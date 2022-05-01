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Итан Хейтер выигрывает второй этап на Туре Романдии-2022

Итан Хейтер – победитель 2-го этапа Тура Романдии-2022

 

  После победы в прологе, падения  на 1-м этапе, Итан Хейтер вновь одержал победу, выиграв 2-й этап Тура Романдии-2022. На этот раз 23-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers обошёл соперников в общем спринте.

 

  Хейтер рано открыл спринт и не дал себя обойти Йону Аберастури (Trek-Segafredo) и Фернандо Гавирии (UAE Team Emirates). Команда Ineos Grenadiers возглавила пелотон за 20 км до финиша, увеличив скорость, что ударило по спринтерам. Брэндон Ривера и Лауренс Де Плюс, Андрей Амадор и Люк Плапп провели смены, удерживая высокий темп, а Магнус Шеффилд стал последним развозящим для Итана  Хейтера, спринтовавшего к победе.

 

Итан Хейтер выигрывает второй этап на Туре Романдии-2022

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

 

  Итан Хейтер: «Мы знали, что победа возможна, но я не был  уверен, как поеду после вчерашнего падения. Команда сегодня работала потрясающе. Наверное, это моя самая красивая победа. Ребята всё сделали, мы заняли позицию, чтобы взять контроль над гонкой, и отфинишировать с победой было великолепно.

 

  Вчера мне очень повезло. Я упал, но ничего не сломал и, к счастью, смог продолжить гонку. Мы планировали сегодня бороться, если я буду в порядке. Мы взвинтили скорость на спуске, потом на подъёме. Не было необходимости избавляться от соперников, но, наверное, многим стало тяжело. Я хорошо прохожу подъёмы, а перед спринтом отлично восстановился».

 

  Йон Аберастури: «Я счастлив, что занял второе место. Сегодня для меня был хороший шанс, поэтому я сосредоточился. На последних 30 км ехали очень быстро, иногда я шёл на пределе, но понимал, что мне надо удержаться. На последнем километре Герант Томас и сидяющий у него на колесе Итан Хейтер проехали мимо меня, я знал, что мне надо сесть за ними, что и сделал. Я сильно продавливал в финале, возможно, после усилий на этом этапе нога шла не так хорошо, но я смог занять второе место».

 

  Фернандо Гавирия: «Я рад результату, для меня с таким количеством подъёмов этап был тяжёлым. Чувствую себя хорошо, почти всё сделал правильно, команда отлично отработала, но иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. После двух месяцев без гонок третье место для меня – хороший результат. Настроен на борьбу, а также на Джиро д’Италия-2022».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Романдии-2022

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Теги к статье: Итан Хейтер Ethan Hayter Ineos Grenadiers Тур Романдии Tour de Romandie многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • uran
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    uran-Фото
    Это что за Этан такой, что и разделку выиграл и спринтерский этап и горы любит.
  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хейтер на этом Туре Романдии признает только 1-е и последнее места)) biggrin

    Жаль, что молодой британец упал на этапе №1. К слову, возвращаясь к финишу того этапа: не могу поверить, но за сколько метров до финиша Тюнс опередил Дэнниса... 10, 15. Как Роан мог так быстро иссякнут на самых последних метрах этапа, а Дилан в свою очередь так неимоврено ускориться на том же промежутке !?

  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    velodoctor-Фото

    Почти все генеральщики и капитаны горного плана на этой гонке не едут на Джиро. Для большинства это завершение первой части сезона. Так что особо оглядываться  и беречься смысла нет, жаль вот только что гоный этап всего один. 

  • дрокер
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    дрокер-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Власов в блестящей форме, пока у него все складывается хорошо.
    Надеюсь на гранд-турах он сможет проявить себя больше.
    . На Тур собирается, надеюсь ещё наберёт форму
  • старт-шоссе 82
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Власов в блестящей форме, пока у него все складывается хорошо.

    Надеюсь на гранд-турах он сможет проявить себя больше.

  • Astanaforever
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Инеос не отпустит..однозначно.
  • Kay82
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    Kay82-Фото
    мастер деревяной медали точнееbiggrin
  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (7)
    velodoctor-Фото

    Власов мастер 4ых мест. 



    А с Томаса, что снялм штраф 20 секунд? 

  • SportSpirit
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Ineos вроде не бедная команда) после обнимашек на финише Рубе, я сильно удивлюсь, если сэр Дэйв отпустит ван Барле. 

  • Earl57
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (9)
    Earl57-Фото

    Зачем Дилан нужен Джамбо понятно. Зачем это нужно Дилану - вопрос конечно интересный.

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