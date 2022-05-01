Итан Хейтер выигрывает второй этап на Туре Романдии-2022

Итан Хейтер – победитель 2-го этапа Тура Романдии-2022

После победы в прологе, падения на 1-м этапе, Итан Хейтер вновь одержал победу, выиграв 2-й этап Тура Романдии-2022. На этот раз 23-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers обошёл соперников в общем спринте.

Хейтер рано открыл спринт и не дал себя обойти Йону Аберастури (Trek-Segafredo) и Фернандо Гавирии (UAE Team Emirates). Команда Ineos Grenadiers возглавила пелотон за 20 км до финиша, увеличив скорость, что ударило по спринтерам. Брэндон Ривера и Лауренс Де Плюс, Андрей Амадор и Люк Плапп провели смены, удерживая высокий темп, а Магнус Шеффилд стал последним развозящим для Итана Хейтера, спринтовавшего к победе.

Photo (c) UAE Team Emirates

Итан Хейтер: «Мы знали, что победа возможна, но я не был уверен, как поеду после вчерашнего падения. Команда сегодня работала потрясающе. Наверное, это моя самая красивая победа. Ребята всё сделали, мы заняли позицию, чтобы взять контроль над гонкой, и отфинишировать с победой было великолепно.

Вчера мне очень повезло. Я упал, но ничего не сломал и, к счастью, смог продолжить гонку. Мы планировали сегодня бороться, если я буду в порядке. Мы взвинтили скорость на спуске, потом на подъёме. Не было необходимости избавляться от соперников, но, наверное, многим стало тяжело. Я хорошо прохожу подъёмы, а перед спринтом отлично восстановился».

Йон Аберастури: «Я счастлив, что занял второе место. Сегодня для меня был хороший шанс, поэтому я сосредоточился. На последних 30 км ехали очень быстро, иногда я шёл на пределе, но понимал, что мне надо удержаться. На последнем километре Герант Томас и сидяющий у него на колесе Итан Хейтер проехали мимо меня, я знал, что мне надо сесть за ними, что и сделал. Я сильно продавливал в финале, возможно, после усилий на этом этапе нога шла не так хорошо, но я смог занять второе место».

Фернандо Гавирия: «Я рад результату, для меня с таким количеством подъёмов этап был тяжёлым. Чувствую себя хорошо, почти всё сделал правильно, команда отлично отработала, но иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. После двух месяцев без гонок третье место для меня – хороший результат. Настроен на борьбу, а также на Джиро д’Италия-2022».