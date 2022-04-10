Падение Жулиана Алафилиппа на классике De Brabantse Pijl-2022

Спортивный директор команды Quick Step Alpha Vinyl оштрафован за инцидент с техничкой

Чемпион мира Жулиан Алафилипп упал за 21 км до финиша из-за инцидента с техничкой его команды. Когда группа гонщиков пересекала линию финиша перед финальным кругом, техничка Quick Step Alpha Vinyl попыталась обогнать группу гонщиков, чтобы догнать отрыв, где находился Ремко Эвенепул. Однако гонщик команды Cofidis Бриан Кокар, не заметив манёвра автомобиля, вильнул в сторону, чтобы избежать столкновения, и упал, повалив других гонщиков.

Из-за этого инцидента спортивный директор команды Quick Step Alpha Vinyl Геерт Ван Бондт (Geert Van Bondt) был оштрафован на 2000 швейцарских франков. Как сообщает Wielerflits.nl, Ван Бондт получил от жюри разрешение объехать пелотон, следуя за техничкой Ineos Grenadiers.

Геерт Ван Бондт: «Я несколько раз просигналил. Гонщики слышали, что мы подъезжаем, потому что группа сдвинулась вправо. Потом Бриан Кокар оглянулся, ударился о бампер и упал, и, конечно, стал причиной падения других гонщиков, включая Жулиана Алафилиппа.

Могу утверждать, что я один из самых осторожных водителей в караване. Такое случилось со мной впервые за 10 лет. Могу только надеяться, что все, кто пострадал, получили не очень сильные повреждения».

Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), спортивный директор команды Quick Step Alpha Vinyl, находившийся на заднем сиденье технички, защитил своего коллегу: «Все знают, насколько он осторожный водитель. Позже мы обязательно позвоним в команды, гонщики которых упали, и извинимся за инцидент. В каждой гонке бывает масса подобных ситуаций. Но этот случай оказался на большом экране, и упало много гонщиков. Из-за дождя покрытие дороги стало скользким, были гонщики, которые поскользнулись из-за внезапного торможения».

Жулиан Алафилипп поднялся после падения, сел на велосипед, но позже сошёл с гонки. Команда Quick Step Alpha Vinyl не сообщает, насколько серьёзно пострадал чемпион мира в этом инциденте.