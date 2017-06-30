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Итан Хейтер - будущий претендент на победу в Гранд-туре по мнению тренера

Тренер юниоров федерации велоспорта Великобритании о молодом поколении велогонщиков

 

 

  В 2022 году  начнётся третий сезон 23-летнего британского велогонщика Итана Хейтера (Ethan Hayter) в велокоманде Ineos Grenadiers, куда он пришёл в 2020 году. За два года Хейтер принёс команде 10 побед, девять из которых одержал в прошедшем сезоне, в том числе выиграл генеральную классификацию Тура Норвегии, два этапа Вуэльты Андалусии, завершил сезон победой в разделке на чемпионате Великобритании, а на чемпионате мира в этой же дисциплине вошёл в топ-10. На Олимпиаде в Токио Итан Хейтер завоевал серебро в мэдисоне, а на чемпионате мира по велоспорту на треке  взял золотую медаль в омниуме.

 

Итан Хейтер - будущий претендент на победу в Гранд-туре по мнению его тренера

 

 Стюарт Блант (Stuart Blunt), тренер федерации велоспорта Великобритании, работающий с юниорами уверен, что Итан Хейтер в ближайшие годы способен стать победителем Гранд-тура, о чём рассказал в интервью Cycling Weekly:

 

  «У Итана есть всё – он сможет распределять силы и мощность на равнине, уже очень силён в разделке, умеет спринтовать, учится, как выдерживать на боковых ветрах, а его способ прохождения подъёмов говорит о том, что он преодолеет горы. И когда он вступит в игру с этими качествами, получится генеральщик на Гранд-Туры.

  Спортсмен и его карьера разиваются. Герант Томас это показал, как и  Брэд (Уиггинс). На старте сезона Итан мог говорить, что хочет побеждать, но на самом деле он, наверное, был единственным, кто не верил в свои силы. До недавнего времени он не осознавал, на что способен. А сейчас он стартует в гонке с настроем приложить все силы и победить, это было видно и на Олимпиаде, на чемпионате мира. У него есть тот самый «киллерский» инстинкт, который начал срабатывать. Его выступление на Туре Британии было феноменальным.

 

  Я на самом деле думаю, что эти парни (Том Пидкок (Tom Pidcock), Джейк Стюарт (Jake Stewart), Фред Райт (Fred Wright), Мэтт Уоллс (Matt Walls) выиграют чемпионат мира. Предполагаю, что это будет Том, но, может быть, и Итан, Фред, любой из них. Итан Вернон (Ethan Vernon) собирается перейти на шоссе, есть ещё Льюис Аски (Lewis Askey), Мэтт Уоллс.

  Они чувствуют ту же общность, какая есть у Кэва, Геранта Томаса, Питера Кеннаха. На чемпионате мира в этом году, когда мы обедали, Люк (Роу), Кэв сидели там с Томом, Итаном, Джейком, Фредом, и я подумал: «Чёрт, такое чувство, что вернулся в годы, когда они были юниорами». Они были готовы отдать всё друг ради друга, пожертвовать своими шансами. В этом их плюс.

  Они воодушевляют друг друга. Когда один добивается успеха, это становится нормой для всех. Они приходят в гонки, за ними следует другое поколение, которое тоже хочет хорошо выступать и побеждать. Они не самонадеянны, но они верят в себя. Они чувствуют себя как семья, хотят помочь тем, кто идёт следом».

 

  Тренер рассказал в интервью CyclingWeekly, что во время локдауна в прошлом году Тэо Геоган Харт собрал юниоров Академии велоспорта Великобритании, а Пидкок и Стюарт вместе с ними приняли участие в виртуальной 16-км разделке.

 

  «Том  проехал с ними разделку, а потом запостил их время в группе в WhatsApp, где они по-доброму подшучивали друг над другом. Хотя сначала, когда Том что-то постил в группе, все юниоры настолько перед ним благоговели, что даже стеснялись отвечать!

  Суть в том, что если они находятся в системе британского велоспорта, они почти обязательно преуспеют. Это естественно. Они знают, что Мировой тур и олимпийские медали достижимы, что это реальная цель.

  Мы никогда не станем как Бельгия и Франция, у которых сотни талантливых гонщиков, но успех, как снежный ком, создаёт импульс, и приходит следующее поколение детей».

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Теги к статье: Итан Хейтер Ethan Hayter

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:37 | Регистрация: 30.06.2017

    Сколько же талантливой молодежи в пелотоне!!! Так, что Погачару в будущем придется не сладко как было за эти два года. Ну, а старперам придется сдирать свои подковы и вешать их на гвоздик в стене.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • uran
    Джанни Москон о новом старте в ... (5)
    uran-Фото
    Цитата: levonardo
    Цитата: Astanaforever
    Недаром ему дали погоняло ТРАКТОР. И не в том что он засветился на фото в тракторе.Он на самом деле по стилю езды прет как трактор. Астана поставит все на кон, чтобы он выиграл этот злосчастный ПР. Но...вот этот кардиостимулятор, что то навеевает на плохие мысли.. Тьфу. Тьфу.
    Кардиомонитор!!!! МО-НИ-ТОР!!!! Але, как слышно, прием? МО-НИ-ТОР!!!!
    — ...одно слово — румын. — Так он же болгарин — Да?! А какая разница
  • Astanaforever
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (1)
    Astanaforever-Фото

    Сколько же талантливой молодежи в пелотоне!!! Так, что Погачару в будущем придется не сладко как было за эти два года. Ну, а старперам придется сдирать свои подковы и вешать их на гвоздик в стене.

