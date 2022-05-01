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Итан Хейтер – победитель пролога Тура Романдии-2022

Итан Хейтер, Роан Деннис, Феликс Гросшартнер и Герант Томас о прологе Тура Романдии-2022

 

 

 

  Чемпион Великобритании в разделке, Итан Хейтер (Ethan Hayter) одержал первую в карьере победу на этапе гонке Мирового тура, выиграв пролог Тура Романдии-2022.

 

  Дистанцию в 5,12 км 23-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers проехал за 5 минут 52 секунды со средней скоростью 52, 364 км/ч. Хейтер на 4 секунды опередил чемпиона Австралии в разделке, 31-летнего Роана Денниса (Jumbo-Visma) и на 10 секунд 28-летнего австрийского гонщика команды Bora-hansgrohe Феликса Гросшартнера. Товарищ Итана Хейтера по команде Ineos Grenadiers, победитель Тура Романдии прошлого года Герант Томас финишировал 4-м.

Итан Хейтер – победитель пролога Тура Романдии-2022

 

Итан Хейтер – победитель пролога Тура Романдии-2022

 

  Итан Хейтер: «В начале года у меня было несколько неудач, поэтому я брал небольшой перерыв в гонках, уехал и много тренировался. Очень приятно, что смог так вернуться. Эта разделка мне подходила, подумал, что должен рискнуть, и всё сработало. Я довольно давно не выступал, так что для системы это был шок! На тягунах я долго ехал на модности 600 ватт и довольно быстро проходил повороты.

 

  Начал быстро, на нескольких поворотах продавливал как следует,  но последний прошёл довольно ровно, потому что разогнался до 70 км/ч. Джи тоже хорошо проехал разделку, неделя впереди выглядит многообещающе. Мы хотим выиграть как можно больше этапов, и генеральную классификацию тоже».

 

Итан Хейтер – победитель пролога Тура Романдии-2022

 

 

  Роан Деннис: «Конечно, предпочёл бы выиграть, но мне себя винить не в чем, я выложился полностью. Могу быть доволен результатом. Сегодня один гонщик был сильнее. Снимаю шляпу перед Итаном. Я не так хорошо прошёл последние повороты. На первых километрах выдал максимум. Но в конце пролога меня уже немного шатало. Думаю, победить Итана сегодня было трудно. Форма на оставшиеся  этапы у меня точно есть».

 

Итан Хейтер – победитель пролога Тура Романдии-2022

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

 

 Феликс Гросшартнер: «Очень доволен результатом в прологе. Знаю, что не всегда плохо еду разделку, но сегодня удивил себя, финишировав третьим в таком прологе. После моих травм в первой части сезона этот результат подтвердил, что форма вернулась».

 

Итан Хейтер – победитель пролога Тура Романдии-2022

 

  Герант Томас: «Странное чувство после такого пролога, особенно когда недавно проехал Льеж. Чувствую себя нормально, но мне как будто не хватило немного в конце. Я доволен результатом, отдал все силы. Великолепная победа Итана.

 

  Моя форма намного лучше, чем несколько месяцев назад, посмотрим, как пройдёт неделя. Хочу снова побороться за победу в гонке, но здесь много сильных ребят. Посмотрим в выходные. Что касается формы, я пока продолжаю её наращивать, но мы постараемся. У нас есть и другие ребята, которые могут бороться за генеральную классификацию».

 

Результаты пролога Тура Романдии-2022

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Теги к статье: Итан Хейтер Ethan Hayter Ineos Grenadiers Тур Романдии Tour de Romandie многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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