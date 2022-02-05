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Том Пидкок – чемпион мира по велокроссу-2022

Том Пидкок выиграл чемпионат мира по велокроссу-2022  с преимуществом в 30 секунд

Том Пидкок – чемпион мира по велокроссу-2022

Photo (c) INEOS Grenadiers Team/Getty Images Sport

 

 

  22-летний велогонщик команды INEOS Grenadiers Том Пидкок  стал первым британским велогонщиком, выигравшим чемпионат мира по велокроссу в категории «элита», продолжив серию своих побед в велокроссе после радужных маек чемпиона мира в этой дисциплине среди юниоров и андеров. Несмотря на превосходящую численностью сборную Бельгии, Пидкок сумел одержать победу с преимуществом в полминуты.

 

  Когда бельгийский гонщик Майкл Вантуренхаут атаковал при четвёртом прохождении подъёма, Пидкок ответил на ускорение и вырвался в лидеры. В начале пятого круга у Тома Пидкока уже было 22 секунды преимущество над бельгийскими гонщиками Эли Изербитом, Майклом Вантуренхаутом и Лауренсом Свеком, французским гонщиком Клеманом Вентурини и нидерландским гонщиком Ларсом ван дер Хааром.

 

  30-летний нидерландский гонщик Ларс ван дер Хаар (Lars van der Haar) выиграл спринт у 24-летнего бельгийского гонщика Эли Изербита и стал серебряным призёром чемпионата мира по велокроссу, Изербит взял бронзовую медаль.

 

Том Пидкок – чемпион мира по велокроссу-2022

 

Том Пидкок – чемпион мира по велокроссу-2022

 

  Том Пидкок: «Такая гонка всегда супертрудная. Бельгийцы старались использовать свою тактику, а я просто поехал так, будто иду в бой. Я увидел возможность и воспользовался ею. Без Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула, думаю, выиграть здесь гонку стало ещё сложнее, потому что почти все ожидали, что гонка будет легче. Но нельзя вступать в борьбу с таким настроем. Гонка всё равно трудная, вне зависимости от того, кто в ней участвует. Мы приехали сюда с планом и придерживались его во время гонки.

  В конце всё получилось хорошо. Но прилёт в Америку, за неделю до старта, ожидание в отеле – это тоже стресс, с которым, конечно, трудно справиться.

  Начиная сезон в велокроссе, чувствовал, что моя база выше, чем, наверное, когда я стартовал в велокроссе в прошлом году. Думаю, шоссе помогает мне тренироваться. Но шоссе плохо влияет на взрывную силу.

  Думаю, после первого круга я уже понял, что нога идёт отлично. Понимал, какую тактику ведут бельгийцы. Когда поехал Майкл, я ускорился как мог на подъёме. Подумал, что если вместе с ним перепрыгну вершину, всем позади будет тяжело. И я выбрал правильный момент. Все ожидали, что гора станет местом для атак, но, вообще-то, было много участков, где можно было атаковать».

 

  Ларс ван дер Хаар: «В начале гонки чувствовал себя не идеально. Думаю, остальные ребята были чуть лучше. Потом подпортил себе положение, когда уехал Пидкок, а я в этот момент оказался слишком далеко. А потом быстро понял, что борюсь уже за второе место. Хотел атаковать пораньше, но Вентурини просто продолжал продавливать и привёз ко мне Эли.

  Потом я просто боролся за подиум – меня не волновало, вторым буду или третьим. В спринте был уверен в себе, знал, что смогу победить Эли, просто ждал, чтобы застать его врасплох. Он поступил так же, ждал лучшего момента. Я просто сел ему на колесо и постарался отфинишировать.

 

  Возможно, всем шоссейным велогонщикам нужен кросс, потому что Матье и Ваут побеждают и на шоссе. И ещё у нас есть олимпийский чемпион в маунтинбайке, так что, может, надо начать спрашивать шоссейных гонщиков вместо того, чтобы просить нас выступать на шоссе».

 

  Эли Изербит: «Мы старались, но выиграл сильнейший. Я был слишком далеко, когда Пидкок поехал за Майклом, а потом я просто пытался закрыть просвет, но не смог. Когда поехал Ларс, мне было тяжело за ним усидеть. Думаю, третье место – наивысший из возможных для меня результат.

  Трудно сочетать велокросс с шоссе, потому что наша команда не может участвовать в крупных гонках. Может. Мне надо было тренироваться чуть больше. Не знаю, смог бы я выступить лучше, если бы проехал много гонок на шоссе, но об этом надо подумать. Я просто хочу сделать шаг вперёд и стать сильнее к следующему сезону».

 

 

Результаты чемпионата мира по велокроссу-2022

 

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers велокросс

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Комментарии

  • SportSpirit
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (10)
    SportSpirit-Фото
    Согласна. Как срез жизни - даже в спорте многое упрощается, размывается, обесценивается. Понаблюдаем за Олимпиадой.

    Удивительно, как шоссейный велоспорт продолжает сохранять свою брутальность и спортивную запредельность.
  • SportSpirit
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (10)
    SportSpirit-Фото
    И даже Брэдли не ехал следом на мотоцикле)
  • Виктор Сироткин
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (10)
    Виктор Сироткин-Фото
    Командная гонка на этом чемпионате - это тестовое мероприятие, за него не присуждали титул Чемпиона мира. Поэтому никто не участвовал.
  • Karmatron
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (10)
    Karmatron-Фото

    Действительно, что за победа такая, если не было реальных соперников - Фрума, Кинтаны и (прости, Джи) Томаса...

  • motte
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (10)
    motte-Фото

    Что за понты без ванов????

    Пфффф... дёшево как то.

  • Серафим
    Алехандро Вальверде – победите ... (3)
    Серафим-Фото
    Несколько раз повторили в записи по Е1 и Е2. Правда, вместо комментатора - картавый диктор, просто читающий текст.
  • Серафим
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (10)
    Серафим-Фото

     По мне, так лучше бы вообще не проводили этот чемпионат мира. Какая-то пародия  на велокросс. Начиная с непонятной смешанной эстафеты, где были заявлены 5 (не 50, а 5) стран. Даже Нидерландов не было. Девицы из сборной Италии даже не знали, с какой стороны подниматься на подиум. Они до этого даже на подиум водокачки не поднимались, что ли?  Но зато теперь почетное звание чемпионов мира.

       Трасса и профиль гонок подходила чему угодно, но менее всего велокроссу. Тем более для ЧМ стараются подготовить максимално сложные условия. Здесь же скорее  круг для начинающих МТБшников, да и то, там наверно сложнее. Тут многие шоссейные гонщики смогли бы показать класс. Сухая утоптанная дорога с пожухлой травкой. Брусчатка Париж-Рубе потруднее будет.

      Про комментатора сказать нечего. Скучно и заикается постоянно. Все. Да, и без двух Ванов несколько девальвируется победа.

  • RVL
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (10)
    RVL-Фото
    и он считает себя супермэном в кроссе))
  • Tamri
    Алехандро Вальверде – победите ... (3)
    Tamri-Фото

    Жаль, Евроспорт не показал эту гонку. С удовольствием бы посмотрела, достойный подиум. И за Власова очень рада, успехов ему

  • Earl57
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (10)
    Earl57-Фото

    У Пидкока победы на ЧМ по велокроссу во всех трех категориях - юниор, андер, элита. До него полный комплект был только у двоих - Ларса Боома и бельгийца Нильса Альберта. У МВДП юниор + элита, у Ван Арта андер + элита.

    Во всех категориях и дисциплинах вообще это шестая радужная майка у Пидкока. В августе хочет взять седьмую.

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