  • Astanaforever
    Яна Зель – новый главный комме ... (21)
    Astanaforever-Фото
    Яна, это засланная канадская казачка внедренная теперь в Лотто. С Астаной не прокатило, в Байкэксчендж не подпустили, в Квебеке не устроило. Вот теперь жертвой выбрали Лотто. Первый шаг, не переподписали 10 гонщиков. Второй шаг понабрать канадцев и пр ездунов.. Вот увидите, щас туда придет первый Бенджамин Перри из Астаны. Потом будут уволены спортивные директора и всякие тех.менеджеры.. Ну, все по накатанной астанинской схеме. Ну, а на следующий год, когда команда придет в упадок, ввиду отсутствия побед, господин Жан Беланжер внесет предложение от которой хозяева команды не смогут отказаться ввиду плачевности финансового положения. Ну, а наша любимица Яна ( в ковычках ) получит хороший гонорар в виде "семизначного кленового сиропа"за классную проделанную работу. ))) Если, че..это шутка. Ну, а в каждой шутке, есть доля правды.
  • Shega
    Яна Зель – новый главный комме ... (21)
    Shega-Фото

    Люди, которые следят и болеют за Астану, разные. И отнюдь не все из них "плюют" на иностранных гонщиков в ней, "отмечая" только победы гонщиков из "Быв.СССР". Отнюдь не все! И никто никого не заставляет любить эту команду, это Вы слегка преувеличили)
    А про Винокурова... Да мало ли кто и что пишет. Некоторые "иностранные сайты" - это ещё не весь мир. Главное - успехи и победы команды. И пусть их будет в следующем сезоне как можно больше!

  • SportSpirit
    Яна Зель – новый главный комме ... (21)
    SportSpirit-Фото

    Оригинальное решение "усилить команду" (это цитата) именно таким образом, а не продлив контракты 10 гонщикам, напримерdirol

     

    Главное, что генеральный директор будет работать с мисс Яной напрямую) 

  • BlAr
    Примож Роглич: «Соперничество ... (11)
    BlAr-Фото

    [/quote]
    Цитата: Ice
    Цитата: BlAr
    [quote=Ice]
    Большей ереси не слышал очень давно)))

    А про Фрума, Томаса, Вальверде и Кинтану, которые от Погачара оставят мокрое место, вы не слышали?

    Вальверде? Когда он грантур в последний раз выиграл?) Это уже не ересь, а неадекватность)))

    А вы уточните у reforg34. biggrin

    P.S. Пардон, последний раз было про Ланду, я напутал. Про Вальверде было раньше.

  • SportSpirit
    Илан Ван Вилдер переходит в ве ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Будет Ремко возить, опять) 

  • Freejazz
    Яна Зель – новый главный комме ... (21)
    Freejazz-Фото
    Adrien, а вы посмотрите на комменты выше. Ни одного взвешенного, все в одну калитку. И вы думаете, что все эти люди что-нибудь знают о командной кухне? Вопрос не в защите, а в объективности на основе имеющейся информации.
    Второе, со своей Астаной у вас, господа, немного перебор. Вы что, серьезно не понимаете, что люди следят за её выступлениями и отмечают, когда побеждают гонщики из Быв.СССР (это для всех команд), но им наплевать на всех остальных из неё, так как у них есть свои любимые иностранные гонщики в других командах. Но вам надо насильно всех заставить любить и хвалить или молчать.
    Третье, в Казахстане любят и боготворят Винокурова, но это не весь мир. Ради любопытства почитайте мнения на иностранных сайтах. Я знаю, для вас это не показатель, но это отношение к нему в мире о от этого не открутишься. И это очень важно для международного спонсорства. Вы тогда определитесь, или Винокуров государственные деньги, или международный спонсор и кто-то ещё.
  • Ice
    Примож Роглич: «Соперничество ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: BlAr
    Цитата: Ice

    Большей ереси не слышал очень давно)))

    А про Фрума, Томаса, Вальверде и Кинтану, которые от Погачара оставят мокрое место, вы не слышали?

    Вальверде? Когда он грантур в последний раз выиграл?) Это уже не ересь, а неадекватность)))

  • levonardo
    Джанни Москон о новом старте в ... (5)
    levonardo-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Недаром ему дали погоняло ТРАКТОР. И не в том что он засветился на фото в тракторе.Он на самом деле по стилю езды прет как трактор. Астана поставит все на кон, чтобы он выиграл этот злосчастный ПР. Но...вот этот кардиостимулятор, что то навеевает на плохие мысли.. Тьфу. Тьфу.
    Кардиомонитор!!!! МО-НИ-ТОР!!!! Але, как слышно, прием? МО-НИ-ТОР!!!!

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