Том Пидкок об ощущениях после финиша Гент-Вевельгем-2022

Том Пидкок восстановился не полностью, но уверен в своих силах после финиша на Гент-Вевельгем-2022

Том Пидкок финишировал на Гент-Вевельгем-2022 через 1:56 после победителя, Биньяма Гирмая (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux). 22-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers считает, что ему не хватает гоночных километров.

За 100 км до финиша Том Пидкок оказался позади завала, но вернулся и находился впереди на первом прохождении Кеммельберга. Но затем не смог усидеть в группе сильнейших.

В интервью VeloNews и Cyclingnews после финиша Пидкок сказал, что чувствовал себя отлично, но проблемы с желудком всё ещё остаются.

Том Пидкок: «День был тяжёлым, но я вполне доволен тем, как он для меня прошёл. Я финишировал, а это хороший знак. Думаю, мне очень не хватает гоночных километров. Мне было тяжело на Гент-Вевельгем, но этот старт даёт мне хорошую базу. Всю гонку я ехал на максимуме. Даже когда выпал, ехал на полной скорости, чтобы понять, в какой форме. И я оказался довольно далеко, но что есть, то есть. Я ищу плюсы.

Чувствовал себя потрясающе. Я застрял за завалом, потом вернулся. После первых километров на Кеммельберге просто не хватило сил. Я ехал впереди, приложил большие усилия на Кеммельберге. Наверное, потом за это поплатился.

Я в хорошей форме, но, думаю, проблемы с желудком есть. Я не смог принять углеводы в конце гонки, поэтому было тяжело. Не знаю, когда вернусь в нормальное состояние. Мы сделаем всё, что в наших силах, надеемся, что всё вскоре разрешится.

Мы не уверены, в чём проблема. Печень справляется не очень хорошо. Нужно время на лечение. В прошлом, когда был моложе, эта проблема довольно сильно на меня повлияла. Я сдал на анализ кровь и мочу, в них было высокое содержание жиров. Если честно, деталей не знаю. Это не нормально, но мы делаем всё, чтобы исправить ситуацию».