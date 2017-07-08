Ремко Эвенепул – бронзовый призёр в разделке чемпионата мира по велоспорту-2022

Ремко Эвенепул: «В ближайшие годы обещаю бороться и дальше за титул чемпиона мира»

Второй год подряд Ремко Эвенепул стал бронзовым призёром чемпионата мира по велоспорту в индивидуальной гонке на время. На 32,4-километровой трассе в австралийском Вуллонгонге 22-летний бельгийский велогонщик показал третий результат, уступив победителю, 25-летнему норвежскому гонщику Тобиасу Фоссу 9,16 секунды. После финиша Ремко Эвенепул удивился, услышав имя победителя, так как по радио ему не сообщали время Тобиаса Фосса, и он завершил гонку, понимая, что опередил Филиппо Ганну, но проиграл Штефану Кюнгу 6 секунд.

Ремко Эвенепул: «Я был немного удивлён, когда услышал, что он выиграл, потому что по радио мне о нём не говорили. Слышал только про Кюнга. Если честно, я удивился, но, глядя на его финал, скажем, на то, как он проехал последние 10 км, думаю, он просто лучше проехал вторую часть дистанции. Если так быстро едешь вторую часть, это значит, что ты просто немного сильнее остальных, и в итоге становишься сильнейшим.

У меня был трудный момент перед заходом на второй круг. Ветер стих, что означало и меньше попутного ветра, и меньше встречного, поэтому приходилось продавливать, не пользуясь попутным ветром. Не знаю, глядя на результаты и на отсечки, думаю, Тобиас очень быстро проехал финальные 7 – 8 км.

Я сделал всё, что было в моих силах, отдал абсолютно все силы, хотя некоторое разочарование есть, потому что разрывы маленькие. Но ничего не поделаешь. Всё, что могу добавить, что в ближайшие годы обещаю бороться за титул чемпиона мира.

Сегодня первый день, когда я начал чувствовать себя более менее нормально. В начале недели, вообще-то, мне было совсем не так хорошо. Поэтому немного опасался за сегодняшний день. Но, думаю, я хорошо проехал. Двое ребят оказались сильнее, жаловаться не на что, горевать не о чем. Я просто надеюсь восстановиться и снова также чувствовать себя в воскресенье.

Теперь смогу заснуть. Сезон получился довольно долгим. Надеюсь, в воскресенье у меня будет свежая нога, потому что мне это необходимо для семичасовой гонки».