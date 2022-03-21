Кэйден Гровс – победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2022

Вторая победа команды BikeExchange-Jayco на этапах Вуэльты Каталонии-2022 и потеря времени в общем зачёте

Велокоманда BikeEcchange-Jayco второй день подряд отпраздновала победу на этапах Вуэльты Каталонии-2022 - 23-летний австралийский спринтер Кэйден Гровс (Kaden Groves) впервые одержал победу на этапе гонки Мирового тура.

Однако 2-й этап испанской гонки был для BikeExchange – Jayco омрачён попаданием в завал за 15 км до финиша капитана Саймона Йейтса. Хотя с помощью товарищей по команде он быстро вернулсяв гонку, но к этому моменту на боковых ветрах пелотон уже порвался на группы. Погоня позволила немного сократить потери времени, но догнать первую группу уже не получилось.

Большая группа, в которой находился и Саймон Йейтс, финишировала через 33 секунды после группы победителя этапа. Майкл Мэттьюс, победитель 1-го этапа Вуэльты Каталонии-2022, оставшись в первой группе вдвоём с Кэйденом Гровсом, сумел выйти на позицию и развёз своего товарища по команде, который обошёл в спринте немецкого гонщика команды Bahrain Victorious Фила Баухауса и французского гонщика команды Arkea Samsic Уго Хофштеттера.

23-летний норвежский велогонщик команды DSM Йонас Ивешбю Видеберг (Jonas Iversby Hvideberg),отобравшийся в отрыв дня и боровшийся за майку лучшего горного гонщика, взял пять бонусных секунд, что позволило ему по итогам этапа надеть майку лидера генеральной классификации Вуэльты Каталонии-2022.

Photo: Getty Sport/Team BikeExchange-Jayco

Кэйден Гровс: «Вообще-то, было довольно тяжело. Пелотон разорвался на эшелоны, но мы с Майклом оказались впереди. В этой группе было много сильных команд, как Movistar и Jumbo-Visma. Саймон остался позади, поэтому они использовали это, чтобы относительно него выиграть время, и дали полный газ.

Ребята команды весь день отлично работали, ехали в голове пелотона, чтобы отрыв не уехал далеко, так как сегодня этап подходил для спринта.

Мне понравился этот этап, я выбрал его, и, возможно, тот этап, который будет позже, чтобы побороться на нём за победу, и не могу поверить, что у меня получилось».

Майкл Мэттьюс: «Этап был довольно напряжённый. Думаю, после вчерашнего этапа все увидели, что у нас здесь сильный состав, особенно в условиях боковых ветров. Мы ехали впереди. Но целый день шла борьба за позиции. Думаю, день оказался сложнее, чем мы ожидали. Мы боролись за позиции очень долго. И внести вклад в первую победу Кэйдена на гонке Мирового тура – особенное событие. Мы были близко на Тиррено, тогда чуть-чуть не хватило. А сегодня мы смогли взять победу. Моя победа вчера и майка лидера, то, что я смог развезти товарища по команде к победе, можем ли мы просить большего?»

Фил Баухаус: «Сегодня мы ожидали, что у меня будет шанс в спринте. В середине этапа было несколько подъёмов, но все собрались. Потом, в финале, наша команда держалась вместе, но за 15-20 км до финиша начались боковые ветра, пелотон порвался. Дилан, Ваут и я остались в первой группе, которая уменьшилась. Я хорошо выбрал позицию для финального спринта, из последнего поворота вышел вторым. Ожидал, что будет небольшой попутный ветер и быстрый финиш, но когда начал спринт, почувствовал, что ветер встречный. К сожалению, Гровс обошёл меня на последних 20 метрах, я разочарован, что не выиграл».

Йонас Ивешбю Видеберг: «Ещё один хороший день для меня и команды на Вуэльте Каталонии-2022. Мы понимали, что сегодня у меня был шанс взять майку лидера общего зачёта, но не знали, как отреагируют другие команды.

Я уехал в отрыв, где, как подумал, у меня был шанс. Мы не слишком упирались, я смог сохранить ноги, взять спринт, который был мне нужен для бонусных секунд. Ещё старался оставаться как можно спокойнее, чтобы мы могли взять и очки в горный зачёт. Нас догнали на последних 30 км, потом мы сделали всё, чтобы попасть в первый эшелон, когда пелотон порвался. Потрясающий день, он показал, что мы на верном пути, мы можем наслаждаться следующими пятью днями гонки. Завтра просто буду радоваться новому опыту в майке лидера и всему вокруг».