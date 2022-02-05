Том Пидкок – чемпион мира по велокроссу-2022

Том Пидкок выиграл чемпионат мира по велокроссу-2022 с преимуществом в 30 секунд

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22-летний велогонщик команды INEOS Grenadiers Том Пидкок стал первым британским велогонщиком, выигравшим чемпионат мира по велокроссу в категории «элита», продолжив серию своих побед в велокроссе после радужных маек чемпиона мира в этой дисциплине среди юниоров и андеров. Несмотря на превосходящую численностью сборную Бельгии, Пидкок сумел одержать победу с преимуществом в полминуты.

Когда бельгийский гонщик Майкл Вантуренхаут атаковал при четвёртом прохождении подъёма, Пидкок ответил на ускорение и вырвался в лидеры. В начале пятого круга у Тома Пидкока уже было 22 секунды преимущество над бельгийскими гонщиками Эли Изербитом, Майклом Вантуренхаутом и Лауренсом Свеком, французским гонщиком Клеманом Вентурини и нидерландским гонщиком Ларсом ван дер Хааром.

30-летний нидерландский гонщик Ларс ван дер Хаар (Lars van der Haar) выиграл спринт у 24-летнего бельгийского гонщика Эли Изербита и стал серебряным призёром чемпионата мира по велокроссу, Изербит взял бронзовую медаль.

Том Пидкок: «Такая гонка всегда супертрудная. Бельгийцы старались использовать свою тактику, а я просто поехал так, будто иду в бой. Я увидел возможность и воспользовался ею. Без Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула, думаю, выиграть здесь гонку стало ещё сложнее, потому что почти все ожидали, что гонка будет легче. Но нельзя вступать в борьбу с таким настроем. Гонка всё равно трудная, вне зависимости от того, кто в ней участвует. Мы приехали сюда с планом и придерживались его во время гонки.

В конце всё получилось хорошо. Но прилёт в Америку, за неделю до старта, ожидание в отеле – это тоже стресс, с которым, конечно, трудно справиться.

Начиная сезон в велокроссе, чувствовал, что моя база выше, чем, наверное, когда я стартовал в велокроссе в прошлом году. Думаю, шоссе помогает мне тренироваться. Но шоссе плохо влияет на взрывную силу.

Думаю, после первого круга я уже понял, что нога идёт отлично. Понимал, какую тактику ведут бельгийцы. Когда поехал Майкл, я ускорился как мог на подъёме. Подумал, что если вместе с ним перепрыгну вершину, всем позади будет тяжело. И я выбрал правильный момент. Все ожидали, что гора станет местом для атак, но, вообще-то, было много участков, где можно было атаковать».

Ларс ван дер Хаар: «В начале гонки чувствовал себя не идеально. Думаю, остальные ребята были чуть лучше. Потом подпортил себе положение, когда уехал Пидкок, а я в этот момент оказался слишком далеко. А потом быстро понял, что борюсь уже за второе место. Хотел атаковать пораньше, но Вентурини просто продолжал продавливать и привёз ко мне Эли.

Потом я просто боролся за подиум – меня не волновало, вторым буду или третьим. В спринте был уверен в себе, знал, что смогу победить Эли, просто ждал, чтобы застать его врасплох. Он поступил так же, ждал лучшего момента. Я просто сел ему на колесо и постарался отфинишировать.

Возможно, всем шоссейным велогонщикам нужен кросс, потому что Матье и Ваут побеждают и на шоссе. И ещё у нас есть олимпийский чемпион в маунтинбайке, так что, может, надо начать спрашивать шоссейных гонщиков вместо того, чтобы просить нас выступать на шоссе».

Эли Изербит: «Мы старались, но выиграл сильнейший. Я был слишком далеко, когда Пидкок поехал за Майклом, а потом я просто пытался закрыть просвет, но не смог. Когда поехал Ларс, мне было тяжело за ним усидеть. Думаю, третье место – наивысший из возможных для меня результат.

Трудно сочетать велокросс с шоссе, потому что наша команда не может участвовать в крупных гонках. Может. Мне надо было тренироваться чуть больше. Не знаю, смог бы я выступить лучше, если бы проехал много гонок на шоссе, но об этом надо подумать. Я просто хочу сделать шаг вперёд и стать сильнее к следующему сезону».