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Том Пидкок об ощущениях перед стартом на чемпионате мира по велокроссу

Том Пидкок об отсутствии Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула, сборной Бельгии на чемпионате мира по велокроссу

 

Том Пидкок об ощущениях перед стартом на чемпионате мира по велокроссу

 

  В этом сезоне по велокроссу 2021/2022   Том Пидкок одержал три победы и шесть раз поднимался на подиум (четыре вторых и два третьих места). На чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт во Флайетвиле (США)  22-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers будет одним из претендентов на медаль.

  Он носил майку чемпиона мира по велокроссу в андерах и юниорах, а теперь поборется за первую радужную майку в категории «элита». На этот раз среди участников не будет двух сильных соперников – Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула. На пресс-конференции перед стартом чемпионата мира по велокроссу Том Пидкок отметил, что отсутствие его давних соперников имеет свои плюсы и минусы.

 

  Том Пидкок: «Конечно, они оба – лучшие велокроссмены мира.  У них ведь последние семь лет у двоих у них семь титулов чемпионов мира, верно? Думаю, да.

  Поэтому, конечно, я считаю, что в этом году их отсутствие открывает больше шансов. Конечно, такой возможностью надо пользоваться. Но, знаете, в то же время такая ситуация всегда будет бросать тень. Если я смогу выиграть в этом году, стать чемпионом мира, тогда смогу сфокусироваться, чтобы победить их в следующем году. Это в каком-то роде и благословение и нет».

 

  Том Пидкок также отметил сильный состав бельгийской сборной, но он считает, что  команде Бельгии может помешать отсутствие обозначенного лидера:

  «Полагаю, сборная Бельгии может  стать довольно серьёзной проблемой. Но, если честно, я не совсем уверен, что они смогут слаженно работать вместе. Имею в виду, что у них нет явного капитана. Они могут начать бороться друг с другом. Так что, посмотрим, но я думаю, мне просто надо уберечься от неприятностей, особенно на первых кругах.

 

  Я не очень хорошо знаком с трассой, посмотрел только несколько видео. Знаю, что её немного поменяли после этапа Кубка мира, но по сути она такая же. Там будет довольно большая гора, которая на самом деле больше, чем выглядит. Но, думаю, скорость будет высокой. Видел несколько фото, там, вообще-то, в некоторых местах довольно большие лужи. Ещё там один участок со ступенями, довольно длинный, около 30 ступеней. Думаю, дистанция довольно тяжёлая, но не технически сложность не очень большая».

 

  В интервью Cycling Weekly Том Пидкок сказал, что по сравнению с Олимпийскими играми в Токио, где завоевал золотую медаль в маунтинбайке, перед стартом чемпионата мира по велокроссу чувствует себя довольно спокойно: «Такого давления как перед Олимпиадой, больше не чувствую. Тогда стресс был просто безумным. По сравнению с Олимпиадой всё достаточно спокойно, никакого сравнения».

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers велокросс

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 07:31 | Регистрация: 14.02.2016

    бельгийцы "могут начать бороться друг с другом" - какие-то небылицы. Бельгия, завоевавшая в 3,5 раза больше титулов, чем Нидерланды (30 против 8), не упустит шанс построить свою команду ради победы в тот момент, когда это наболее возможно осуществить с Эли Изербитом.

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Комментарии

  • reforg34
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (3)
    reforg34-Фото

    По хорошему судьи должны были дисквалифицировать бельгийца. Так откровенно блокировать соперника, даже Кэвендиш такого не позволял себе. Видно было что Алехандро Вальверде без проблем обгонял его, но бельгиец заблокировал.
    Если бы вместо интеллегента Вальверде оказался Буханни, то бельгиец лежал бы с нокуаутом от него.

  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок об ощущениях перед ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    бельгийцы "могут начать бороться друг с другом" - какие-то небылицы. Бельгия, завоевавшая в 3,5 раза больше титулов, чем Нидерланды (30 против 8), не упустит шанс построить свою команду ради победы в тот момент, когда это наболее возможно осуществить с Эли Изербитом.

  • Геродот
    В состоянии Эгана Берналя набл ... (4)
    Геродот-Фото

    Как это ни печально, но Инеос могут начинать искать нового лидера команды.После таких травм на высший уровень не возвращаются.

  • EL-Fenomeno
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не будем также забывать, что Т.Дюмолин и К.Боуман тоже в январе тренировались (или ещё тренируются) в Колумбии (Медельин) и тоже на дорогах с АВТОмобилями

    Вот небольшое видео: https://twitter.com/RedMasNoticias/status/1486133527229906944

  • flugegeheimen
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (13)
    flugegeheimen-Фото
    Это не футбол, гонщики вольны тренить где им удобно, как удобно и с кем удобно, главное адамс и команде отчитываться по факту. Там половина на групповых велах была, притом на догмах с колесами с алюминиевыми дорожками, возможно помимо членов команды, там были местные товарищи, которым колумбийские профики подогнали велы прошлого сезона. К сожалению, у этой свободы есть и обратная сторона медали, безопасность
  • Earl57
    В состоянии Эгана Берналя набл ... (4)
    Earl57-Фото

  • Адриен
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (13)
    Адриен-Фото
    Ну да, если бы в Колумбии дорожное движение было бы "отрегулировано", то Берналь конечно же увидел перед собой АВТОБУС...
  • SportSpirit
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (13)
    SportSpirit-Фото
    Со Sky/Ineos именно так.

    + Порталь и траблы со здоровьем Брэйлдсфорда.
  • Earl57
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Веленс уже трёхкратный победитель этой гонки.  

    Четырехкратный. 2017, 2018, 2019, 2022.

  • velodoctor
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (3)
    velodoctor-Фото

    Веленс уже трёхкратный победитель этой гонки.  

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