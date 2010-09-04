Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

Том Пидкок: «На последнем круге мне удалось не сделать ошибок»

22-летний Том Пидкок (Ineos Grenaiders) стал первым британским велогонщиком, одержавшим победу на этапе Кубка мира по велокроссу. Напряжённая борьба продолжалась до последних метров 9 кругов дистанции в нидерландском Рюкфене (Rucphen). Избежав большого завала на первом круге, в который попали 15 гонщиков, Том Пидкок вышел вперёд на четвёртом круге. После половины кругов впереди осталась группа из 12 гонщиков.

Бельгийские велогонщики команды Pauwels Sauzen – Bingoal Михаэль Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) и Эли Изербит (Eli Iserbyt) возглавляли группу и создали небольшой просвет на последнем круге, но Том Пидкок сумел обойти Вантауренхаута на песчаном отрезке, а затем обогнал Изербита на последнем препятствии с барьерами и ускорился на финишной прямой, опередив соперника на 3 секунды.

Том Пидкок: «Я терял много времени на поворотах, было тяжело удержаться. С каждым кругом мне приходилось догонять, а Михаэль с Эли осложняли мне задачу, но я не сдавался.

Они ехали супермощно. Я просто делал всё, чтобы постараться удержаться вместе с ними. Но на последнем круге мне удалось не потерять концентрацию, проехать без ошибок и просто вернуться».

Эли Изербит продолжает лидировать в Кубке мира по велокроссу после десятого раунда с преимуществом в 109 очков над своим товарищем по команде Михаэлем Вантауренхаутом. Ещё один бельгийский велогонщик Тоон Артс (Toon Aerts) из команды Baloise Trek Lions идёт третьим, уступая два очка Вантауренхауту и 111 очков Изербиту.