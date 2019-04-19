 INEOS Grenadiers подписала контракт с победителем «Бэби-Джиро» Лео Хейтером

Лео Хейтер, победитель андеровской "Джиро д'Италия"-2022, начнёт карьеру профессионала в команде INEOS Grenadiers в 2023 году

INEOS Grenadiers подтвердила подписание контракта с 20-летним британским велогонщиком Лео Хейтером (Leo Hayter), который с 2023 года начнёт в британской команде карьеру профессионального гонщика. В этом сезоне Лео Хейтер, недавний победитель андеровской Джиро д’Италия (Giro d’Italia Giovani Under-23) и чемпион Великобритании в разделке среди андеров, присоединился к команде в качестве стажёра. В 2021 году Лео Хейтер стал победителем андеровской версии Льеж-Бастонь-Льеж.

В команде INEOS Grenadiers уже выступает родной старший брат Лео Хейтера – Итан, ставший в этом году чемпионом Великобритании в разделке, с 2020 года принёсший команде 15 побед, в том числе в прологе и на этапе Тура Романдии-2022.

Велокоманда INEOS Grenadiers подписала с Лео Хейтером трёхлетний контракт.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального мендежера команды: «В последние пару лет мы стали уделять больше внимания поиску молодых талантов, придерживаясь нашей стратегии превращать их в гонщиков мирового уровня. Лео – один из высокоодарённых молодых гонщиков, уже впечатливший выступлением на андеровской Джиро. С нетерпением жду его в составе нашей команды, чтобы наблюдать за его развитием».

Лео Хейтер: «Я очень горд и рад присоединиться к INEOS Grenadiers в следующем году, рад, что поднимусь на самый высокий уровень велоспорта в британской команде, которая вдохновляла меня с тех пор, как начал участвовать в соревнованиях. Я уже был в тренировочном лагере команды, почувствовал себя как дома. С нетерпением жду начала работы».