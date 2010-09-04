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Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

Том Пидкок: «На последнем круге мне удалось не сделать ошибок»

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

 

 

22-летний Том Пидкок (Ineos Grenaiders) стал первым британским велогонщиком, одержавшим победу на этапе Кубка мира по велокроссу. Напряжённая борьба продолжалась до последних метров 9 кругов дистанции в нидерландском Рюкфене (Rucphen). Избежав большого завала на первом круге, в который попали 15 гонщиков, Том Пидкок вышел вперёд на четвёртом круге. После половины кругов впереди осталась группа из 12 гонщиков.

 

 

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

 

Том Пидкок – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Рюкфене-2021

 

 

   Бельгийские велогонщики команды Pauwels Sauzen – Bingoal Михаэль Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) и Эли Изербит (Eli Iserbyt) возглавляли группу и создали небольшой просвет на последнем круге, но Том Пидкок сумел обойти Вантауренхаута на песчаном отрезке, а затем обогнал Изербита на последнем препятствии с барьерами и ускорился на финишной прямой, опередив соперника на 3 секунды.

 

  Том Пидкок: «Я терял много времени на поворотах, было тяжело удержаться. С каждым кругом мне приходилось догонять, а Михаэль с Эли осложняли мне задачу, но я не сдавался.

  Они ехали супермощно. Я просто делал всё, чтобы постараться удержаться вместе с ними. Но на последнем круге мне удалось не потерять концентрацию, проехать без ошибок и просто вернуться».

 

Эли Изербит продолжает лидировать в Кубке мира по велокроссу после десятого раунда с преимуществом в 109 очков над своим товарищем по команде Михаэлем Вантауренхаутом. Ещё один бельгийский велогонщик Тоон Артс (Toon Aerts) из команды Baloise Trek Lions идёт третьим, уступая два очка Вантауренхауту и 111 очков Изербиту.

 

 

 

 UCI World Cup Rucphen 2021

  
  1   Tom Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers   1:03:26  
  2   Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoa   0:00:03  
  3   Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal   0:00:08  
  4   Quinten Hermans (Bel) Tormans Cyclo Cross Team   0:00:12  
  5   Lars van der Haar (Ned) Baloise Trek Lions   0:00:15  
  6   Toon Aerts (Bel) Baloise Trek Lions   0:00:35  
  7   Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal   0:00:54  
  8   Corne Van Kessel (Ned) Tormans Cyclo Cross Team   0:01:03  
  9   Vincent Baestaens (Bel) Cx Team Deschacht-group Hens-containers Maes   0:01:07  
  10   Toon Vandebosche (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal   0:01:09  

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers велокросс

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:02 | Регистрация: 30.06.2017

    Победил патамушта не было Ван Арта и Ван Дер Пула.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 23:49 | Регистрация: 17.05.2015

      Тс-с-с... Сейчас вас ярые болельщицы Тома забросают помидорами.

      1. RVL

        Сегодня, 00:00 | Регистрация: 30.08.2012

        Вот и посмотрим сколько их..))

  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 01:18 | Регистрация: 20.05.2021

    Даже если он будет третьим в общем зачете, после двух сильнейших (Арта и Пула), у него останется цель для дальнейшей работы.Пока его слова не расходятся с делом,что достоин уважения по сравнению теми,кто говорит,но не делает.Не получится в этом сезоне,достигнет в будущем.Кросс-это не езда по паркету. После этих гонок все они будут наиболее подготовленными к стартовым соревнованиям начала сезона шоссейных гонок.

  3. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:24 | Регистрация: 4.09.2010

    "стал первым британским.." - действительно впервые первый? это ж как Сэр на Туре! ещё и на их огороде. это как поехать на Кавказ и уплясать там лезгинкой всех местных джигитов! )

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Дэйв Брэйлсфорд назначен дирек ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    как-то пропустил, Дейв справился?

  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр: «Маршрут Вуэльт ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    а вроде как Патрик лишь сказал, что чтобы считаться фаворитом, надо для начала попробовать просто доехать 3 недели

  • Shalam s Urala
    Том Пидкок – победитель этапа ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    "стал первым британским.." - действительно впервые первый? это ж как Сэр на Туре! ещё и на их огороде. это как поехать на Кавказ и уплясать там лезгинкой всех местных джигитов! )

  • nightbuster33
    Том Пидкок – победитель этапа ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Даже если он будет третьим в общем зачете, после двух сильнейших (Арта и Пула), у него останется цель для дальнейшей работы.Пока его слова не расходятся с делом,что достоин уважения по сравнению теми,кто говорит,но не делает.Не получится в этом сезоне,достигнет в будущем.Кросс-это не езда по паркету. После этих гонок все они будут наиболее подготовленными к стартовым соревнованиям начала сезона шоссейных гонок.

  • RVL
    Том Пидкок – победитель этапа ... (5)
    RVL-Фото
    Вот и посмотрим сколько их..))
  • Адриен
    Том Пидкок – победитель этапа ... (5)
    Адриен-Фото
    Тс-с-с... Сейчас вас ярые болельщицы Тома забросают помидорами.
  • Astanaforever
    Том Пидкок – победитель этапа ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Победил патамушта не было Ван Арта и Ван Дер Пула.
  • close2you
    Том Пидкок: «Цель этого сезона ... (13)
    close2you-Фото
    Цитата: Earl57
    Впервые за последние 8 лет на этапе Кубка мира по велокроссу в мужской элите победил гонщик, который не бельгиец и не голландец.
    Потому что ни бельгийца, ни голландца на этой гонке не было ))
  • Earl57
    Том Пидкок: «Цель этого сезона ... (13)
    Earl57-Фото
    Впервые за последние 8 лет на этапе Кубка мира по велокроссу в мужской элите победил гонщик, который не бельгиец и не голландец.
  • mowglie
    Дэйв Брэйлсфорд назначен дирек ... (12)
    mowglie-Фото

    Цитата: reforg34
    для Скай команду вокруг Фрума на ТДФ, Томаса на Джиро и как говорится, дело в шляпе.

    а расскажи, как оно там, вне матрицы? Ленина видел?

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