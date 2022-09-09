Том Пидкок не поедет в Австралию на чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022

Том Пидкок отказался от участия в чемпионате мира по велоспорту на шоссе-2022

Том Пидкок не будет участвовать в чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022 (UCI Road World Championships), который пройдёт в Австралии с 18 по 25 сентября. Об этом 23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers сказал в интервью Cyclingnews после финиша 1-го этапа Тура Британии-2022.

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Том Пидкок начал год с победы на чемпионате мира по велокроссу, но повторить успех на чемпионате мира по маунтинбайку (UCI Mountain Bike World Championships /Men Elite Cross-country Olympic), который прошёл с 24 по 28 августа во французском Ле-Же (Le Gets), ему не удалось. Пидкок занял 4-е место, упав на предпоследнем круге, проиграв победителю, швейцарскому гонщику Нино Шуртеру (Nino Schurter) 1:29.

На шоссе в этом сезоне Том Пидкок впервые в карьере одержал победу на этапе Тур де Франс - выиграл этап с финишем на Альп д'Юэз.

Том Пидкок: «Я отказался от участия. Психологически не смогу подготовиться к ещё одному чемпионату мира. До чемпионата в Австралии совсем мало времени. Если хочу нацелиться на него, должен быть готов на 100%. Я всё время мечтал о победе на чемпионате мира по маунтинбайку, поэтому, когда не получилось, почувствовал себя немного потерянным. И теперь снова пытаться выиграть чемпионат для меня было бы очень тяжело.

Если честно, неделя была трудной. Я так хорошо готовился, но всё пошло наперекосяк – и перед гонкой, и в гонке. И не важно, как сильно я старался контролировать ситуацию, вернуть всё на свои места, всё шло не так, как надо. Теперь, приехав сюда, на Тур Британии, почувствовал себя лучше. Думаю, мы можем постараться и выиграть гонку».

На 1-м этапе Тура Британии-2022 с финишем в подъём Том Пидкок финишировал 4-м.

В интервью Cyclingnews Том Пидкок упомянул, что на Тур Британии, с большой долей вероятности, закроет сезон на шоссе, чтобы успеть отдохнуть до старта сезона в велокроссе. Том Пидкок также не уверен, что будет в следующем году защищать титул чемпиона мира по велокроссу:

«Нам ещё надо всё спланировать, я не уверен. Есть неопределённость по поводу Кубка мира по велокроссу в Великобритании, но, конечно, если он пройдёт, для меня это важная цель.

Хочу тщательно подготовиться к классикам. Не знаю, насколько трасса в Хогерхейде (Hoogerheide) мне подходит, кажется, с каждым годом она становится всё суше и быстрее. Если собираюсь победить Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула, трасса должна быть подходящей.

Хочу убавить количество гонок в велокроссе, не собираюсь проводить полный сезон в этой дисциплине, а потом переходить на шоссе. Потом Тур, чемпионат мира, знаете, получается очень долгий сезон. Поэтому мне надо стать более избирательным. Будет ли акцент на первую часть сезона с чемпионатом Европы и этапом Кубка в Великобритании или на конец сезона с чемпионатом мира, я ещё не знаю».