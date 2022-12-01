 Вилко Келдерман поднялся на 6-е место в общем зачёте после 12 этапа Вуэльты Испании-2022

Вилко Келдерман – 2-й на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022 с финишем в подъём Пеньяс-Бланкас

Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022 отыграл 15 позиций в генеральной классификации и поднялся на шестую строчку. 31-летний нидерландский велогонщик команды Bora-hansgrohe отобрался в многочисленный отрыв дня с товарищем по команде Маттео Фаббро. По 35-градусной жаре борьба за отъезд в отрыв шла на протяжении первых пятидесяти километров этапа, но в итоге пелотон сдался и отпустил 32 беглецов.

К началу решающего подъёма дня Пеньяс-Бланкас (1-й категории, протяженность 19 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 15%) отрыв лидировал с преимуществом около 10 минут.

После атаки Эли Жесбера (Arkea-Samsic) за 4 км до вершины впереди остались только Вилко Келдерман, Марко Бреннер (DSM), Ян Поланц (UAE Team Emirates) и будущий победитель этапа Ричард Карапас (INEOS Grenadiers). Карапас атаковал за 2 км до финиша, Вилко Келдерман постарался закрыть просвет, но пересёк финиш через 9 секунд после эквадорского гонщика.

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Вилко Келдерман: «Мы хотели сегодня уехать в отрыв, но очень долго пелотон не отпускал. В итоге от нашей команды мы были с Маттео вдвоём. Конечно, мы нацеливались бороться за победу на этапе. Маттео великолепно отработал в отрыве, особенно на подъёме. Обычно такие длинные подъёмы мне отлично подходят. Я думаю, что мы выступили идеально. Мы старались задавать высокий темп, сбросили других гонщиков. Эта стратегия идеально работала. Но Карапас был просто слишком силён. Мы сегодня сделали всё, что могли».

Йенс Земке (Jens Zemke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня нашей целью было попадание в отрыв. Сначала уехала группа с Серхио, но её добрали. Потом мы были представлены в большом отрыв дня – в него уехали Маттео и Вилко. Маттео проделал огромную работу на финальном подъёме, удерживал скорость ради Вилко. Думаю, второе место за Карапасом – это великолепный результат. Теперь Вилко ещё и высоко в общем зачёте. В целом этап был для нас успешным. После вчерашнего второго места и второго места сегодня мы с оптимизмом считаем, что победа придёт».