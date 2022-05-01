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Серхио Игита и Александр Власов заняли 1-е и 2-е места на 4-м этапе Тура Романдии-2022

Серхио Игита  - победитель 4-м этапа Тура Романдии-2022

 

 

На королевском горном, 4-м этапе Тура Романдии-2022 с прохождением пяти категорийных подъёмов, гонщики велокоманды Bora-hansgrohe заняли 1-е и 2-е место. Поздняя атака Эйнара Рубио (Movistar) не увенчалась успехом. Его добрали менее чем за 500 м до финиша, когда команда Jumbo-Visma задала высокий темп на финальном километре, просеяв пелотон. Встречный ветер осложнял задачу. 24-летний Серхио Игита открыл спринт за 200 м до финиша, а его товарищ по команде Александр Власов пересёк финиш вторым. 19-летний Хуан Аюсо замкнул тройку лучших на 4-м этапе и поднялся на вторую строчку общего зачёта. Чемпион Австралии, гонщик команды Jumbo-Visma проиграл победителю этапа 3 секунды, но сохранил майку лидера перед финальной разделкой.

 

Это четвёртая победа Серхио Игиты в сезоне, который стал чемпионом Колумбии в групповой гонке, выиграл этап Волты Алгарве и генеральную классификацию Вуэльты Каталонии-2022.

 

 

Серхио Игита и Александр Власов заняли 1-е и 2-е места на 4-м этапе Тура Романдии-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Серхио Игита: «Эта победа важна для меня, потому что мне очень тяжело давалась гонка. Из-за аллергии чувствовал себя не очень хорошо, но в финале понял, что сил у меня больше, чем у остальных. За 200 м до финиша дал полный газ. Мы знали, что можем одержать победу здесь, и, наконец, это случилось. Я очень рад, что Алекс сегодня отлично проехал, смог стать вторым. Думаю, завтра он сильно выступит в разделке, надеюсь, он сможет добиться высокого результата в генеральной классификации».

 

  Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Серхио и Алекс выступили великолепно. Первый и второй на королевском горном этапе – сильная командная работа, большой вклад в которую внесли все гонщики команды. Последние пару дней у Серхио были трудности из-за аллергии, думаю, победа сняла с груз с его плеч. И это очень приятно, как и искренняя  радость Алекса за товарища по команде. Сейчас мы готовимся к индивидуальной гонке. Для Алекса она важна в плане генеральной классификации, мы сфокусируемся на этом завтра».

 

 

Серхио Игита и Александр Власов заняли 1-е и 2-е места на 4-м этапе Тура Романдии-2022

 

Photo © UAE Team Emirates

 

  Хуан Аюсо: «Очень рад результату, и тому, как проехала команда. Мы отлично поработали. У меня возникли механические проблемы в середине этапа, Финн великолепно вернул меня в голову группы, а затем, когда впереди оставался один гонщик, Марк Хирши провёл мощную смену, чтобы его догнать.

 

  В спринте я приложил все силы, но максимум, что смог добиться – 3-е место. Приятно стать вторым в общем зачёте, но все идут очень плотно, завтра всё может измениться. Я могу потерять это место или потенциально даже подняться на одно, так что посмотрим. Ещё очень радует, что на такой крупной гонке у меня майка лучшего молодого гонщика».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Романдии-2022

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Теги к статье: Серхио Игита Sergio Higuita Bora - hansgrohe Александр Власов Тур Романдии Tour de Romandie многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    velodoctor-Фото

    А может Власов не хочет побеждать и глаза мозолить в это время, лучше уж под белым флагом гоняться, чем не гоняться, как ГПРВ. Команда победила и сойдёт.

  • Earl57
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Должен быть очень неплох. Сопоставимо с Власовым.

    А сколько разделок он проехал на взрослом уровне? На андеровском уровне он в разделке не показывал ничего выдающегося. И насколько сопоставимо с О'Коннором и Плаппом?

  • Александра
    Предварительные составы команд ... (15)
    Александра-Фото

    Я как-то выпала из велоновостей. Удивилась, увидев Порта, разве он не заканчивал в прошлом году? Не помню... Паша Сиваков, видимо, сменил гражданство.

  • Sezar
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    Sezar-Фото
    Должен быть очень неплох. Сопоставимо с Власовым.
  • василий
    Вуэльта Астурии-2022. Этап 2 (2)
    василий-Фото

    А что с Саймоном что так много проиграл?

  • Sezar
    Вуэльта Астурии-2022. Этап 2 (2)
    Sezar-Фото

    Вышел из тени Ваня. Главное, чтобы в Мувистаре теперь его не в помошники загоняли а тащили на божий свет и давали ответственность. Может быть даже насильно:). А то Соса опять под плинтус забьется, ищи его там.

     

  • Николай Н.
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    Николай Н.-Фото

    И всё же Вора сегодня показала на что они способны в горном финише.

  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    velodoctor-Фото

    Игита работал на него? Я не смотрел, но чего это он ему отдал победу и секунды? Перед туром авансы лейтенантам раздает?

  • lekom
    Состав велокоманды UAE Team Em ... (2)
    lekom-Фото

    Значит Погачар поедет Тур и Вуэльту. Тяжело Рогле будет стать четырехкратным

  • SportSpirit
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    SportSpirit-Фото

    Власов на фотофинишах (кто бы мог подуматьbiggrin) все ближе и ближе.

     

    Деннис, конечно, сегодня терпел, но в той же мере наслаждался моментом: он в майке лидера на королевском этапе многодневки, вся команда работает на него. Dream comes true!

     

    И на мои предстартовые вопросы, кто сильнее в UAE (Макналти, Хирши, Аюсо) и в Ineos (G или мальчики) дорога сегодня дала ответ. Точнее - мальчики) 

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