблюдение за его выступлением помогло Лео безошибочно пройти трассу.

Лео Хейтер: «По правде говоря, я вполне доволен. Это моя первая разделка на международном уровне за два года, поэтому не знал, что ожидать. Прыгнул в неизвестность, чтобы посмотреть, на каком уровне нахожусь. Для моего стиля езды дистанция не идеальная. На ней надо было прикладывать массу разного типа усилий, вместо того, чтобы долго и размеренно работать. Но я в своём роде даже наслаждался этой гонкой. Здесь можно было проиграть или выиграть на поворотах. Прохождение поворотов – моё слабое место, но я сделал, что мог.

В начале года у меня был спад, потом заболел ковидом в начале марта и какое-то время не мог тренироваться, поэтому, вернувшись к соревнованиям, был в шоке от ритма гонок. Но в итоге выиграл Джиро (Giro d'Italia Giovani Under 23). Один из тех случаев, когда надо верить, что всё станет на свои места - снова вольёшься в ритм и начнёшь хорошо выступать. Здесь я сделал всё, что было в моих силах, и занял третье место.

Хорошо, что мы с братом могли готовиться вместе. Мы провели разведку трассы, я мог увидеть по видео из машины, как он едет трассу, замечал, что он делает правильно. Это был хороший опыт. Было тяжело смотреть, когда у него возникли проблемы, он ехал хорошо, но никогда не знаешь, что может случиться. Однако то, что он ехал на высокий результат, потенциально мог выиграть, мне помогло. Его выступление показало, что мы оба правильно подготовились.

Медаль даёт мне уверенность, с нетерпением жду групповую гонку. У нас способны выиграть пятеро ребят».