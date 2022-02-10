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Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Тура Омана-2022

Фернандо Гавирия, Марк Кэвендиш и Кейден Гровс на подиуме 1 этапа Тура Омана-2022

 

 

  Фернандо Гавирия одержал первую в сезоне победу, выиграв спринт на 1-м этапе Тура Омана-2022. 27-летний колумбийский гонщик обошёл на финише 36-летнего британского гонщика Марка Кэвендиша (Quick-Step Alpha Vinyl) и 23-летнего австралийского гонщика Кейдена Гровса (BikeExchange). Максимилиан Ричезе, который продолжил выступать в команде UAE Team Emirates до конца Джиро д’Италия-2022, заменяя травмированного Альваро Ходжа, развёз Фернандо Гавирию до отметки 200 м до финиша.

  Марк Кэвендиш, для которого Тур Омана-2022 стал первой в сезоне гонкой и первой после травмы,  полученной на треке во время «Шести дней Гента», шёл четвёртым колесом и быстро закрыл просвет, но не успел обойти Гавирию.

 

Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Тура Омана-2022

 

Photo © A.S.O. / Oman Cycling Association / Alex Broadway

 

  Фернандо Гавирия: «Вчера говорил журналистам, что хочу выиграть здесь несколько этапов. Я сам на себя давлю, мне была нужна эта победа. На прошлой неделе на Туре Саудовской Аравии я был близко, до победы не хватило немного, поэтому потрясающе, что выиграл сегодня. Команда отлично сработала, они работали как большая семья, идеально вывезли меня. Я очень счастлив выступать здесь, в Омане, в этой прекрасной стране. И хочу побеждать ещё».

 

 Марк Кэвендиш: «Когда начинаешь первую гонку в сезоне, никогда не знаешь наверняка, какой будет форма. Радует, что нога пошла. Весь этап чувствовал себя хорошо, скорость  в конце тоже была хорошей, но я просто был на неудачной позиции, а значит, не мог обойти Фернандо с другой стороны. Но я уверен, что форма у меня в порядке. В этом составе мы ещё не выступали вместе, поэтому в ближайшие дни нам надо сработаться. Я просто рад, что смог бороться после повреждения лёгкого и шести недель тренировок».

 

  Кейден Гровс: «Этап весь день был довольно простым – небольшой ветер, маленький отрыв, который контролировали команды Quick Step, UAE и мы, так что не было ничего опасного. Подъём с горным очками за 40 км был довольно тяжёлым, и из DSM предприняли атаки, но потом их нейтрализовали. Мы просто катили до финиша, нервозность начала проявляться примерно за 10 км.

  Учитывая, что у нас новые гонщики, Кэмпбелл и Келл впервые едут с командой, они оба отлично поработали. Мы немного потерялись за километр до финиша, но потом собрались и хорошо отработали в конце. Я сел на колесо Гавирии, победителя этапа, но у меня просто не хватило сил его обойти. Я доволен ощущениями, думаю, неделя будет очень хорошей.

  Теперь важнее, как выступлю дальше. У меня не шла нога на финише, но я уверен, что если мы более гладко проведём развоз, то я смогу здесь одержать победу».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Омана-2022

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates Тур Омана Tour of Oman велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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Комментарии

  • Earl57
    Эган Берналь покинул госпиталь ... (3)
    Earl57-Фото

    Берналь ходит в корсете, но без костылей

    https://www.instagram.com/p/CZzq9i4J0yw/

  • velodoctor
    Тур Прованса-2022. Пролог (6)
    velodoctor-Фото

    Я думаю для британца последняя гора (3этап) трудновата будет, если говорить о борьбе за победу в итоге.

  • kwwk
    Тур Прованса-2022. Пролог (6)
    kwwk-Фото
    Как по мне, то в Инеос изначально ставка была на Хейтера, а не на Карапаса.
  • nightbuster33
    Тур Прованса-2022. Пролог (6)
    nightbuster33-Фото

    За то время,что Захаров находится в рядах Астаны(имею ввиду затраченные на его поготовку деньги)можно было подготовить не менее 3-х достойных претендентов по трековой программе и,которые действительно могли претендовать на высокие места,как мечтали 5-6 лет назад тренеры в своих интервью для печати,связывая мечту с Захаровым.А так получилось, больше Трюкач,чем "Трекач"и даже не шоссейник.Но он может похвастаться,что выиграл !-у секунду у самого Элиа Вивиани.

  • AzaKonta
    Тур Прованса-2022. Пролог (6)
    AzaKonta-Фото
    Кто скажет что Захаров специалист омниума. Даже в прологах никакого результата. Бестолковые
  • Shalam s Urala
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    главное - придумать чтото ещё помимо курлык-мурлык-фейса! ))

  • Woterman 1980
    Тур Прованса-2022. Пролог (6)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Полный провал лидеров Инеос и Мувистар, Карапаса и Сосу. Отставания в минуту. Порадовал Батистелла. Четвертый результат. Растет. Ну а Ганне нет соперников как всегда. Вторая победа в разделке в этом сезоне уже.
    Соперники Ганне есть, они просто ещё не начинали сезон
  • Astanaforever
    Тур Омана-2022. Этап 1 (4)
    Astanaforever-Фото
    Молодежь Астаны проехали очень достойно в компании грандов. Поздравляем отпрысков Винокурова с первой профессиональной гонкой среди мужиков. Николя далеко пойдет, дай Бог как папа.
  • Astanaforever
    Тур Прованса-2022. Пролог (6)
    Astanaforever-Фото
    Полный провал лидеров Инеос и Мувистар, Карапаса и Сосу. Отставания в минуту. Порадовал Батистелла. Четвертый результат. Растет. Ну а Ганне нет соперников как всегда. Вторая победа в разделке в этом сезоне уже.
  • nightbuster33
    Тур Омана-2022. Этап 1 (4)
    nightbuster33-Фото

    Молодая Астана-все финишировали впереди.Что-то следует ждать от эквадорца Гарольда Лопеза,особенно на этапах с холмами.

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