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Тренер команды UAE Team Emirates: «Цель Хуана Аюсо – стать лучше Тадея Погачара»

Хуан Аюсо: «Я требователен к себе»

 

  Победитель «Бэби-Джиро»-2021 и самый молодой гонщик команды UAE Team Emirates 19-летний испанский гонщик Хуан Аюсо (Juan Ayuso) начал карьеру профессионала в команде в июне прошлого года. Уже в июле принёс UAE Team Emirates первый подиум – на классике Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika, где проиграл лишь Луису Леону Санчесу. В сентябре Аюсо стал бронзовым призёром чемпионата Европы в групповой гонке среди андеров.

 

  А в этом году в январском тренировочном лагере команды UAE Team Emirates в Аликанте (Испания) Хуан Аюсо уже успел удивить свою команду, когда во время тренировки, имитирующей этап Тур де Франс, проиграл всего 14 секунд Тадею Погачару на подъёме  Колл-де-Ратес (Coll de Rates) – 9,71 км со средним градиентом 6,6%, где последние 7,61 км со средним градиентом 7,31%.  В тот день гонщики команды проехали 190,4 км с набором высоты 3,8 км.

 

  Тадей Погачар в интервью Cyclingnews подтвердил, насколько трудным был тот день тренировок: «Это был один из тяжелейших дней в тренировочном лагере, мы себя проверяли, на подъёме Колл-де-Ратес и другом подъёме протестировали себя, насколько готовы. Я отлично себя чувствую, форма именно такая, какую хочу видеть в это время. Также считаю, что Аюсо будет очень сильным гонщиком уже в этом году, он супермотивирован, думает о больших целях. Он будет использовать свои шансы, так что увидим, насколько он хорош».

 

  В интервью El Pais тренер команды UAE Team Emirates, работающий с Хуаном Аюсо и Тадеем Погачаром Иньиго Сан Милан (Iñigo San Millán) отметил, что когда в команде появился такой гонщик как Аюсо, Погачар не сможет расслабиться:

 

  «Они очень похожи, оба хорошо проявили себя в первых гонках. Я отправил их проходить подъём одновременно, чтобы у них появился соревновательный зуд, они шли плотно. Так что Тадей увидел, что ему нельзя расслабляться, потому что Аюсо становится сильнее. А Хуан видит, как приближается к сильнейшему. Меня впечатлили оба. На Колл-де-Ратес тренировка Тадея по интенсивности была похожа на этап Тура. Если Аюсо так проедет в гонке, где не будет Тадея ….

 

   У Аюсо большие амбиции. Он считает, ему нечего ориентироваться на уровень Тадея, его цель – стать лучше Тадея. Он спросил: «Почему невозможно победить Тадея?»

  Аюсо говорит то, что думает, но  он знает, что в этом году нашивки лидера у Тадея. И он очень профессионален. Лучшие гонщики как с другой планеты, они созданы для борьбы. Они не знают, как жить без целей, без желания стать лучшими в мире».

 

  Хуан Аюсо в интервью ES Ciclismo назвал Тадея Погачара «образцом» и сказал, что хочет пойти по его стопам:

 

  «Команда ждёт от меня побед, я сам требую от себя того же, это меня мотивирует. Кроме того, я в амбициозной команде, что мне очень нравится. Я первый предъявляю к себе требования, поэтому не волнуюсь о давлении. Знаю, что это спорт, и что в жизни есть другие вещи. Я также знаю, как справляться с неудачей.

  Тренировки с Погачаром – это великолепный опыт. Он лучший в мире, я счастлив, что еду с ним рядом. Он – образец. Хочу пойти по его стопам. Возможность учиться у него – преимущество и роскошь, которыми  должен пользоваться. Он на другом уровне, но он гонщик, который анализирует себя, поэтому с ним хорошо.

  Команду усилили, получился сильный блок, и это важно, потому что если я проиграю, то другие смогут показать результаты, что снимет давление. Я требователен к себе, потому что хочу результатов. Но мне повезло присоединиться к очень сильной команде. Это помогает».

 

 

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Теги к статье: Хуан Аюсо Juan Ayuso UAE Team Emirates

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Комментарии

  • rude_rider
    Алехандро Вальверде о финально ... (2)
    rude_rider-Фото
    Выглядит канечно на все 50.
  • reforg34
    Алехандро Вальверде о финально ... (2)
    reforg34-Фото

    Полностью согласен с Вальверде. Если все пойдет по плану, без проблем может сделать покер, т.е. взять Амстел Голд Рейс, Флеш Валонь, Льеж-Бастон-Льеж и ЧМ.
    Также, без проблем может взять несколько горных этапов на ТДФ и 3 место на Вуэльте(при условии что топ3 сильнейших генеральщиков(Фрум,Кинтана и Томас)  не заявятся на Вуэльту). Ожидаем потную борьбу с Ландой.

  • RustamA86
    Спортивный директор команды I ... (6)
    RustamA86-Фото

    Цитата: Ернат
    да согласен, я все таки в прошлом сезоне до конца был уверен, что в этом сезоне он сожет поборотся за тройку на ТДФ, но увы, уже этого не будет((( лично как гонщик он мне импонирует, очень жаль что не сможет на последок громко хлопнуть дверью 
    А может горный этап хотя бы зацепит?

  • Astanaforever
    Том Дюмулин о планах на первую ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Я про генерал, а Вы про, что?
  • paziz
    Том Дюмулин о планах на первую ... (5)
    paziz-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ему надо психоустойчивость подлечить в первую очередь. Тот психологический надлом на девятнадцатом этапе Вуэльте 2015 нельзя забыть. Его, обугленное, потерянное лицо.Да, на Джиро ему подфартило просто И все.. А после его обрубило и понеслось по падающей траектории. Психика, его диагноз.
    Подфартило ехать в горах без команды? Соперники все наверное попадали и парень без проблем взял генерал, так? Обубило после джиро? Вы наверное забыли что в тот же год он взял золото ЧМ в разделке? Это тоже подфатило наверное
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Movistar на ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Мне вот бразилец прикалывает.. Вроде единственный в мировом пелотоне.
  • Astanaforever
    Том Дюмулин о планах на первую ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Ему надо психоустойчивость подлечить в первую очередь. Тот психологический надлом на девятнадцатом этапе Вуэльте 2015 нельзя забыть. Его, обугленное, потерянное лицо.Да, на Джиро ему подфартило просто И все.. А после его обрубило и понеслось по падающей траектории. Психика, его диагноз.
  • Ернат
    Спортивный директор команды I ... (6)
    Ернат-Фото

    да согласен, я все таки в прошлом сезоне до конца был уверен, что в этом сезоне он сожет поборотся за тройку на ТДФ, но увы, уже этого не будет((( лично как гонщик он мне импонирует, очень жаль что не сможет на последок громко хлопнуть дверью 

  • Shalam s Urala
    Том Дюмулин о планах на первую ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: nightbuster33
    все плохое,о чем он старается забыть, может вновь вернутся

    по мне, не забыть он старается тот тайм-аут, а напротив - ценит его.

    может казаться, что весьма непросто устроенная голова Тома - вроде как его слабое место. но всё ровно наоборот

  • Shalam s Urala
    Спортивный директор команды I ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    фотографии достаточно )) и никаких слов уже не надо про перспективы Фрума. другое дело, что такие слова положены по протоколу

    да, Крис заработал себе имя. справедливо и что имя теперь работает на него

    вот есть у него 4 Тура. теперь осталось 4 сезона чисто на имени проехать и красава!

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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