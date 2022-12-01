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Вилко Келдерман поднялся на 6-е место в общем зачёте после 12 этапа Вуэльты Испании-2022

Вилко Келдерман – 2-й на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022 с финишем в подъём Пеньяс-Бланкас  

 

 

  Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022 отыграл 15 позиций в генеральной классификации и поднялся на шестую строчку. 31-летний нидерландский велогонщик команды Bora-hansgrohe отобрался в многочисленный отрыв дня с товарищем по команде Маттео Фаббро. По 35-градусной жаре борьба за отъезд в отрыв шла на протяжении первых пятидесяти километров этапа, но в итоге пелотон сдался и отпустил 32 беглецов.

  К началу решающего подъёма дня Пеньяс-Бланкас (1-й категории, протяженность 19 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 15%) отрыв лидировал с преимуществом около 10 минут.

 

  После атаки Эли Жесбера (Arkea-Samsic) за 4 км до вершины впереди остались только Вилко Келдерман, Марко Бреннер (DSM), Ян Поланц (UAE Team Emirates) и будущий победитель этапа Ричард Карапас (INEOS Grenadiers). Карапас атаковал за 2 км до финиша, Вилко Келдерман постарался закрыть просвет, но пересёк финиш через 9 секунд после эквадорского гонщика.  

 

Вилко Келдерман поднялся на 6-е место в общем зачёте после 12 этапа Вуэльты Испании-2022

 Вилко Келдерман поднялся на 6-е место в общем зачёте после 12 этапа Вуэльты Испании-2022

 Вилко Келдерман поднялся на 6-е место в общем зачёте после 12 этапа Вуэльты Испании-2022

 Вилко Келдерман поднялся на 6-е место в общем зачёте после 12 этапа Вуэльты Испании-2022

 Вилко Келдерман поднялся на 6-е место в общем зачёте после 12 этапа Вуэльты Испании-2022

  Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Вилко Келдерман: «Мы хотели сегодня уехать в отрыв, но очень долго пелотон не отпускал. В итоге от нашей команды мы были с Маттео вдвоём. Конечно, мы нацеливались бороться за победу на этапе. Маттео великолепно отработал в отрыве, особенно на подъёме. Обычно такие длинные подъёмы мне отлично подходят. Я думаю, что мы выступили идеально. Мы старались задавать высокий темп, сбросили других гонщиков. Эта стратегия идеально работала. Но Карапас был просто слишком силён. Мы сегодня сделали всё, что могли».

 

  Йенс Земке (Jens Zemke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня нашей целью было попадание в отрыв. Сначала уехала группа с Серхио, но её добрали. Потом мы были представлены в большом отрыв дня – в него уехали Маттео и Вилко. Маттео проделал огромную работу на финальном подъёме, удерживал скорость ради Вилко. Думаю, второе место за Карапасом – это великолепный результат. Теперь Вилко ещё и высоко в общем зачёте. В целом этап был для нас успешным. После вчерашнего второго места и второго места сегодня мы с оптимизмом считаем, что победа придёт».

 

Результаты 12 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Вилко Келдерман Wilco Kelderman Bora-hansgrohe

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • zhekinson
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    zhekinson-Фото

    будущий гонщик EF Education-EasyPost сегодня заслуженно победил,а вот нынешние идут дружно в генерале в конце второго десятка,честно говоря ожидал от них бОльшего - Чавеса вообще не видно,а Урана сегодня ещё и штрафанули,может Марку всё-таки удастся результативный отрывukr

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Даниил-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    "никогда такого не было, и вот опять"

    раз не понимаете на русском языке разницу между "родной" и "наследственная майка",

    вот выдержка на испанском языке из регламента, пункт 12.B:
     
    "...Para el orden de prioridad de estos jerseys y los dem?s que deban ostentar los corredores en carrera, ser?n de aplicaci?n los art?culos 1.3.071 y 2.6.018 del reglamento de la UCI.
    Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o m?s clasificaciones, llevar? el jersey que le corresponda de acuerdo con la prioridad descrita. En este caso, durante el transcurso de la etapa, el jersey ser? llevado por el siguiente corredor en esa clasificaci?n general, que no ostente otro jersey de l?der de otra clasificaci?n o que no est? obligado a llevar otro maillot seg?n
    lo establecido en el art?culo 2.6.018."
    с указанием пунктов регламента UCI.
    Благодарю, просто я смотрю велоспорт с 19 года и ни разу такого не встречал. И Курдюков на прошлом Туре рассказывал о майках классификаций, что они выше чем другие майки, не относящиеся к данной гонке.
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    nightbuster33-Фото

    Задуманное у Астаны не получилось,можно было и пораньше отозвать из отрыва Баттистелли и Луценко,при наличии большого количества желающих в отрыве победы,что они и сделали.Да, и Лопез не бросился сломя голову за паровозом. Приближается "красная черта",после которой многие могут капнуть.Первые признаки могут проявиться уже в ближайшие субботу-воскресенье.

  • svan
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    svan-Фото
    спасибо
  • Velolive-Team
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Velolive-Team-Фото

    "никогда такого не было, и вот опять"

    раз не понимаете на русском языке разницу между "родной" и "наследственная майка",

    вот выдержка на испанском языке из регламента, пункт 12.B:

     

    "...Para el orden de prioridad de estos jerseys y los dem?s que deban ostentar los corredores en carrera, ser?n de aplicaci?n los art?culos 1.3.071 y 2.6.018 del reglamento de la UCI.
    Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o m?s clasificaciones, llevar? el jersey que le corresponda de acuerdo con la prioridad descrita. En este caso, durante el transcurso de la etapa, el jersey ser? llevado por el siguiente corredor en esa clasificaci?n general, que no ostente otro jersey de l?der de otra clasificaci?n o que no est? obligado a llevar otro maillot seg?n
    lo establecido en el art?culo 2.6.018."

    с указанием пунктов регламента UCI.

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Даниил-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team не может же носить две майки сразу
    Я всё-таки про Родригеса, с Ремко всё ясно. Просто Карлос национальный чемпион Испании и в номинации "лучшего молодого" идёт перед Аюсо. Или для испанцев на Вуэльте исключение?
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото
    Карапаз проснулся и таки выдал на прощание от (или для) Инэоса. Это очень хорошо ибо я думал что Ричард сойдёт с ГТ. ОАЭ снова лидеры в командом зачёте, но и Гренадье(ров) серьёзная потеря ранее (Сиваков)
    Цитата: BlAr
    P.S. Самый, конечно, жёсткий вариант - получить плюсовой тест перед стартом 21 этапа...
    Жаль что из-за КОВИДа сходят топовые велогонщики, в т.ч. и Беннет. Павел и уж точно Саймон бы дали жизни в горах, а так - пакуем чемоданы и что...на изоляцию !?
  • Velolive-Team
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Velolive-Team-Фото
    Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team не может же носить две майки сразу
  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Даниил-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers в "родной" майке чемпиона Испании и, таким образом, "наследственная майка" переходит следующему по классификации
    Так, по-моему, призовая майка данной гонки считается выше, чем другие (чемпион страны, Европы, мира).
  • kwwk
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    kwwk-Фото
    где то за 45 км до финиша

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