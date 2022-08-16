 Фабио Якобсен – чемпион Европы-2022 в групповой гонке

Фабио Якобсен выиграл групповую гонку чемпионата Европы по шоссейному велоспорту-2022 в Мюнхене

25-летний нидерландский велогонщик Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) стал чемпионом Европы-2022 в групповой гонке, которая прошла 14 августа в Мюнхене. Якобсен, одержавший в этом сезоне 11 побед, перед стартом был одним из фаворитов и оправдал прогнозы, а также стал вторым гонщиком команде Quick-Step Alpha Vinyl за четыре года, одержавшим победу на чемпионате Европы (после Элиа Вивиани, взявшим титул в 2019 году).

В финишном спринте Фабио Якобсен опередил французского гонщика Арно Демара (Arnaud Démare) и бельгийского гонщика Тима Мерлира (Tim Merlier).

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Jan Hetfleisch / Getty Images - Photo credit: ©Jan Hetfleisch / Getty Images

Фабио Якобсен: «Я невероятно счастлив! Мечтал о титуле чемпиона Европы. На старта был уверен, что смогу превратить мечту в реальность, потому что подошёл к чемпионату в хорошей форме и с сильной командой. В течение года мы мало работали вместе как товарищи по команде, но в сборной Нидерландов все великолепно выполнили задачу, вывезли меня на идеальную позицию на последнем километре. Очень благодарен ребятам. Последним развозящим был Данни ван Поппель. Он невероятно отработал, на скорости посадил меня на колесо Тима Мерлира.

Ещё перед гонкой я считал Тима самым сильным соперником. Мы оба топовые спринтеры. Я воспользовался его слипстримом, потом смог его обойти.

Я выдержал первый подъём, потом немного помучился на крутых градиентах второго, но преодолел, а команда сделала всё, чтобы контролировать преимущество отрыва. На финальных 200 метрах я просто выдал свой спринт. Рад этой победе, золотой медали, тому, что следующие 12 месяцев буду носить эту майку».

Арно Демар: «Как и в Плуэ в 2020, снова второй. Сборная Франции отработала супер. Каждый приложил все силы. Гонка была не столько сложной, сколько нервной, потому что было много поворотов. Финальная прямая была слишком длинной, я выбрал выгодное колесо, сел за Фабио Якобсеном, но он был слишком силён. Я сел за ним за километр, но знал, что у него ещё есть товарищ по команде, который должен его развезти».