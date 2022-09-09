Сэм Беннетт и Итан Хейтер сошли с Вуэльты Испании-2022 из-за ковида

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8 велогонщиков сошли из-за ковида перед 10-м этапом Вуэльты Испании-2022
Перед началом второй недели Вуэльты Испании-2022 ещё 8 гонщиков не смогли продолжить гонку из-за ковида.
На старт 10-го этапа не вышли Эдоардо Аффини (Edoardo Affini/Jumbo – Visma), Сэм Беннетт (Sam Bennett/Bora-hansgrohe), Итан Хейтер (Ethan Hayter/INEOS Grenadiers), Хосе Эррада (Jose Herrada /Cofidis), Джарред Дризнерс (Jarrad Drizners/Lotto Soudal), Харрисон Суини (Harrison Sweeny/Lotto Soudal), Матиас Норсгор (Mathias Norsgaard/Movistar) и Флорис Де Тир (Floris De Tier/Alpecin-Deceuninck).
Итан Хейтер: «Очень досадно покидать команду на Вуэльте. К счастью, чувствую себя хорошо, надеюсь, так будет и дальше. Удачи INEOS Grenadiers».
Сэм Беннетт сошёл с Вуэльты Испании-2022, выиграв два этапа. В очковой классификации ирландский спринтер проигрывал Мадсу Педерсену (Trek-Segafredo) 5 очков.
Райан Маллен (Bora-hansgrohe): «Жаль, что Сэм сошёл. Сэм отличный парень, вернулся к своей лучшей форме, но, к сожалению, ковид его настиг, как и ещё 10 или 20 ребят в гонке. Не знаю, как много. Понятно, что кто-то где-то подхватил ковид, и он теперь ходит по всем командам. Я уверен, что Сэм мог бы выиграть зелёную майку».
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EL-Fenomeno
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Шо то Рэмко пошёл по максималке уже, хотя такую ITT не выиграть - было бы грех(ом) для него. ТОП 6 в генерале уже каг бэ отодвинулись от всех остальных.
Алмейда шо то жутко заплужил под финиш и не туда свернул (махальщик хоть там был или Жоао его просто не заметил ?)
Всё больше нравится молодой Родригес, верю что они с Аюсо ещё зададут жару на этой Вуэльте.
Йейтс тоже прибавляет. Как и МАЛ будут в горах кусать(ся) сильно и "больно")
Сиваков выдал мощно - рад за Павла, да и наш Падун проехел эту разделку неплохо как для себя.
Что там после финиша у Аренсмана - лежал на асфальте, два медика возле него, неужели был в отключке !?
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Earl57
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Вот почитаешь такие комментарии и становится радостно, что большинство здешних дедушек не дружат с инстаграмом и поэтому не переживают по поводу того, что там выкладывают молодые гонщики
Кто-то выкладывает фото своей своей довольной физиономии, измазанной эскимо. Другой сделал селфи во время поедания бигмака. Кто-то регулярно постит фотографии своей подружки, делающей селфи. Один гонщик выложил фото своих ног во время просмотра гонки по телевизору. В моде у молодых людей показывать свою еду во время завтраков, обедов и ужинов, не говоря уже о посещениях ресторанов по тем или иным поводам. И все они успешные талантливые гонщики, в той или иной степени уже сделавшие себе имя. В инсте Ремко, кстати, ничего такого и близко нет... Даже скучно смотреть))
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Camel
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Цитата: MVDP
Ну-ну, так и называли: Конта, Абду, Цыпа, Вигго, Канч.
Повторяю: это прозвища в пелотоне. А я говорю о комментариях.
Цитата: Semen057
Вот уж не ожидал, что есть люди, которые так сильно возбуждаются от имени другого человека. А если имя вызывает ассоциации с кличкой собаки, то, рекомендую по этому поводу посоветоваться с психиатром.
Посоветуйтесь с кинологами. И прочитайте мнение пелотона о щенке бульдога.
Цитата: Earl57
...самого титулованного маутинбайкера в истории все - и комментаторы, и болельщики - называют просто Нино, то это проявление неуважения к нему. И неважно, что он выиграл в МТБ все что только можно выиграть, да еще не по одному разу...
Самого титулованного, а не мальчика-однодневщика (однонедельщика), который в велоспорте пока только приобрёл кличку Рэмко и который оскорбляет всех, кому не лень! Могли ли себе это позволить те, кого я перечислил выше? Этот парень рано пальцы распустил. Плохо кончит!
Хам! Хотя талантлив.
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Earl57
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
По этой логике, когда самого титулованного маутинбайкера в истории все - и комментаторы, и болельщики - называют просто Нино, то это проявление неуважения к нему. И неважно, что он выиграл в МТБ все что только можно выиграть, да еще не по одному разу...
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Semen057
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Вот уж не ожидал, что есть люди, которые так сильно возбуждаются от имени другого человека. А если имя вызывает ассоциации с кличкой собаки, то, рекомендую по этому поводу посоветоваться с психиатром.
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Camel
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (37)
Цитата: Pi-man
Ну, вот, кстати, того же Сивакова наши комментаторы называют Паша ;)
Мне кажется вы ищете какие-то глубокие причины там, где их нет. Предлагаю простое объяснение - У Эвенпула просто длинная фамилия! То ли дело Роглич, Ейтс, Мас, Лопес, Аюсо. У Родригеса, правда, тоже длинная, но пока еще мало кто помнит, как его зовут по имени :)
Да нет, коненчно, я не ищу никаких корней. Просто фамилии Контадор, Абдужапаров, Расмуссен, Алмейда, Бассо, Виггинс, Канчеллара и т.д. так и называли в комментариях. Редко по прозвищам в пелотоне. А вот Эвенпула - только по имени, поскольку Рэмко - это уже как прозвище, кличка собачки, причём мелкой породы с мордочкой щенка бульдога. Ничего не имею против этого хамоватого парня, просто мода пошла, ну как эпидемия: называть его по имени, поскольку у него толи это имя, толи фамилия, толи прозвище, толи кличка.
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