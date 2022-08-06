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Арно Демар – победитель 7 этапа, Итан Хейтер – победитель Тура Польши-2022

Итан Хейтер – первый британский победитель Тура Польши-2022

 

 

  В Кракове общим спринтом завершился 79-й выпуск Тура Польши. На 7-м этапе 30-летний французский  велогонщик команды Groupama-FdJ Арно Демар (Arnaud Démare) выиграл спринт, опередив Олава Кооя (Jumbo-Visma) и Фила Баухауса (Bahrain-Victorious). По итогам гонки Арно Демар также стал победителем очковой классификации.

 

  23-летний гонщик команды Ineos Grenadiers Итан Хейтер (Ethan Hayter), надевший майку лидера гонки после разделки 6-го этапа, сохранил её на плечах и выиграл генеральную классификацию, став первым британским победителем Тура Польши-2022. Призёрами польской велогонки Мирового тура стали 22-летний нидерландский гонщик команды DSM Тимен Аренсман (Thymen Arensman), проигравший Хейтеру 11 секунд и 32-летний испанский гонщик команды Bahrain Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao), уступивший британскому гонщику 18 секунд.

 

Арно Демар – победитель 7 этапа, Итан Хейтер – победитель Тура Польши-2022

 

Арно Демар – победитель 7 этапа, Итан Хейтер – победитель Тура Польши-2022

 

Арно Демар – победитель 7 этапа, Итан Хейтер – победитель Тура Польши-2022

 

Арно Демар – победитель 7 этапа, Итан Хейтер – победитель Тура Польши-2022

 

Арно Демар – победитель 7 этапа, Итан Хейтер – победитель Тура Польши-2022

 

Арно Демар – победитель 7 этапа, Итан Хейтер – победитель Тура Польши-2022

 

Арно Демар – победитель 7 этапа, Итан Хейтер – победитель Тура Польши-2022

 

Арно Демар – победитель 7 этапа, Итан Хейтер – победитель Тура Польши-2022

 

Арно Демар – победитель 7 этапа, Итан Хейтер – победитель Тура Польши-2022

 

Photo © Tour de Pologne

 

  Арно Демар: «За километр до финиша я оказался прямо в середине пелотона, поэтому спринтовать было не очень удобно. Я постарался найти свою траекторию и увидел просвет. Выезжая с дальних позиций, я хорошо разогнался, нашёл, где проехать слева. Я знал, что если позволю Акерману меня обойти, то он меня закроет. И когда увидел, что могу его объехать, продавил, насколько осталось сил, никто не смог выскочить у меня из-за спины. Очень приятно так закончить Тур Польши.

 

  На старте мы понимали, что здесь много спринтеров, тем ценнее эта победа и майка лучшего в очковой классификации. Я также показал, что могу проходить тяжёлые этапы, потому что форма улучшилась, я работал над ней, не упуская ни единой детали. Это хорошо перед оставшейся частью сезона, чемпионатом Европы».

 

  Итан Хейтер: «Вчера использовал хороший шанс взять майку, сегодня оставалось финишировать. Команда великолепно отработала, особенно на первой части этапа, где ребята контролировали попытки уехать в отрыв. Благодаря команде я не волновался. Сегодня из-за жары был, наверное, самый тяжёлый этап. В целом Тур Польши сложился для меня хорошо. Подъём на 3-м этапе и разделка – совершенно разные, но очень важные этапы. Надолго запомню этот Тур Польши, если выделять самый яркий момент – это финиш сегодня в жёлтой майке, очень сильные эмоции».

 

 

Результаты 7 этапа Тура Польши-2022

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