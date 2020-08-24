Велокоманда BORA – hansgrohe снялась c классики Мирового тура Bretagne Classic

Положительный тест на Covid-19 заставил сняться с классики Мирового тура команду BORA – hansgrohe

Велокоманда BORA – hansgrohe снялась с однодневной велогонки Мирового тура Bretagne Classic - Ouest-France-2020, так как у одному из гонщиков пришёл положительный тест на Covid-19. Первый тест на Covid-19, сделанный за 6 дней до гонки, был отрицательным, но тест за три дня до старта показал наличие Covid-19.

Велокоманда Bora-hansgrohe не сообщает имя гонщика. Стартовать на классике в Бретани должны были Чезаре Бенедетти, Маркус Бургхардт, Жампи Друкер, Патрик Гэмпер, Оскар Гатто, Джей Маккарти и Иде Шеллинг.

В пресс-релизе команды Bora-hansgrohe говорится, что немедленно начали предприниматься все необходимые меры по отслеживанию контактов.

Ян-Никлас Дросте, врач команды: «Этим утром мы получили положительный тест и немедленно отреагировали. Команда не будет участвовать в гонке. Все члены команды, непосредственно контактировавшие с гонщиком, самоизолируются согласно официальным правилам. У гонщика, тест которого показал наличие Covid-19, нет симптомов и никаких признаков болезни».