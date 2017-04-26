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Патрик Лефевр считает рискованным участие Жулиана Алафилиппа в чемпионате мира-2022

Патрик Лефевр против участия Жулиана Алафилиппа в чемпионате мира по велоспорту на шоссе, но не может ему запретить

 

 

  Хотя сборная Франции ещё не объявляла о включении в состав на чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 Жулиана Алафилиппа, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl Патрик Лефевр рассказал, что двукратный чемпион мира готовится к защите титула.

 

 30-летний французский велогонщик получил вывих плеча во время падения на 11-м этапе Вуэльты Испании-2022, но после схода  Жулиан Алафилипп уже через несколько дней возобновил тренировки. 

 

 Патрик Лефевр в беседе с журналистами Sporza сказал, что считает участие в групповой гонке чемпионата мира-2022, который пройдёт в Австралии, рискованным, и отмечает, что для Алафилиппа разумнее поставить целью осенние итальянские классики.

 

 

Photo © Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Патрик Лефевр: «Я слышал, что он будет участвовать. Он позвонил мне и сказал, что в пятницу утром собирается забрать оборудование в нашем сервис-курсе в Вевельгеме. Он желает рисковать, а я не думаю, что это умно с его стороны. Я на его месте пропустил бы чемпионат мира и поставил всё на итальянские гонки. Но я понимаю, что на нём давление, как я это называю, французская политика.

 

  Я плачу ему не за то, чтобы он выступал во французской команде. Стать чемпионом мира хорошо, но я бы предпочёл видеть его в майке нашей команды. Он был не в лучшей форме перед Вуэльтой. Как я увидел, он выступал хорошо, но, считаю, что участие в чемпионате – это риск».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick-Step Alpha Vinyl

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 21:15 | Регистрация: 26.04.2017

    Бизнесмен есть бизнесмен. Но, ИМХО, слышны нотки недовольства.

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Aboba
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (84)
    Aboba-Фото
    Хоспади, ты умеешь читать?
    Ганна, Кюнг и ВВА слишком крупные, чтобы идти на подиум ГТ. Они могут снизить вес как Дюмулан, как Ремко, как Томас, но надо ли им это? Им платят за другое.
    Но даже при этом весе Ганна уже выигрывал этап в гору, Ван Арт выигрывал этапы в гору, а своим темпом доводит до боли конкурентов.
    У Денниса тараканы в голове, вечно жаловался, что ему байк после БМС не заходит, но при этом все помнят джиро, где он в горах тащил и Тэо, и Хиндли.
    И вес Дюмулан тоже неожиданно терял перед ГТ, а потом набирал перед ЧМ))))
    А роглич на том этапе 2 минуты потерял, а Мас 3 минуты,а Годю 7 минут, а Томас 10 минут, дальше то что?
    Изагире был в топ10 ГТ, Мартинез в топ5, адльше что?
    20 секунд между Масом и Роглой перед горами на второй неделе, ну да не особо угрожал))))))
    По какому здравому смыслу?
    Ремко после отдыха, Ремко усушился. С чего ему на первой неделе терять. Он капнул на второй неделе, но Роглич после травмы не привез много, а все остальные - второй эшелон
  • Aboba
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
    Aboba-Фото
    Че ты прицепился к этому Иззагире? Тебе больше сказать нечего и ты цепляешься за этот бред?
    На этом туре басков, напоминаю, ниже Эвенпула были:
    Винегор
    Роглич
    Мас
    Уран
    Годю
    Тэо
    Томас
    Но опять же это ни о чем не говоорит, потому что все в разных условиях.
    Важно лишь то, что Эвенпул отличный раздельщик, которые сейчас выигрывают все ГТ, за исключением Берналя и Карапуза.
    Ну и да, на фоне Нибали, Фрума, Дюмулана, Роглы, Конты, Карапаса, Берналя, Роглича, Винегора, Томаса и Погги (мб кого забыл) все остальные - второй эшелон. И даже тут всегда были сильнее именно темповики.
  • kabachok
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
    kabachok-Фото

    этап спусков

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
    M-07-Фото

    А когда ты ни фига в горах больше одного этапа не показывал, даже уровня топ-10 ГТ, то у тебя есть все задатки генеральщика, особенно когда в не самых тяжёлых горах уступаешь таким супепргорнякам, как Изагирре, который никогда в топ-10 ГТ не попадал, а на другой тебя деклассируют по полной, что опережают даже такие горняки как Чикконе, Бильбао и даже престарелые Порт и Поццовиво.

    У нас теперь и Хиндли с Йейтсом, призёры нескольких ГТ, слабые генеральщики. По такой логике только Погачар, Роглич, Вингегор, Берналь, Фрум и Контадор за последние лет 15 сильные генеральщики, остальные ни о чём и не соперники великому горняку Ремко.

