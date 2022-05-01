Серхио Игита и Александр Власов заняли 1-е и 2-е места на 4-м этапе Тура Романдии-2022

Серхио Игита - победитель 4-м этапа Тура Романдии-2022

На королевском горном, 4-м этапе Тура Романдии-2022 с прохождением пяти категорийных подъёмов, гонщики велокоманды Bora-hansgrohe заняли 1-е и 2-е место. Поздняя атака Эйнара Рубио (Movistar) не увенчалась успехом. Его добрали менее чем за 500 м до финиша, когда команда Jumbo-Visma задала высокий темп на финальном километре, просеяв пелотон. Встречный ветер осложнял задачу. 24-летний Серхио Игита открыл спринт за 200 м до финиша, а его товарищ по команде Александр Власов пересёк финиш вторым. 19-летний Хуан Аюсо замкнул тройку лучших на 4-м этапе и поднялся на вторую строчку общего зачёта. Чемпион Австралии, гонщик команды Jumbo-Visma проиграл победителю этапа 3 секунды, но сохранил майку лидера перед финальной разделкой.

Это четвёртая победа Серхио Игиты в сезоне, который стал чемпионом Колумбии в групповой гонке, выиграл этап Волты Алгарве и генеральную классификацию Вуэльты Каталонии-2022.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Серхио Игита: «Эта победа важна для меня, потому что мне очень тяжело давалась гонка. Из-за аллергии чувствовал себя не очень хорошо, но в финале понял, что сил у меня больше, чем у остальных. За 200 м до финиша дал полный газ. Мы знали, что можем одержать победу здесь, и, наконец, это случилось. Я очень рад, что Алекс сегодня отлично проехал, смог стать вторым. Думаю, завтра он сильно выступит в разделке, надеюсь, он сможет добиться высокого результата в генеральной классификации».

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Серхио и Алекс выступили великолепно. Первый и второй на королевском горном этапе – сильная командная работа, большой вклад в которую внесли все гонщики команды. Последние пару дней у Серхио были трудности из-за аллергии, думаю, победа сняла с груз с его плеч. И это очень приятно, как и искренняя радость Алекса за товарища по команде. Сейчас мы готовимся к индивидуальной гонке. Для Алекса она важна в плане генеральной классификации, мы сфокусируемся на этом завтра».

Photo © UAE Team Emirates

Хуан Аюсо: «Очень рад результату, и тому, как проехала команда. Мы отлично поработали. У меня возникли механические проблемы в середине этапа, Финн великолепно вернул меня в голову группы, а затем, когда впереди оставался один гонщик, Марк Хирши провёл мощную смену, чтобы его догнать.

В спринте я приложил все силы, но максимум, что смог добиться – 3-е место. Приятно стать вторым в общем зачёте, но все идут очень плотно, завтра всё может измениться. Я могу потерять это место или потенциально даже подняться на одно, так что посмотрим. Ещё очень радует, что на такой крупной гонке у меня майка лучшего молодого гонщика».