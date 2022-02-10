Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Тура Омана-2022

Фернандо Гавирия, Марк Кэвендиш и Кейден Гровс на подиуме 1 этапа Тура Омана-2022

Фернандо Гавирия одержал первую в сезоне победу, выиграв спринт на 1-м этапе Тура Омана-2022. 27-летний колумбийский гонщик обошёл на финише 36-летнего британского гонщика Марка Кэвендиша (Quick-Step Alpha Vinyl) и 23-летнего австралийского гонщика Кейдена Гровса (BikeExchange). Максимилиан Ричезе, который продолжил выступать в команде UAE Team Emirates до конца Джиро д’Италия-2022, заменяя травмированного Альваро Ходжа, развёз Фернандо Гавирию до отметки 200 м до финиша.

Марк Кэвендиш, для которого Тур Омана-2022 стал первой в сезоне гонкой и первой после травмы, полученной на треке во время «Шести дней Гента», шёл четвёртым колесом и быстро закрыл просвет, но не успел обойти Гавирию.

Photo © A.S.O. / Oman Cycling Association / Alex Broadway

Фернандо Гавирия: «Вчера говорил журналистам, что хочу выиграть здесь несколько этапов. Я сам на себя давлю, мне была нужна эта победа. На прошлой неделе на Туре Саудовской Аравии я был близко, до победы не хватило немного, поэтому потрясающе, что выиграл сегодня. Команда отлично сработала, они работали как большая семья, идеально вывезли меня. Я очень счастлив выступать здесь, в Омане, в этой прекрасной стране. И хочу побеждать ещё».

Марк Кэвендиш: «Когда начинаешь первую гонку в сезоне, никогда не знаешь наверняка, какой будет форма. Радует, что нога пошла. Весь этап чувствовал себя хорошо, скорость в конце тоже была хорошей, но я просто был на неудачной позиции, а значит, не мог обойти Фернандо с другой стороны. Но я уверен, что форма у меня в порядке. В этом составе мы ещё не выступали вместе, поэтому в ближайшие дни нам надо сработаться. Я просто рад, что смог бороться после повреждения лёгкого и шести недель тренировок».

Кейден Гровс: «Этап весь день был довольно простым – небольшой ветер, маленький отрыв, который контролировали команды Quick Step, UAE и мы, так что не было ничего опасного. Подъём с горным очками за 40 км был довольно тяжёлым, и из DSM предприняли атаки, но потом их нейтрализовали. Мы просто катили до финиша, нервозность начала проявляться примерно за 10 км.

Учитывая, что у нас новые гонщики, Кэмпбелл и Келл впервые едут с командой, они оба отлично поработали. Мы немного потерялись за километр до финиша, но потом собрались и хорошо отработали в конце. Я сел на колесо Гавирии, победителя этапа, но у меня просто не хватило сил его обойти. Я доволен ощущениями, думаю, неделя будет очень хорошей.

Теперь важнее, как выступлю дальше. У меня не шла нога на финише, но я уверен, что если мы более гладко проведём развоз, то я смогу здесь одержать победу».