Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 22:49
Том Пидкок: «На последнем круге мне удалось не сделать ошибок»
22-летний Том Пидкок (Ineos Grenaiders) стал первым британским велогонщиком, одержавшим победу на этапе Кубка мира по велокроссу. Напряжённая борьба продолжалась до последних метров 9 кругов дистанции в нидерландском Рюкфене (Rucphen). Избежав большого завала на первом круге, в который попали 15 гонщиков, Том Пидкок вышел вперёд на четвёртом круге. После половины кругов впереди осталась группа из 12 гонщиков.
Бельгийские велогонщики команды Pauwels Sauzen – Bingoal Михаэль Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) и Эли Изербит (Eli Iserbyt) возглавляли группу и создали небольшой просвет на последнем круге, но Том Пидкок сумел обойти Вантауренхаута на песчаном отрезке, а затем обогнал Изербита на последнем препятствии с барьерами и ускорился на финишной прямой, опередив соперника на 3 секунды.
Том Пидкок: «Я терял много времени на поворотах, было тяжело удержаться. С каждым кругом мне приходилось догонять, а Михаэль с Эли осложняли мне задачу, но я не сдавался.
Они ехали супермощно. Я просто делал всё, чтобы постараться удержаться вместе с ними. Но на последнем круге мне удалось не потерять концентрацию, проехать без ошибок и просто вернуться».
Эли Изербит продолжает лидировать в Кубке мира по велокроссу после десятого раунда с преимуществом в 109 очков над своим товарищем по команде Михаэлем Вантауренхаутом. Ещё один бельгийский велогонщик Тоон Артс (Toon Aerts) из команды Baloise Trek Lions идёт третьим, уступая два очка Вантауренхауту и 111 очков Изербиту.
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UCI World Cup Rucphen 2021
|1
|Tom Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers
|1:03:26
|2
|Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoa
|0:00:03
|3
|Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal
|0:00:08
|4
|Quinten Hermans (Bel) Tormans Cyclo Cross Team
|0:00:12
|5
|Lars van der Haar (Ned) Baloise Trek Lions
|0:00:15
|6
|Toon Aerts (Bel) Baloise Trek Lions
|0:00:35
|7
|Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal
|0:00:54
|8
|Corne Van Kessel (Ned) Tormans Cyclo Cross Team
|0:01:03
|9
|Vincent Baestaens (Bel) Cx Team Deschacht-group Hens-containers Maes
|0:01:07
|10
|Toon Vandebosche (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal
|0:01:09
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