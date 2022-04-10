Кейден Гровс – победитель 2 этапа Тура Турции-2022

Кейден Гровс и Сэм Беннетт о 2-м этапе Тура Турции-2022

23-летний Кейден Гровс (Kaden Groves) одержал победу на 2-м этапе Тура Турции-2022. Австралийский велогонщик команды BikeExchange – Jayco не повторил ошибку первого дня гонки, когда во время спринта оказался заперт и проиграл Ясперу Филипсену (Alpecin-Fenix) и Калебу Юэну(Lotto Soudal). На 2-м этапе Кейден Гровс опередил в спринте Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix) и Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe), а также перехватил майку лидера у Калеба Юэна.

Это вторая победа Кейдена Гровса в сезоне после этапа на Вуэльте Каталонии-2022.

Photo: Getty Sport/ Team BikeExchange-Jayco

Кейден Гровс: «Совершенно потрясающе! Я очень счастлив взять ещё одну победу вэтом сезоне. Не хватает слов благодарности моим товарищам по команде, которые провели такую великолепную работу. Сегодня ветер не слишком мешал, потому что за 10 км до финиша поменялся на попутный, так что ехали супербыстро. Но мы ждали до того, как уйдём с широкой открытой дороги, выжидали до отметки 4 км до финиша. Сегодня придерживались плана, каждый знал свою роль, в финале разыграли как по учебнику».

Джин Бейтс (Gene Bates), спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Вот это победа! Вся команда сегодня приложила огромные усилия, мы нацелены работать на Кейдена на этих равнинных этапах. Поэтому мы приехали в Турцию, и очень довольны результатом – после вчерашнего третьего места сегодня победа. Мы немного потеряли позиции за 9 км до финиша, но ребята перегруппировались на финальных 3 км, вышли вперёд. Мы знали, что на финише будет попутный ветер, поэтому хотели находиться впереди до того, как начнётся спринт. Кейдена вывезли именно туда, куда он хотел. Когда есть такой быстрый гонщик как Кейден, нужно, чтобы впереди было пространство, сегодня он доказал, насколько силён».

Сэм Беннетт: «Финал был очень быстрым из-за попутного ветра. Жёстко боролись за позиции, было несколько падений, но ребята снова великолепно уберегли меня от неприятностей в течение этапа. В конце они тоже потрясающе отработали. Из последнего поворота я вышел, сидя на колесе Данни. Калеб, открыв спринт, не был достаточно свежим, меня удивило, что он не смог ускориться. Поэтому я застрял позади него, в то время как по правой стороне поехали Филипсен и Гровс. Я старался набрать скорость, но было уже слишком поздно. Я доволен прогрессом, который вижу за последние недели. Я не так далеко от того, чтобы снова стать конкурентоспособным. Мне ещё не хватает пиковой мощности, однако я становлюсь сильнее».