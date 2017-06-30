Итан Хейтер - будущий претендент на победу в Гранд-туре по мнению тренера

Тренер юниоров федерации велоспорта Великобритании о молодом поколении велогонщиков

В 2022 году начнётся третий сезон 23-летнего британского велогонщика Итана Хейтера (Ethan Hayter) в велокоманде Ineos Grenadiers, куда он пришёл в 2020 году. За два года Хейтер принёс команде 10 побед, девять из которых одержал в прошедшем сезоне, в том числе выиграл генеральную классификацию Тура Норвегии, два этапа Вуэльты Андалусии, завершил сезон победой в разделке на чемпионате Великобритании, а на чемпионате мира в этой же дисциплине вошёл в топ-10. На Олимпиаде в Токио Итан Хейтер завоевал серебро в мэдисоне, а на чемпионате мира по велоспорту на треке взял золотую медаль в омниуме.

Стюарт Блант (Stuart Blunt), тренер федерации велоспорта Великобритании, работающий с юниорами уверен, что Итан Хейтер в ближайшие годы способен стать победителем Гранд-тура, о чём рассказал в интервью Cycling Weekly:

«У Итана есть всё – он сможет распределять силы и мощность на равнине, уже очень силён в разделке, умеет спринтовать, учится, как выдерживать на боковых ветрах, а его способ прохождения подъёмов говорит о том, что он преодолеет горы. И когда он вступит в игру с этими качествами, получится генеральщик на Гранд-Туры.

Спортсмен и его карьера разиваются. Герант Томас это показал, как и Брэд (Уиггинс). На старте сезона Итан мог говорить, что хочет побеждать, но на самом деле он, наверное, был единственным, кто не верил в свои силы. До недавнего времени он не осознавал, на что способен. А сейчас он стартует в гонке с настроем приложить все силы и победить, это было видно и на Олимпиаде, на чемпионате мира. У него есть тот самый «киллерский» инстинкт, который начал срабатывать. Его выступление на Туре Британии было феноменальным.

Я на самом деле думаю, что эти парни (Том Пидкок (Tom Pidcock), Джейк Стюарт (Jake Stewart), Фред Райт (Fred Wright), Мэтт Уоллс (Matt Walls) выиграют чемпионат мира. Предполагаю, что это будет Том, но, может быть, и Итан, Фред, любой из них. Итан Вернон (Ethan Vernon) собирается перейти на шоссе, есть ещё Льюис Аски (Lewis Askey), Мэтт Уоллс.

Они чувствуют ту же общность, какая есть у Кэва, Геранта Томаса, Питера Кеннаха. На чемпионате мира в этом году, когда мы обедали, Люк (Роу), Кэв сидели там с Томом, Итаном, Джейком, Фредом, и я подумал: «Чёрт, такое чувство, что вернулся в годы, когда они были юниорами». Они были готовы отдать всё друг ради друга, пожертвовать своими шансами. В этом их плюс.

Они воодушевляют друг друга. Когда один добивается успеха, это становится нормой для всех. Они приходят в гонки, за ними следует другое поколение, которое тоже хочет хорошо выступать и побеждать. Они не самонадеянны, но они верят в себя. Они чувствуют себя как семья, хотят помочь тем, кто идёт следом».

Тренер рассказал в интервью CyclingWeekly, что во время локдауна в прошлом году Тэо Геоган Харт собрал юниоров Академии велоспорта Великобритании, а Пидкок и Стюарт вместе с ними приняли участие в виртуальной 16-км разделке.

«Том проехал с ними разделку, а потом запостил их время в группе в WhatsApp, где они по-доброму подшучивали друг над другом. Хотя сначала, когда Том что-то постил в группе, все юниоры настолько перед ним благоговели, что даже стеснялись отвечать!

Суть в том, что если они находятся в системе британского велоспорта, они почти обязательно преуспеют. Это естественно. Они знают, что Мировой тур и олимпийские медали достижимы, что это реальная цель.

Мы никогда не станем как Бельгия и Франция, у которых сотни талантливых гонщиков, но успех, как снежный ком, создаёт импульс, и приходит следующее поколение детей».