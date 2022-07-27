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Три победы Саймона Йейтса после возвращения в гонки

Саймон Йейтс – победитель финального этапа и генеральной классификации велогонки «Вуэльта Кастилии-и-Леона-2022»

 

 

  Вернувшись в гонки после схода с Джиро д'Италия-2022 и двухмесячного перерыва, Саймон Йейтс одержал три победы за неделю. 29-летний британский гонщик недавно продлил контракт с командой BikeExchange-Jayco и с 25 июля уже принёс команде три победы – на классике Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika, на этапе и в генеральной классификации Вуэльты Кастилии и Леона-2022.

 

Три победы Саймона Йейтса после возвращения в гонки

 Photo courtesy of Sprint Cycling Agency/BikeExchange-Jayco Team

 

  25 июля на классике «Prueba Villafranca» Саймон Йейтс атаковал в одиночку за 11,5 км до финиша, там же, где атаковал в 2016 году, и оба раза сольные атаки принесли ему победу на этой испанской гонке.

 

  А на 2-м этапе гонки «Вуэльта Кастилии и Леона» британский гонщик команды BikeExchange-Jayco снова атаковал в одиночку за 27 км до финиша, в начале подъёма Лос-Сантос. Никто не ответил на его ускорение, и Саймон Йейтс опередил группу из 16 гонщиков на 53 секунды и забрал генеральную классификацию. Вторым финишировал вернувшийся после ковида 32-летний новозеландский гонщик  Джордж Беннетт (UAE Team Emirates).

 

  Саймон Йейтс: «У меня был долгий перерыва в гонках, тренировки проходили нормально, поэтому смог хорошо выступить. На Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika атаковал там же, где в 2016 году, когда выиграл эту классику. Хорошо знаю эту гонку, правильно выбрал момент. Протяжённые подъёмы этой классики мне идеально подходят.

 

  Конечно, я рад победе на Вуэльте Кастилии-и-Леона. Мы не знали, как на 2-м этапе повернётся гонка, будем ли работать на Дайона в спринте или я смогу что-то предпринять на финальном подъёме. Но учитывая жару и ход гонки, чем ближе к финишу, тем более вероятным был отъезд небольшой группы или возможность атаки для меня.

 

  Мы атаковали на финальном подъёме, ускорились так, как только могли, а потом я просто сделал всё, что от меня зависело, чтобы уехать от группы. Очень рад, что всё получилось. Теперь ждём Классику Сан-Себастьяна».

 

Photo (c) Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

 

 

  Джордж Беннетт (UAE Team Emirates): «Приятно вернуться в гонки после разочарования от Тур де Франс. Сегодня сначала чувствовал себя не слишком хорошо, но я удержался, и даже пошла нога, чтобы в финале что-то показать. Уверен, что благодаря всей работе форму не потерял, что ещё буду подтверждать в следующие недели.

  Ребята сегодня работали великолепно, вывезли меня на хорошую позицию. В конце я просто не смог поехать за Саймоном, он был слишком силён. Второе место – лучшее, что мог сегодня показать».

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange - Jayco Вуэльта Кастилии и Леона Vuelta a Castilla y Leon многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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BEMER Cyclassics

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11 сентября 2022

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18 - 25 сентября 2022

World Championships

8 октября 2022

Il Lombardia

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Комментарии

  • shekn
    Спортивный директор команды UA ... (19)
    shekn-Фото
    Цитата: Геродот
    Смотря какой лишний вес у гонщика.Если жир (как у Ульриха),то теряя такой вес,увеличиваешь мощность.А какой лишний вес у Погачара? Мне не известно.Могу предположить - тот же что и у Ульриха, пара кг есть.Имхо.
    Я за его весом ещё с весны слежу . Полтора кг посравнению с прошлым годом.
  • Astanaforever
    Брэдли Уиггинс о команде Jumbo ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Точно. Старику Рогличу ничего уже больше не светит.. Он сломлен. Сначала Погачаром. Теперь Вингегором.
  • garmincervelo
    Спортивный директор команды UA ... (19)
    garmincervelo-Фото
    Цитата: Gorn9k
    До 11 этапа - 39 секунд преимущества, после 2.22 отставания.
    18 этап шли вровень, но падение все изменило.
    Разделка - формальность
    Чел, ты настолько плох, что дальше некуда. Сидел бы, ума-разума набирался. Здесь сам Геродот тебе пишет. Люди Пантани видели в гонках. И тут пришёл ты и что-то втираешь. Зачем-то повторяешь убогий ТВ штамп про "адин итап".
  • RVL
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (53)
    RVL-Фото

    Давно заметил, гонщик и горняк , то ли клоны, то ли дуют в одну дудку...

