 Сэм Беннетт выиграл спринт из пелотона и защитил зелёную майку на 7-м этапе Вуэльты Испании-2022

Сэм Беннетт: «Разочарован, что не поборолся за победу на этапе»

Среднегорный 7-й этап Вуэльты Испании-2022 подходил как для отрыва, так и для спринтерского финиша. Единственный подъём дня – подъём 1-й категории Пуэрто де Сан-Глорио организаторы расположили почти за 100 км до финиша, после прохождения наивысшей точки этапа остальные 65 км шли под спуск.

Лидер очковой классификации, ирландский велогонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт сумел с помощью товарищей по команде вернуться в пелотон после прохождения подъёма, но побороться за победу на этапе ему не удалось. Отрыв дня, в котором слаженно работали пять гонщиков, опередил пелотон на 29 секунд и разыграл спринт. Беннетт поборолся лишь за 6-е место. Он удержал зелёную майку лучшего в очковой классификации, опережая ближайшего соперника Мадса Педерсена (Trek-Segafredo) на 15 очков.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe): «Конечно, немного разочарован, что не смог бороться за победу на этапе, но отрыв просто был слишком сильный. Мы не были уверены, что я удержусь на подъёме, но благодаря потрясающей поддержке товарищей по команде я вернулся в основную группу. Очень благодарен ребятам, и очень рад, что смог защитить зелёную майку».

Берни Айзель, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Для ребят этап был очень долгим и трудным. В плане защиты зелёной майки мы сосредоточились сначала на том, чтобы Сэм преодолел подъём, ради чего вся команда невероятно хорошо отработала. После горы мы не стали сразу прибавлять, ждали, когда вернутся BikeExchange и Arkea. Когда они снова стали работать, мы прикинули, насколько силён отрыв.

Поняли, что до промежуточного спринта отрыв не догнать. Потом Сэм выиграл спринт из пелотона и сейчас лидирует с 15 очками. Запас не очень большой. Возможно, мы сможем удержать зелёную майку до дня отдыха, а потом посмотрим, как пойдёт. Впереди ещё две недели. А на этой неделе впереди два тяжёлых горных этапа в северной Испании. Посмотрим, как пройдут их наши генеральщики».