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Тадей Погачар занял 6-е место в разделке на чемпионате мира по велоспорту-2022

Тадей Погачар доволен своим результатом в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2022

 

  Тадей Погачар второй год подряд и второй раз в профессиональной карьере принял участие в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту. В 2021 году финишировал в разделке 10-м, в этом году в австралийском Вуллонгонге занял 6-е место. На 34,2 км дистанции Погачар проиграл победителю, норвежскому гонщику Тобиасу Фоссу 48 секунд.

 

  23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates после финиша сказал, что доволен своим выступлением и теперь переключается на подготовку к групповой гонке.

 

Тадей Погачар занял 6-е место в разделке на чемпионате мира по велоспорту-2022

 

 

  Тадей Погачар: «Я доволен сегодняшним выступлением. Разделка была хорошей. Я выложился полностью, но, конечно, кое-что требует улучшения – и распределение скорости, и прохождение поворотов, и отрезки, где надо выдавать максимальную скорость, и общая подготовка. Я нигде не ошибся, но всегда можно проехать лучше. Это мотивирует. С каждым годом в этой дисциплине выступаю всё лучше, и очень рад шестому месту.

 

  Сегодня не чувствовал влияние джет-лага, когда предельно концентрируешься на гонке, то про джет-лаг забываешь. А в первые дни я засыпал уже в полдень, что кажется немного непривычным. Но когда начинаешь гонку, забываешь обо всём. Когда полон адреналина, тело адаптируется довольно быстро.

 

  На следующей неделе будут долгие тренировки, а ещё надо хорошо восстановиться, чтобы подойти к гонке в воскресенье в полной готовности. Маршрут групповой гонки не очень мне подходит, думаю, гонка будет тяжёлой. Жду с нетерпением выхода на старт с сильной командой Словении. Может, у нас в составе не все, кто планировался, но у нас всё равно шесть сильных ребят. Надеемся на хороший результат».

 

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022. Индивидуальная гонка на время. Мужчины

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships ITT

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Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Кто станет чемпионом мира-2022 в разделке?

Комментарии

  • uran
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (3)
    uran-Фото
    Ну да, а ещё и в 30-ку мужского зачёта заехали. Как то совсем не по мужски)
  • uran
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (32)
    uran-Фото
    Ни одного беларуса. А когда-то Кириенко Сивцов Гутарович постоянно появлялись в 10-х на крупнейших стартах. Велоспорт прошел мимо РБ
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Я вот тоже не понял, хотя и в возрасте, вроде)

  • uran
    Тобиас Фосс – чемпион мира-202 ... (4)
    uran-Фото
    Букмекеры ликуют
  • uran
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (17)
    uran-Фото
    Спасибо что нашли утверждение, а я сомневался. И если более "технологичный" велосипед позволит привести два-три метра как это может составить конкуренцию чемпиону мира в ІТТ? Ваши заявления основаны на домыслах и лишены смысла.
  • uran
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (4)
    uran-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Всё таки странно - как такой некрупный (мягко говоря) Р. Эвенпул - соревнуются в разделке наравне с полноценным атлетами
    Как и Кастровьехо Погачар Фрум Кэв и др.
  • Aboba
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (32)
    Aboba-Фото

    Хейтер, кстати, 4 с поломкой.

    А так то и за победу мог побороться

  • Aboba
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (17)
    Aboba-Фото

    uran,"сколько метров к рекорду будет прибавлено только за счет велосипеда..."

    Найдем тут утверждение.

    Всем адекватным очевидно, что за счет более технологичного велосипеда добавляется какое-то расстояние

    Сколько - тебе надо, ты и считай

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (32)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если Роглич самый невезучий велогонщик в групповых гонках, то Кюнг верняково на разделках umnik shout

    Уже в который раз на самых крупных соревнованиях швейцарец мимо победы и золота. Где, т.е. как он уступил время на концовке дистанции (после 2-й отсечки имею ввиду) или как (там же) прибавил Тобиас Фосс. Как же красиво, мощно и, действительно, на грани риска колесил по дистанции Кюнг, но на последнем километре время "обыграло" его...я думаю Штефан в концовке просто под_устал.

    Цитата: Earl57
    Спорза и бельгийские болельщики нашли виноватого в том, что Бельгия снова без золота. Это Ван Арт, который отказался ехать разделку на ЧМ...

    Всё гораздо проще) виновник что Рэмко без золота на ЧМ - испанский ГТ Вуэльта и всего 7 дней между ней и вело-мундиалем.

    Цитата: Camel
    Если Ганна не откажется от идеи часового рекорда, это будет выглядеть как чистой воды авантюра. Он сейчас далеко не сильнейший и, тем более, уже не топ-Ганна! Сегодняшний провал был предсказуем.

    ИТОГовый результат экс-действующего чемпа Филиппо между Погачаром и Оливейрой - откровенно говоря Ганна разочаровал(( Итальянец уже не тот непобедимый монстр на ITT что был раньше, на второй половине дистанции просто сдулся. И я думаю Ф.Ганна скорей всего откажется от часового рекорда, т.е. не будет колесить "на него" именно 8 октября, возможно чуть позже, может даже как изначально было у него запланировано в 2023 году.

    Цитата: kabachok
    внезапно™®

    +1 

    И это слово нужно говорить как раз с таким видом как у вас на АВЕ и только с сигареткой в руках)) 

  • uran
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (17)
    uran-Фото
    Что есть непоследовательного что что-то такое происходило иногда?

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4836
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4535
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2362
6 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
7 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2026
8 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 1985
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1962
10 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 1958

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