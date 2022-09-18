Тадей Погачар занял 6-е место в разделке на чемпионате мира по велоспорту-2022

Тадей Погачар доволен своим результатом в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2022

Тадей Погачар второй год подряд и второй раз в профессиональной карьере принял участие в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту. В 2021 году финишировал в разделке 10-м, в этом году в австралийском Вуллонгонге занял 6-е место. На 34,2 км дистанции Погачар проиграл победителю, норвежскому гонщику Тобиасу Фоссу 48 секунд.

23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates после финиша сказал, что доволен своим выступлением и теперь переключается на подготовку к групповой гонке.

Тадей Погачар: «Я доволен сегодняшним выступлением. Разделка была хорошей. Я выложился полностью, но, конечно, кое-что требует улучшения – и распределение скорости, и прохождение поворотов, и отрезки, где надо выдавать максимальную скорость, и общая подготовка. Я нигде не ошибся, но всегда можно проехать лучше. Это мотивирует. С каждым годом в этой дисциплине выступаю всё лучше, и очень рад шестому месту.

Сегодня не чувствовал влияние джет-лага, когда предельно концентрируешься на гонке, то про джет-лаг забываешь. А в первые дни я засыпал уже в полдень, что кажется немного непривычным. Но когда начинаешь гонку, забываешь обо всём. Когда полон адреналина, тело адаптируется довольно быстро.

На следующей неделе будут долгие тренировки, а ещё надо хорошо восстановиться, чтобы подойти к гонке в воскресенье в полной готовности. Маршрут групповой гонки не очень мне подходит, думаю, гонка будет тяжёлой. Жду с нетерпением выхода на старт с сильной командой Словении. Может, у нас в составе не все, кто планировался, но у нас всё равно шесть сильных ребят. Надеемся на хороший результат».