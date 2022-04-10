VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Падение Жулиана Алафилиппа на классике De Brabantse Pijl-2022

Спортивный директор команды Quick  Step Alpha Vinyl оштрафован за инцидент с техничкой

 

 

  Чемпион мира Жулиан Алафилипп упал за 21 км до финиша из-за инцидента с техничкой его команды. Когда группа гонщиков пересекала линию финиша  перед финальным кругом, техничка Quick Step Alpha Vinyl попыталась обогнать группу гонщиков, чтобы догнать отрыв, где находился Ремко Эвенепул. Однако гонщик команды Cofidis Бриан Кокар, не заметив манёвра автомобиля, вильнул в сторону, чтобы избежать столкновения, и упал, повалив других гонщиков.

 

Падение Жулиана Алафилиппа на классике De Brabantse Pijl-2022

Падение Жулиана Алафилиппа на классике De Brabantse Pijl-2022

 

  Из-за этого инцидента спортивный директор команды Quick Step Alpha Vinyl Геерт Ван Бондт (Geert Van Bondt) был  оштрафован на 2000 швейцарских франков.  Как сообщает  Wielerflits.nl, Ван Бондт получил от жюри разрешение объехать пелотон, следуя за техничкой Ineos Grenadiers.

 

 Геерт Ван Бондт: «Я несколько раз просигналил. Гонщики слышали, что мы подъезжаем, потому что группа сдвинулась вправо. Потом Бриан Кокар оглянулся, ударился о бампер и упал, и, конечно, стал причиной падения других гонщиков, включая Жулиана  Алафилиппа.

 

  Могу утверждать, что я один из самых осторожных водителей в караване. Такое случилось со мной впервые за 10 лет. Могу только надеяться, что все, кто пострадал, получили не очень сильные повреждения».

 

  Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), спортивный директор команды Quick Step Alpha Vinyl, находившийся на заднем сиденье технички, защитил своего коллегу: «Все знают, насколько он осторожный водитель. Позже мы обязательно позвоним в команды, гонщики которых упали, и извинимся за инцидент. В каждой гонке бывает масса подобных ситуаций. Но этот случай оказался на большом экране, и упало много гонщиков. Из-за дождя покрытие дороги стало скользким, были гонщики, которые поскользнулись из-за внезапного торможения».

 

Жулиан Алафилипп поднялся после падения, сел на велосипед, но позже сошёл с гонки. Команда Quick Step Alpha Vinyl не сообщает, насколько серьёзно пострадал чемпион мира в этом инциденте.

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick-Step Alpha Vinyl De Brabantse Pijl

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

10 - 17 апреля 2022

Presidential Cycling Tour of Turkiye

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

18 - 22 апреля 2022

Tour of the Alps

20 апреля 2022

La Fleche Wallonne

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Понравилась ли Вам классика Амстел Голд Рэйс-2022?

Комментарии

  • BlAr
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    BlAr-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Кстати, кто знает! Что там по Евроспорту Россия с 15 февраля, сам канал будет вещать хоть где то (на русском), или уже окончательно нет ?

    В смысле 15 апреля? Так недолго ждать осталось, скоро увидим!

  • EL-Fenomeno
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    ИНЭОСцы продолжают побеждать: от Мартинеса и до Квятковского, теперь молодой Шеффилд + ещё сегодня 2 чела от команды в ТОП -10. Ну а там на Рубэ...вот тут уже не верю в Пидкока.

    "Невезучий" Коснферой снова второй, но этот раз правда выиграл спринт, хотя его MOVEment и "блокирование" Рэмко был на почти грани фола. Бельгиец, который первый начал СПРИНТовать очень негодовал ведь едва не упал, а далее никакаих шансов уже на подиум.

    Цитата: Sezar
    Шеффилд на таких гонках, возможно, перспективнее Пидкока. Талант огромный.

    Хороший подарок сделал сам себе американец на 20-летие (19.04). Кстати Пидкок выиграл в прошлом году в 22 года (почти), Так что Инэос 1+1 (2 года подряд) на Стреле Брабанта.

    Цитата: василий
    как там Аллаафилип надеюсь все нормально

    Первая техничка проехала нормально, вторая...Квиковская (!?), но как по мне тот велогонщик что шарахнулся в сторону автомобиля, сам виноват, ещё и оглянулся в самый не нужный, так сказать, момент, ну а далее почти "эффект домино" на шоссе.

    Цитата: BlAr
    P.S. "Готовился" к отключению русскоязычного Евроспорта, смотрел английские трансляции.

    Кстати, кто знает! Что там по Евроспорту Россия с 15 февраля, сам канал будет вещать хоть где то (на русском), или уже окончательно нет ?

  • BlAr
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    BlAr-Фото

    Снова победил не сильнейший, а храбрейший (правда, из "правильной" команды)! 

    Собственно, как и в Турции.

     

    P.S. "Готовился" к отключению русскоязычного Евроспорта, смотрел английские трансляции. Поскольку я не ас в английском и не могу понять уровень комментариев, то оценивал понятность и простоту их восприятия. Ужасная дикция (или акцент?) на Турции, шикарный образцово-показательный классический английский на Сицилии (особенно у дамы), и среднестатистический на бельгийской классике. Последнюю, правда, потом переключил на Курдюкова... 

  • BlAr
    Тур Турции-2022. Этап 4 (4)
    BlAr-Фото

    Почему-то был уверен, что Кинтана не возьмёт этап. Не удивлён.

  • Адриен
    Тур Сицилии-2022. Этап 2 (6)
    Адриен-Фото
    Если Нибали дедуля, то Вальверде или Жильбер - дряхлые старцы...
  • RVL
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    RVL-Фото

    Впервые понравился ремко, вылазя из отвала, добирая отрыв, накрывая атаки.

    Пидкок не менее раскрученный , оказывается командным игроком уже не первый раз.

    Ск слишком много о Мэтьюзе. Он всегда человек десятки на серьезных гонках..не думаю что будет лучше. Много лет так.."раскрывается"

    Белый бумер- с конченым водилой.



    Гонка класс!!!

  • kwwk
    Тур Сицилии-2022. Этап 2 (6)
    kwwk-Фото
    Зря Вы спорите с мисс reforg34, это очень авторитетный эксперт здесь на форуме, придает ему шарж и аналитику)))
  • Earl57
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    Earl57-Фото
    Гонка на гонку не приходится. Вон в Амстеле Шеффилд 123-м был.
  • Sezar
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    Sezar-Фото

    Сейчас да. Я имею в виду, что Магнусу всего 19.

  • Earl57
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    Earl57-Фото

    Возможно за Пидкоком больше следят, чем за молодыми. И он отвлекает на себя внимание.
    У Инеоса на ютубе есть серия видео под названием "Teammates". Там паре гонщиков задают разные вопросы "Кто лучше...". Кто из них лучший бариста, диджей в автобусе, спортдиректор и всяко разно.
    В одном из выпусков была пара Квятковский-Пидкок. На вопрос, кто лучший спринтер, Квятковский показал на Пидкока - "Он. Если его заблокируют, у меня появится возможность. А если один на один, то без шансов."

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 апреля

Paul Ourselin (Team TotalEnergies)

Kristoffer Halvorsen (Uno-X Team)

Alessio Nieri (Bardiani - CSF - Faizane)

Axel Laurance (BB Hotels p/b KTM)

14 апреля

Fabio Mazzucco (Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2022 (61)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)