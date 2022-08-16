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Фабио Якобсен – чемпион Европы-2022 в групповой гонке

Фабио Якобсен выиграл групповую гонку чемпионата Европы по шоссейному велоспорту-2022 в Мюнхене

 

 

 

  25-летний нидерландский велогонщик Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) стал чемпионом Европы-2022 в групповой гонке, которая прошла 14 августа в Мюнхене. Якобсен, одержавший в этом сезоне 11 побед, перед стартом был одним из фаворитов и оправдал прогнозы, а также стал вторым гонщиком команде Quick-Step Alpha Vinyl за четыре года, одержавшим победу на чемпионате Европы (после Элиа Вивиани, взявшим титул в 2019 году).

 

В финишном спринте Фабио Якобсен опередил французского гонщика Арно Демара (Arnaud Démare) и бельгийского гонщика Тима Мерлира (Tim Merlier).

 

Фабио Якобсен – чемпион Европы-2022 в групповой гонке

 Фабио Якобсен – чемпион Европы-2022 в групповой гонке

 

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Jan Hetfleisch / Getty Images - Photo credit: ©Jan Hetfleisch / Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Я невероятно счастлив! Мечтал о титуле чемпиона Европы. На старта был уверен, что смогу превратить мечту в реальность, потому что подошёл к чемпионату в хорошей форме и с сильной командой. В течение года мы мало работали вместе как товарищи по команде, но в сборной Нидерландов все великолепно выполнили задачу, вывезли меня на идеальную позицию на последнем километре. Очень благодарен ребятам. Последним развозящим был Данни ван Поппель. Он невероятно отработал, на скорости посадил меня на колесо Тима Мерлира.

 

  Ещё перед гонкой я считал Тима самым сильным соперником. Мы оба топовые спринтеры. Я воспользовался его слипстримом, потом смог его обойти.

 

  Я выдержал первый подъём, потом немного помучился на крутых градиентах второго, но преодолел, а команда сделала всё, чтобы контролировать преимущество отрыва. На финальных 200 метрах я просто выдал свой спринт. Рад этой победе, золотой медали, тому, что следующие 12 месяцев буду носить эту майку».

 

Фабио Якобсен – чемпион Европы-2022 в групповой гонке

 Фабио Якобсен – чемпион Европы-2022 в групповой гонке

 

 

  Арно Демар: «Как и в Плуэ в 2020, снова второй. Сборная Франции отработала супер. Каждый приложил все силы. Гонка была не столько сложной, сколько нервной, потому что было много поворотов. Финальная прямая была слишком длинной, я выбрал выгодное колесо, сел за Фабио Якобсеном, но он был слишком силён. Я сел за ним за километр, но знал, что у него ещё есть товарищ по команде, который должен его развезти».

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Quick-Step Alpha Vinyl Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту European Continental Championships групповая гонка чемпионат Европы по велоспорту в Мюнхене-2022

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Комментарии

  • M-07
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (2)
    M-07-Фото
    Да, шикарная и заслуженная победа и на этапе и в общем зачёте. А ведь молодой Лекнессунд, всего 23 года, а результаты в сезоне у него очень неплохие.
    А Кофидис - это что-то, какую-то чушь натворили, Зингль зачем-то торчал в группе ближайших преследователей, оставив без помощи Лафая, который являлся лидером общего зачёта. В итоге даже мимо подиума Кофидис, что это было, непонятно.
  • GAN
    Дэн Бигхэм попробует установит ... (1)
    GAN-Фото
    Не поэтому ли Ганна отложил свою попытку побития рекорда?
  • Velolife
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (3)
    Velolife-Фото

    Lotte Kopecky (SDW) стала ЧЕ на треке в гонке по очкам. Гоняет не только на шоссе, но off-road! Вот такая женщина!



    Kudos to Elia Vivani! ЧЕ-2022 на треке в гонке на выбывание! К званию ЧМ 2021 в той же дисциплине! Гренадёры продолжают шоу!



    Цитата: Velolife
    Lotte Kopecky (SDW) стала ЧЕ на треке в гонке по очкам. Гоняет не только на шоссе, но off-road! Вот такая женщина!


    Kudos to Elia Viviani! ЧЕ-2022 на треке в гонке на выбывание! К званию ЧМ 2021 в той же дисциплине! Гренадёры продолжают шоу!

  • Даниил
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (2)
    Даниил-Фото
    Я думал вчерашний этап всё решил в генерале, ан нет. Лекнессунд пошёл в all-in по такой гонке. Остаётся только радоваться за него, выдал хороший рывок.
  • Даниил
    La Polynormande-2022. Результа ... (1)
    Даниил-Фото
    Вторая победа за сезон у B&B. Кукар хоть что-то выигрывал для них, а сейчас они никак не светятся.
  • Gorn9k
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (3)
    Gorn9k-Фото

    Вроде и ЧЕ, а вроде и очень именитая десятка

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивый финальный спринт и развязка RR на ЧЕ. Арно чё то заштопорил(ся) и вылетал на спурт уже из глубины, потому и не успел обойти Якобсена, но и Фабио развезли прекрасно - золото (+маечку на год) взял заслуженно. Мерлир же бросил, хорошо хоть с бронзой.

    Там по оф. протоколу вроде как Дайнезе вне десятки, зато есть Кристофф. Ну и сама ТОП-10 очень представительная и сильная по именам. Даже не на каждом этапе ГТ увидишь такие фамилии идущие подряд в итоговой таблице.

     

    P.S.

    Что там с Акерманом, упал (сильно) или что ?

  • Gorn9k
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (9)
    Gorn9k-Фото
    У одних возраст, у других очищение от допинга.
    Но я рад, что ты отказался от капса
  • SportSpirit
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (9)
    SportSpirit-Фото

    4 спринтера и 4 потенциальных капитана, среди которых опять выберет дорога. Среди спринтеров тоже выберет дорога) Беннета взяли за хорошее поведение, видимо. Записных охотников за этапами нет, тем лучше для общей стратегии. На Туре с этим был некоторых хаос, на мой вгляд. Вроде бы как Бухман и Келдерман в восходящей форме по предвуэльтовским гонкам, но - не верю) Так же не верю, что Игита - грандтурщик. Для Хиндли это своего рода эксперимент, как пойдет второй ГТ. Сделаю прогноз на ТОП-3. 

  • Адриен
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (9)
    Адриен-Фото
    Ага.. Как в своё время "добавили" Контадор, Кройцигер, Роза, Ару, Ланда, Нибали, Фульсанг, братья Изагирре, Санчес ...

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