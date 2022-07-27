Три победы Саймона Йейтса после возвращения в гонки

Саймон Йейтс – победитель финального этапа и генеральной классификации велогонки «Вуэльта Кастилии-и-Леона-2022»

Вернувшись в гонки после схода с Джиро д'Италия-2022 и двухмесячного перерыва, Саймон Йейтс одержал три победы за неделю. 29-летний британский гонщик недавно продлил контракт с командой BikeExchange-Jayco и с 25 июля уже принёс команде три победы – на классике Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika, на этапе и в генеральной классификации Вуэльты Кастилии и Леона-2022.

Photo courtesy of Sprint Cycling Agency/BikeExchange-Jayco Team

25 июля на классике «Prueba Villafranca» Саймон Йейтс атаковал в одиночку за 11,5 км до финиша, там же, где атаковал в 2016 году, и оба раза сольные атаки принесли ему победу на этой испанской гонке.

А на 2-м этапе гонки «Вуэльта Кастилии и Леона» британский гонщик команды BikeExchange-Jayco снова атаковал в одиночку за 27 км до финиша, в начале подъёма Лос-Сантос. Никто не ответил на его ускорение, и Саймон Йейтс опередил группу из 16 гонщиков на 53 секунды и забрал генеральную классификацию. Вторым финишировал вернувшийся после ковида 32-летний новозеландский гонщик Джордж Беннетт (UAE Team Emirates).

Саймон Йейтс: «У меня был долгий перерыва в гонках, тренировки проходили нормально, поэтому смог хорошо выступить. На Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika атаковал там же, где в 2016 году, когда выиграл эту классику. Хорошо знаю эту гонку, правильно выбрал момент. Протяжённые подъёмы этой классики мне идеально подходят.

Конечно, я рад победе на Вуэльте Кастилии-и-Леона. Мы не знали, как на 2-м этапе повернётся гонка, будем ли работать на Дайона в спринте или я смогу что-то предпринять на финальном подъёме. Но учитывая жару и ход гонки, чем ближе к финишу, тем более вероятным был отъезд небольшой группы или возможность атаки для меня.

Мы атаковали на финальном подъёме, ускорились так, как только могли, а потом я просто сделал всё, что от меня зависело, чтобы уехать от группы. Очень рад, что всё получилось. Теперь ждём Классику Сан-Себастьяна».

Photo (c) Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

Джордж Беннетт (UAE Team Emirates): «Приятно вернуться в гонки после разочарования от Тур де Франс. Сегодня сначала чувствовал себя не слишком хорошо, но я удержался, и даже пошла нога, чтобы в финале что-то показать. Уверен, что благодаря всей работе форму не потерял, что ещё буду подтверждать в следующие недели.

Ребята сегодня работали великолепно, вывезли меня на хорошую позицию. В конце я просто не смог поехать за Саймоном, он был слишком силён. Второе место – лучшее, что мог сегодня показать».