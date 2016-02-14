Том Пидкок об ощущениях перед стартом на чемпионате мира по велокроссу

Том Пидкок об отсутствии Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула, сборной Бельгии на чемпионате мира по велокроссу

В этом сезоне по велокроссу 2021/2022 Том Пидкок одержал три победы и шесть раз поднимался на подиум (четыре вторых и два третьих места). На чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт во Флайетвиле (США) 22-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers будет одним из претендентов на медаль.

Он носил майку чемпиона мира по велокроссу в андерах и юниорах, а теперь поборется за первую радужную майку в категории «элита». На этот раз среди участников не будет двух сильных соперников – Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула. На пресс-конференции перед стартом чемпионата мира по велокроссу Том Пидкок отметил, что отсутствие его давних соперников имеет свои плюсы и минусы.

Том Пидкок: «Конечно, они оба – лучшие велокроссмены мира. У них ведь последние семь лет у двоих у них семь титулов чемпионов мира, верно? Думаю, да.

Поэтому, конечно, я считаю, что в этом году их отсутствие открывает больше шансов. Конечно, такой возможностью надо пользоваться. Но, знаете, в то же время такая ситуация всегда будет бросать тень. Если я смогу выиграть в этом году, стать чемпионом мира, тогда смогу сфокусироваться, чтобы победить их в следующем году. Это в каком-то роде и благословение и нет».

Том Пидкок также отметил сильный состав бельгийской сборной, но он считает, что команде Бельгии может помешать отсутствие обозначенного лидера:

«Полагаю, сборная Бельгии может стать довольно серьёзной проблемой. Но, если честно, я не совсем уверен, что они смогут слаженно работать вместе. Имею в виду, что у них нет явного капитана. Они могут начать бороться друг с другом. Так что, посмотрим, но я думаю, мне просто надо уберечься от неприятностей, особенно на первых кругах.

Я не очень хорошо знаком с трассой, посмотрел только несколько видео. Знаю, что её немного поменяли после этапа Кубка мира, но по сути она такая же. Там будет довольно большая гора, которая на самом деле больше, чем выглядит. Но, думаю, скорость будет высокой. Видел несколько фото, там, вообще-то, в некоторых местах довольно большие лужи. Ещё там один участок со ступенями, довольно длинный, около 30 ступеней. Думаю, дистанция довольно тяжёлая, но не технически сложность не очень большая».

В интервью Cycling Weekly Том Пидкок сказал, что по сравнению с Олимпийскими играми в Токио, где завоевал золотую медаль в маунтинбайке, перед стартом чемпионата мира по велокроссу чувствует себя довольно спокойно: «Такого давления как перед Олимпиадой, больше не чувствую. Тогда стресс был просто безумным. По сравнению с Олимпиадой всё достаточно спокойно, никакого сравнения».