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Сорен Вареншолд – чемпион мира-2022 в индивидуальной гонке на время среди андеров

Советы Тобиаса Фосса помогли Сорену Вареншолду завоевать золото в разделке среди андеров на чемпионате мира по велоспорту - 2022

 

 

  22-летний норвежский велогонщик Сорен Вареншолд (Søren Waerenskjold) завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на  время среди андеров (гонщиков до 23 лет) на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022 в Австралии. 

 

Сорен Вареншолд – чемпион мира-2022 в индивидуальной гонке на время среди андеров

 

 

  Сорен Вареншолд в прошлом году на чемпионате мира остался в шаге от подиума, заняв 4-е место. В  этом году на чемпионате Норвегии  он стал серебряным призёром, проиграв Тобиасу Фоссу 1 минуту 11  секунд (на дистанции 24,7 км). Тобиас Фосс, который 18 сентября стал чемпионом мира-2022 в индивидуальной гонке на время, рассказал своему соотечественнику, как лучше распределять силы на трассе в Вуллонгонге.  Сорен Вареншолд принял во внимание советы Фосса и принёс  Норвегии вторую золотую медаль.

 

  Дистанцию в 28,8 км Сорен Вареншолд проехал за 34 минуты 13 секунд, на 16 секунд быстрее бельгийского гонщика Алека Сегарта (Alec Segaert) и на 24 секунды быстрее британского гонщика Лео Хейтера (Leo Hayter). Только у Вареншолда и Сегарта средняя скорость превысила 50 км/ч – Сорен Вареншолд прошёл дистанцию со средней скоростью 50,502 км/ч, а Сегарт показал среднюю скорость 50,087 км/ч.  

 

  Сорену Вареншолду пришлось ждать финиш 15 гонщиков, прежде, чем он смог начать праздновать победу. Алек Сегарт показал лучшее время на первой отсечке (7,1 км), но на второй отсечке 14,1 км он проигрывал Вареншолду 27 сотых секунды и 2,57 секунды Лео Хейтеру. На последней отсечке 21,8 км Сегарт отыграл время у Лео Хейтера, но не смог обойти норвежского гонщика, уступая 9,74 секунд.

 

Сорен Вареншолд – чемпион мира-2022 в индивидуальной гонке на время среди андеров

 

Сорен Вареншолд – чемпион мира-2022 в индивидуальной гонке на время среди андеров

 

Сорен Вареншолд – чемпион мира-2022 в индивидуальной гонке на время среди андеров

 

Сорен Вареншолд – чемпион мира-2022 в индивидуальной гонке на время среди андеров

 

Сорен Вареншолд – чемпион мира-2022 в индивидуальной гонке на время среди андеров

 

Сорен Вареншолд – чемпион мира-2022 в индивидуальной гонке на время среди андеров

 

 

  Сорен Вареншолд сказал, что Тобиас Фосс посоветовал беречь силы на первом круге: «Надо было просто поберечь силы на самых трудных отрезках, как, например, подъёмы, особенно на первой части дистанции и на крутых подъёмах, а также рискнуть и сохранить силы на быстрых участках, просто стараться держать аэродинамичную посадку. Была пара поворотов, на которых Тобиас посоветовал немного нарушить аэродинамичность, чтобы было не так опасно преодолевать их на скорости.

 

  Если оглянуться на два – три года назад, все говорили, что норвежцы плохо едут разделку. Теперь мы едем хорошо, но я не знаю,  почему. Думаю, вопрос в подготовке. Я работал в аэродинамической трубе, тестировал там и велосипед, и костюм, шлемы – всё. Конечно, ещё работа на разделочном велосипеде дома. И очень тщательная проработка дистанции с заметками о каждом повороте, о том, как мы должны проехать. Всё было супер от пункта А до пункта В».

 

  Сорен Вареншолд уже второй сезон выступает в профессионалах – в норвежской проконтинентальной команде Uno-X Pro Cycling,  где продолжит выступать и в 2023 году.  

 

  Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022. Индивидуальная гонка на время. Андеры

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Теги к статье: Soren Warenskjold Сорен Вареншолд Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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Кто станет чемпионом мира-2022 в разделке?

Комментарии

  • Kay82
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (40)
    Kay82-Фото
    конечно!
  • Гонщик
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Всё таки странно - как такой некрупный (мягко говоря) Р. Эвенпул - соревнуются в разделке наравне с полноценным атлетами
    Это не то что странно, а подозрительно до безобразия, Канчи с Мартином не дадут соврать . 



    Цитата: velodoctor
    СК сегодня в эфире говорил, что при лобовом сопротивлении площадь Ремко на 30% процентов меньше, чем у Ганны.
    Бред от Курдюкова в порядке вещей. 

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Цитата: SportSpirit
     Дюмолан как пример, возведенный в N-ую степень.

     
    К ночи упомянешь Дюмолана, утром увидишь его на трибунах... в Австралии. Кажется, это немного дальше, чем прийти посмотреть на АмстелГолдРейс с обочины) 
     
    И даже у гонщиков возникали проблемы с визами и дорогими билетами. Но Том-то не гонщик) 

    Был замечен..ОТДЫХал))..уже в гражданском (снова)

  • RVL
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (11)
    RVL-Фото
    Не... отсутствие спринта, и горного хода...
    Вот тогда деваться некуда...
    Разделка наше все))
  • Гонщик
    Ремко Эвенепул – бронзовый при ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: uran
    Вес меньше 70. Там по фото кожа и кости, но разделки он крутил всегда на уровне лидеров. Найдите ещё топ раздельщиков с таким дефицитом веса к росту.
    В разделке не вес нужен, а рост  , это физиология. 

  • RVL
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (22)
    RVL-Фото
    Да и бога зря зацепил)))
  • Ернат
    Тобиас Фосс – чемпион мира-202 ... (5)
    Ернат-Фото
    почему ?
  • Aboba
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (40)
    Aboba-Фото
    С момента слета цепи до момента встегивания в педали прошло примерно 30 секунд.
    И это на скоростном участке.
    + моральная составляющая, которая упала, и сбой, который сам по себе плох для физики.
    ПС. Офигеть у него медиальная мышца левой ноги на фото?
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Aboba
    Хейтер, кстати, 4 с поломкой.
    А так то и за победу мог побороться

    За победу конечно нет, а вот за подиум - таки да; но думаю Кюнгу и без поломки более обидно (3 сек. не в его пользу). Уже в который раз пару секунд решают не в его пользу

  • Aboba
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (22)
    Aboba-Фото
    Если я вижу, что отвечающий мне %%%%% %%%%%%, то зачем мне молчать об этом?
    Я уже все сказал по-поводу технологичности.
    Но ты опять об это спрашиваешь
    Потому что ты %%%%% %%%%%%

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