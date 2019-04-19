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INEOS Grenadiers подписала контракт с победителем «Бэби-Джиро» Лео Хейтером

 Лео Хейтер, победитель андеровской "Джиро д'Италия"-2022, начнёт карьеру профессионала в команде INEOS Grenadiers в 2023 году

 

 

 

  INEOS Grenadiers подтвердила подписание контракта с 20-летним британским велогонщиком Лео Хейтером (Leo Hayter), который с 2023 года начнёт в британской команде карьеру профессионального гонщика. В этом сезоне Лео Хейтер, недавний победитель андеровской Джиро д’Италия (Giro d’Italia Giovani Under-23) и чемпион Великобритании в разделке среди андеров, присоединился к команде в качестве стажёра. В 2021 году Лео Хейтер стал победителем андеровской версии Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  В команде INEOS Grenadiers уже выступает родной старший брат Лео Хейтера – Итан, ставший в этом году чемпионом Великобритании в разделке, с 2020 года принёсший команде 15 побед, в том числе в прологе и на  этапе Тура Романдии-2022.

 

  Велокоманда INEOS Grenadiers подписала с Лео Хейтером трёхлетний контракт.

 

INEOS Grenadiers подписала контракт с победителем «Бэби-Джиро» Лео Хейтером

INEOS Grenadiers подписала контракт с победителем «Бэби-Джиро» Лео Хейтером

 INEOS Grenadiers подписала контракт с победителем «Бэби-Джиро» Лео Хейтером

 INEOS Grenadiers подписала контракт с победителем «Бэби-Джиро» Лео Хейтером

 Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

 

  Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального мендежера команды: «В последние пару лет мы стали уделять больше внимания поиску молодых талантов, придерживаясь нашей стратегии превращать их в гонщиков мирового уровня. Лео – один из высокоодарённых молодых гонщиков, уже впечатливший выступлением на андеровской Джиро. С нетерпением жду его в составе нашей команды, чтобы наблюдать за его развитием».

 

  Лео Хейтер: «Я очень горд и рад присоединиться к INEOS Grenadiers в следующем году, рад, что поднимусь на самый высокий уровень велоспорта в британской команде, которая вдохновляла меня с тех пор, как начал участвовать в соревнованиях. Я уже был  в тренировочном лагере команды, почувствовал себя как дома. С нетерпением жду начала работы».

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Теги к статье: Лео Хейтер Leo Hayter INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Даниил

    Даниил

    Сегодня, 15:49 | Регистрация: 5.05.2022

    Подписание весьма предсказуемо, но, наверное, Инеос обрадовала его специализация, так как скорее всего уйдёт Карапас, Томас не вечный, а с Берналем пока не понятно. Мартинес хоть и впечатлил в 2021, но в этом году у него не заладилось. В Пидкока не могу поверить на генерал гт, хотя тур был хорошим, в десятку не попал, но достойно проехал +победа. P. S. Берналь значится в предворительной заявке на Вуэльту.

  2. reforg34

    Сегодня, 16:17 | Регистрация: 19.04.2019

    На Рикардо Рикко похож, однако Рикко в молодые годы пикового Контадора спокойно сбрасывал, а Нибали всегда был в тени него.

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La Vuelta ciclista a Espana

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BEMER Cyclassics

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Bretagne Classic - Ouest-France

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Grand Prix Cycliste de Montreal

18 - 25 сентября 2022

World Championships

8 октября 2022

Il Lombardia

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Комментарии

  • Гонщик
    Заявление команды Astana Qazaq ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Новость вдохновляет, но хотелось бы чтоб до Вуэльты ситуация прояснилась окончательно ( желательно в лучшею сторону) чтобы Лонес ехал гонку не чуствуя себя =подвешенным за ... =
    В любом случае дали понять, что высокооктановый уже не заправить, так что хоть чувствуй, хоть не чувствуй, шансов никаких. 
     

  • Velolife
    Аннемик ван Флётен – победител ... (5)
    Velolife-Фото
    Повезло! Как говорил 1 классик, везёт тому, кто везёт.
  • старт-шоссе 82
    Заявление команды Astana Qazaq ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Новость вдохновляет, но хотелось бы чтоб до Вуэльты ситуация прояснилась окончательно ( желательно в лучшею сторону) чтобы Лонес ехал гонку не чуствуя себя =подвешенным за ... =

  • lazhu
    Аннемик ван Флётен – победител ... (5)
    lazhu-Фото
    Ван Дер Брегген завершила карьеру гонщика, в данный момент она спортдиректор sdworx
  • Даниил
    Тур Польши-2022. Этап 3 (1)
    Даниил-Фото
    Карапас очень тяжело смотрелся. Вот атака Тюниссена мне понравилась, сдулсв итоге, но интереса добавил. Последняя горушка с хорошим градиентом, специально для Игиты? Где-то до 3 км до финиша всегда в голове был, затем подсел и вдруг за 50 м до финиша вылез. Молодчина.
  • reforg34
    INEOS Grenadiers подписала кон ... (2)
    reforg34-Фото

    На Рикардо Рикко похож, однако Рикко в молодые годы пикового Контадора спокойно сбрасывал, а Нибали всегда был в тени него.

  • Даниил
    INEOS Grenadiers подписала кон ... (2)
    Даниил-Фото
    Подписание весьма предсказуемо, но, наверное, Инеос обрадовала его специализация, так как скорее всего уйдёт Карапас, Томас не вечный, а с Берналем пока не понятно. Мартинес хоть и впечатлил в 2021, но в этом году у него не заладилось. В Пидкока не могу поверить на генерал гт, хотя тур был хорошим, в десятку не попал, но достойно проехал +победа. P. S. Берналь значится в предворительной заявке на Вуэльту.
  • Go2022
    Тур Польши-2020. Этап 3 (16)
    Go2022-Фото

    https://vk.com/video/@id739097114?list=6bb77d95fe0a04cfd2&z=video739097114_
    456239105 эфир тут

  • nightbuster33
    Заявление команды Astana Qazaq ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Как-то стало спокойнее на душе и надеюсь,что команда Астана дростойно выступит на Вуэльте.Удачи!

  • Yuriy 17
    Аннемик ван Флётен – победител ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: uran
    В 39 лет так убедительно выиграть.

    Атеросклероз сосудов сердца у женщин развивается с годами медленнее, чем у мужского пола. 

    У женщин позже заметно нарастают холестериновые бляшки, из-за которых стенка артерии утолщается, сосуд деформируется с сужением его внутреннего просвета, что мешает нормальному кровотоку к сердцу. 

    Поэтому женщины в циклических видах спорта могут с успехом выступать дольше.

    Инфаркт и инсульт настигает женщин в более старшем возрасте (в большинстве случаев) 

     

     

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