    Причем , не прочь поболтать друг с другом))

  • EL-Fenomeno
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    У девушек первый многодневный (в истории) Тур де Франс проходит под слоганом: ни дня без завала, ни дня без сенсации.

    Вот и сегодня, большущий завал примерно за 45 км. до финиша (говорят пострадали там 34 спортсменки). Видео этого "мяса": Big crash during Stage 5 of the 2022 Tour de France Femmes (by Eurosport)  

    А кроме того одну велогонщицу дисквалифицировали (по хайлайтах кажись показывали за что, но я, честно говоря, так и не усмотрел за что именно, а (без)толковый комментатор не смог чётко изъяснить тоже.

    Ну и на финишном развозе произошёл забавный эпизод, когда с первой позиции одна велогонщица поехала не в ту сторону (налево), но благо никто за ней не устремился. 

    Лорена Вибес - это ВВА в женском облике)) Так мощно финишировала, с такой частотой молотила на педалях, что даже бы сам Крис Фрум обзавидовался)) Зелёная майка лучшей спринтерши ТдФ по праву её, вот толькок жаль, что М.Восс умеет не только в горах атаковать, но и спринты под финиш выдавать тоже.

    Цитата: sergeipauk
    Кондрашов "комментатор" в конце гоки выдал. Вместо аналога...... выдал АНАЛ. Кто его допускает, весь комментарий одна статистика. Если я не прав, это моё мнение.

    Вы совершенно правы. Его стиль, я бы даже сказал "конек" что то или кого то вспоминать из прошлого и набрасывать потом слушающим/смотрящим, а о текущих событиях в гонке, мне кажется Кондрашов особо и не следит; вспоминает только тогда когда там что то происходит или случается какое то экстра-ординарное событие. 
      

  • Gorn9k
    Спортивный директор команды UA ... (19)
    Gorn9k-Фото
    До 11 этапа - 39 секунд преимущества, после 2.22 отставания.
    18 этап шли вровень, но падение все изменило.
    Разделка - формальность
  • nightbuster33
    Кристиан Скарони подписывает к ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Баттистелла,Федоров,Газзоли,Мартинелли,Гидиш,СКАРОНИ,Техада-будущее Астаны на Туре Польши. А почему нет.Кто-то из них может выстрелить,на ряду с Баттистелли,в будущем. 

  • Гонщик
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (53)
    Гонщик-Фото

    Цитата: BlAr
    Ржу аналогично. Нет и не было никогда у Роглича такого темпа, как у Погачара, какой тот развил на ТДФ-2021 на этапе, когда всем конкурентам привёз по 5 минут и чуть не догнал О'Коннора. Да и нынче они с Вингегором уезжали от всех остальных, как от стоячих.
    Что до финишей в гору, то и в них на прошлом Туре Роглич дважды уступил Погачару, пока не вылетел с гонки.
    И третье, о чем не стоит забывать - постоянные миникризисы Роглича.
    Так что Томаса он без травмы, конечно, с третьей позиции подвинул бы, но и первым двум уступил бы прилично.
    Это всего лишь мнение, да и пофиг на этого Погочара  , забанят рано или поздно, а скорее сам сдуется, забрал что успел. 

  • Геродот
    Спортивный директор команды UA ... (19)
    Геродот-Фото
    Да где ж на одном то? На трех этапах он уступил Вингегору.Два раза в горах и один на разделке.
    У такого глобального провала не может быть одной причины.Это же очевидно.
  • Геродот
    Спортивный директор команды UA ... (19)
    Геродот-Фото

    Смотря какой лишний вес у гонщика.Если жир (как у Ульриха),то теряя такой вес,увеличиваешь мощность.А какой лишний вес у Погачара? Мне не известно.Могу предположить - тот же что и у Ульриха, пара кг есть.Имхо.

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Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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