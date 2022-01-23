Тренер команды UAE Team Emirates: «Цель Хуана Аюсо – стать лучше Тадея Погачара»

Хуан Аюсо: «Я требователен к себе»

Победитель «Бэби-Джиро»-2021 и самый молодой гонщик команды UAE Team Emirates 19-летний испанский гонщик Хуан Аюсо (Juan Ayuso) начал карьеру профессионала в команде в июне прошлого года. Уже в июле принёс UAE Team Emirates первый подиум – на классике Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika, где проиграл лишь Луису Леону Санчесу. В сентябре Аюсо стал бронзовым призёром чемпионата Европы в групповой гонке среди андеров.

А в этом году в январском тренировочном лагере команды UAE Team Emirates в Аликанте (Испания) Хуан Аюсо уже успел удивить свою команду, когда во время тренировки, имитирующей этап Тур де Франс, проиграл всего 14 секунд Тадею Погачару на подъёме Колл-де-Ратес (Coll de Rates) – 9,71 км со средним градиентом 6,6%, где последние 7,61 км со средним градиентом 7,31%. В тот день гонщики команды проехали 190,4 км с набором высоты 3,8 км.

Тадей Погачар в интервью Cyclingnews подтвердил, насколько трудным был тот день тренировок: «Это был один из тяжелейших дней в тренировочном лагере, мы себя проверяли, на подъёме Колл-де-Ратес и другом подъёме протестировали себя, насколько готовы. Я отлично себя чувствую, форма именно такая, какую хочу видеть в это время. Также считаю, что Аюсо будет очень сильным гонщиком уже в этом году, он супермотивирован, думает о больших целях. Он будет использовать свои шансы, так что увидим, насколько он хорош».

В интервью El Pais тренер команды UAE Team Emirates, работающий с Хуаном Аюсо и Тадеем Погачаром Иньиго Сан Милан (Iñigo San Millán) отметил, что когда в команде появился такой гонщик как Аюсо, Погачар не сможет расслабиться:

«Они очень похожи, оба хорошо проявили себя в первых гонках. Я отправил их проходить подъём одновременно, чтобы у них появился соревновательный зуд, они шли плотно. Так что Тадей увидел, что ему нельзя расслабляться, потому что Аюсо становится сильнее. А Хуан видит, как приближается к сильнейшему. Меня впечатлили оба. На Колл-де-Ратес тренировка Тадея по интенсивности была похожа на этап Тура. Если Аюсо так проедет в гонке, где не будет Тадея ….

У Аюсо большие амбиции. Он считает, ему нечего ориентироваться на уровень Тадея, его цель – стать лучше Тадея. Он спросил: «Почему невозможно победить Тадея?»

Аюсо говорит то, что думает, но он знает, что в этом году нашивки лидера у Тадея. И он очень профессионален. Лучшие гонщики как с другой планеты, они созданы для борьбы. Они не знают, как жить без целей, без желания стать лучшими в мире».

Хуан Аюсо в интервью ES Ciclismo назвал Тадея Погачара «образцом» и сказал, что хочет пойти по его стопам:

«Команда ждёт от меня побед, я сам требую от себя того же, это меня мотивирует. Кроме того, я в амбициозной команде, что мне очень нравится. Я первый предъявляю к себе требования, поэтому не волнуюсь о давлении. Знаю, что это спорт, и что в жизни есть другие вещи. Я также знаю, как справляться с неудачей.

Тренировки с Погачаром – это великолепный опыт. Он лучший в мире, я счастлив, что еду с ним рядом. Он – образец. Хочу пойти по его стопам. Возможность учиться у него – преимущество и роскошь, которыми должен пользоваться. Он на другом уровне, но он гонщик, который анализирует себя, поэтому с ним хорошо.

Команду усилили, получился сильный блок, и это важно, потому что если я проиграю, то другие смогут показать результаты, что снимет давление. Я требователен к себе, потому что хочу результатов. Но мне повезло присоединиться к очень сильной команде. Это помогает».