Сорен Вареншолд – чемпион мира-2022 в индивидуальной гонке на время среди андеров

Советы Тобиаса Фосса помогли Сорену Вареншолду завоевать золото в разделке среди андеров на чемпионате мира по велоспорту - 2022

22-летний норвежский велогонщик Сорен Вареншолд (Søren Waerenskjold) завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на время среди андеров (гонщиков до 23 лет) на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022 в Австралии.

Сорен Вареншолд в прошлом году на чемпионате мира остался в шаге от подиума, заняв 4-е место. В этом году на чемпионате Норвегии он стал серебряным призёром, проиграв Тобиасу Фоссу 1 минуту 11 секунд (на дистанции 24,7 км). Тобиас Фосс, который 18 сентября стал чемпионом мира-2022 в индивидуальной гонке на время, рассказал своему соотечественнику, как лучше распределять силы на трассе в Вуллонгонге. Сорен Вареншолд принял во внимание советы Фосса и принёс Норвегии вторую золотую медаль.

Дистанцию в 28,8 км Сорен Вареншолд проехал за 34 минуты 13 секунд, на 16 секунд быстрее бельгийского гонщика Алека Сегарта (Alec Segaert) и на 24 секунды быстрее британского гонщика Лео Хейтера (Leo Hayter). Только у Вареншолда и Сегарта средняя скорость превысила 50 км/ч – Сорен Вареншолд прошёл дистанцию со средней скоростью 50,502 км/ч, а Сегарт показал среднюю скорость 50,087 км/ч.

Сорену Вареншолду пришлось ждать финиш 15 гонщиков, прежде, чем он смог начать праздновать победу. Алек Сегарт показал лучшее время на первой отсечке (7,1 км), но на второй отсечке 14,1 км он проигрывал Вареншолду 27 сотых секунды и 2,57 секунды Лео Хейтеру. На последней отсечке 21,8 км Сегарт отыграл время у Лео Хейтера, но не смог обойти норвежского гонщика, уступая 9,74 секунд.

Сорен Вареншолд сказал, что Тобиас Фосс посоветовал беречь силы на первом круге: «Надо было просто поберечь силы на самых трудных отрезках, как, например, подъёмы, особенно на первой части дистанции и на крутых подъёмах, а также рискнуть и сохранить силы на быстрых участках, просто стараться держать аэродинамичную посадку. Была пара поворотов, на которых Тобиас посоветовал немного нарушить аэродинамичность, чтобы было не так опасно преодолевать их на скорости.

Если оглянуться на два – три года назад, все говорили, что норвежцы плохо едут разделку. Теперь мы едем хорошо, но я не знаю, почему. Думаю, вопрос в подготовке. Я работал в аэродинамической трубе, тестировал там и велосипед, и костюм, шлемы – всё. Конечно, ещё работа на разделочном велосипеде дома. И очень тщательная проработка дистанции с заметками о каждом повороте, о том, как мы должны проехать. Всё было супер от пункта А до пункта В».

Сорен Вареншолд уже второй сезон выступает в профессионалах – в норвежской проконтинентальной команде Uno-X Pro Cycling, где продолжит выступать и в 2023 году.