Три победы Саймона Йейтса после возвращения в гонки

У девушек первый многодневный (в истории) Тур де Франс проходит под слоганом: ни дня без завала, ни дня без сенсации.

Вот и сегодня, большущий завал примерно за 45 км. до финиша (говорят пострадали там 34 спортсменки). Видео этого "мяса": Big crash during Stage 5 of the 2022 Tour de France Femmes (by Eurosport)

А кроме того одну велогонщицу дисквалифицировали (по хайлайтах кажись показывали за что, но я, честно говоря, так и не усмотрел за что именно, а (без)толковый комментатор не смог чётко изъяснить тоже.

Ну и на финишном развозе произошёл забавный эпизод, когда с первой позиции одна велогонщица поехала не в ту сторону (налево), но благо никто за ней не устремился.

Лорена Вибес - это ВВА в женском облике)) Так мощно финишировала, с такой частотой молотила на педалях, что даже бы сам Крис Фрум обзавидовался)) Зелёная майка лучшей спринтерши ТдФ по праву её, вот толькок жаль, что М.Восс умеет не только в горах атаковать, но и спринты под финиш выдавать тоже.

Цитата: sergeipauk

Кондрашов "комментатор" в конце гоки выдал. Вместо аналога...... выдал АНАЛ. Кто его допускает, весь комментарий одна статистика. Если я не прав, это моё мнение.

Вы совершенно правы. Его стиль, я бы даже сказал "конек" что то или кого то вспоминать из прошлого и набрасывать потом слушающим/смотрящим, а о текущих событиях в гонке, мне кажется Кондрашов особо и не следит; вспоминает только тогда когда там что то происходит или случается какое то экстра-ординарное событие.