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (84)
    M-07-Фото
    Когда это Ремко успел себя проявить как универсал? Только как раздельщик-классик, который больше одного этапа даже горы легче, чем на ГТ, не выдерживал. Все победители ГТ не внезапно побеждали, они проявляли себя в горах до этих побед.
  • Alsh
    Гран-при Квебека-2022. Результ ... (5)
    Alsh-Фото
    Почему на пару дней? 11 сентября будет Гран-при Монреаля.
  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (84)
    M-07-Фото
    Хорошо, не фанатики, а верящие в Ремко.
    А ничего, что те раздельщики ещё и горы умеют хорошо ехать и сразу умели? Что же тогда те же топовые раздельщики Канчеллара, Мартин, Кириенко, в нынешние времена Ганна, Кюнг, ван Арт не имеют никаких успехов в ГТ, кроме успехов на отдельных этапах? Что же у топового раздельщика Денниса не получилось стать генеральщиком, хотя он очень пытался? По вашей логике они должны были рвать всех этих Кинтан, Родригесов, Вальверде, Масов и Лопесов.
    Ван Арт только отдельные этапы выдаёт, успехов в общем зачёте у него нет, темп в горах долго не может держать, так что это не аргумент.
    Тот же Дюмулин и его команда не нацеливались на горы и общий зачёт, но неожиданно для них самих Том хорош оказался в горах. А у Ремко другой случай, он давно заявил о том, что хочет стать генеральщиком, много раз пытался, но больше одного этапа темп в горах не выдерживал.
    Причём тут какая разделка на Туре Басков была, если я про горы пишу? С чего Ремко должен был так попереть в горах, если даже там он на последнем этапе с небольшими по сравнению с Вуэльтой горами упустил даже подиум, будучи в лидерской майке, уступив в том числе Изагирре и Мартинезу. Это у нас супергорняки что ли?
    И с чего он в горах даже на урвоне Маса должен переть? И не стоит забывать, что Эвенпул особо не гнался за Масом, когда Роглич был в строю, ибо Мас особо не угрожал в общем зачёте. А так Эвенпул сильнее всех выглядел в горах на этой Вуэльте, даже Роглича. Хотя по здравому смысле Ремко должен был капнуть ещё на первой неделе.
  • Aboba
    Гран-при Квебека-2022. Результ ... (5)
    Aboba-Фото
    Да там и Погги, и Бардэ, и Баргиль, и Томас.
    Как то все время не замечал эту гонку.
    В любом случае, кануки нормально отвалили, ехать за океан на пару дней такое себе удовольствие
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот по настоящему 150% горный этап Вуэльты, жаль что только 1 такой. И хоть финиш не на горе (могли бы ещё раз заколесить на Пуэрто де Навасерраду), но будет интересно.

    В повторение сценария 20 этапа 2015 года не верю вообще (разве что Рэмко упадёт где то на спуске), но вангую яркий этап и баталии как в отрыве, так и среди генеральщиков.

    Цитата: Astanaforever
    42 секунды это много для Лопеса и мало для Аюсо. Посмотрим.

    МАЛ будет дёргать, а может даже и рвать, но и молодой Аюсо показал на этой Вуэльте что ГОТОВность к горным баталиям у него есть на уровне. Возможно колумбиец скооперируется с великим колёсником испанцем Масом и у будут дуэтом проверять (один Эвенпула, другой Аюсо)

    Цитата: Серафим
    Есть пруха у Мадса и нет уже конкуренции.

    Педерсен на Вуэльте, как ВВА на Тур де Франс; сегодня бы удачно вписАться в лимит, а там гляди и оформит покер в Мадриде.

    Цитата: Николай Н.
    Решающий этап, кто станет победителем Вуэльты.

    Да ладно, вы ещё не знаете кто ?) Тогда отвечу в стиле Рефорга34 (жаль, что он пропустил всю Вуэльту): этап под Кинтану, но его нет на гонке, поэтому Крис Фрум легко бросит на таком этапе минуты 3-4 всем конкурентам, разве что Родригес или Винокуров могут за ним удержаться))
     

  • Earl57
    Гран-при Квебека-2022. Результ ... (5)
    Earl57-Фото

    Да они каждый год туда ездят. Метьюз дважды победителем был.
    Там из новеньких разве что Ван Арт, которому нужна пара гонок после отпуска, чтобы раскатиться перед ЧМ.
    Ну и Гирмай не участвовал раньше, ибо совсем молодой еще.
    В 2020-2021 гонка не проводилась из-за ковида, а так Квебек и Монреаль очень популярны у гонщиков.

    Ремко, например, в 2019 ездил, насколько я помню. Особых лавров там не снискал, но подергался хорошо. Снимали его телевизонщики от души, что говорится.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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