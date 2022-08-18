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Сэм Беннетт выиграл спринт из пелотона и защитил зелёную майку на 7-м этапе Вуэльты Испании-2022

Сэм Беннетт: «Разочарован, что не поборолся за победу на этапе»

 

 

  Среднегорный 7-й этап Вуэльты Испании-2022 подходил как для отрыва, так и для спринтерского финиша. Единственный подъём дня – подъём 1-й категории Пуэрто де Сан-Глорио организаторы расположили почти за 100 км до финиша, после прохождения наивысшей точки этапа остальные 65 км шли под спуск. 

 

  Лидер очковой классификации, ирландский велогонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт сумел с помощью товарищей по команде вернуться в пелотон после прохождения подъёма, но побороться за победу на этапе ему не удалось. Отрыв дня, в котором слаженно работали пять гонщиков, опередил пелотон на 29 секунд и разыграл спринт. Беннетт поборолся лишь за 6-е место. Он удержал зелёную майку лучшего в очковой классификации, опережая ближайшего соперника Мадса Педерсена (Trek-Segafredo) на 15 очков.

 

Сэм Беннетт выиграл спринт из пелотона и защитил зелёную майку на 7-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Сэм Беннетт выиграл спринт из пелотона и защитил зелёную майку на 7-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

 Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe): «Конечно, немного разочарован, что не смог бороться за победу на этапе, но отрыв просто был слишком сильный. Мы не были уверены, что я удержусь на подъёме, но благодаря потрясающей поддержке товарищей по команде я вернулся в основную группу. Очень благодарен ребятам, и очень рад, что смог защитить зелёную майку».

 

  Берни Айзель, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Для ребят этап был очень долгим и трудным. В плане защиты зелёной майки мы сосредоточились сначала на том, чтобы Сэм преодолел подъём, ради чего вся команда невероятно хорошо отработала. После горы мы не стали сразу прибавлять, ждали, когда вернутся BikeExchange и Arkea. Когда они снова стали работать, мы прикинули, насколько силён отрыв.

 

  Поняли, что до промежуточного спринта отрыв не догнать. Потом Сэм выиграл спринт из пелотона и сейчас лидирует с 15 очками. Запас не очень большой. Возможно, мы сможем удержать зелёную майку до дня отдыха, а потом посмотрим, как пойдёт. Впереди ещё две недели. А на этой неделе впереди два тяжёлых горных этапа в северной Испании. Посмотрим, как пройдут их наши генеральщики».

 

Результаты 7 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Bora - hansgrohe Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Джей Вайн – победитель 6 этапа ... (6)
    Earl57-Фото
    Так они сказали уже, что с переходом в высший дивизион будут серьезно усиливать команду.
  • Sezar
    Джей Вайн – победитель 6 этапа ... (6)
    Sezar-Фото

    Это здорово, если Джей станет генеральщиком на ГТ, я за него болею. Но тогда ему нужна команда. А Альпецин и команда, .... я не представляю себе.

    Теперь вопрос эффективности. Где он может понадобиться Матье и принести большую пользу, хоть в какой-то степени сравнимую от его роли потенциального горного супердоместика?

    А в горах, в Гаустатоппене, он (по мнению Лантерн Ружа), даже уступив Ремко, показал результаты, сравнимые с результатами Погачара.

    Это может быть супердоместик уровня Фрума (образца 2011-2012) при еще более сильном Ремко. Это мечта.

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (6)
    velodoctor-Фото
    У байк эксчендж.
  • Velokostik68
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (6)
    Velokostik68-Фото
    Ребята, а куда подевались велосипеды Bianchi из мирового пелотона?
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (6)
    rude_rider-Фото

    этап короткий можно еще до финальной горы разбокру устроить..сделать разрыв на горке 3кат и уехать навсегда..надеюсь какая нибудь команда так и сделает..

    хватит считать секунды..есть силы атакуй

  • Earl57
    Джей Вайн – победитель 6 этапа ... (6)
    Earl57-Фото
    А почему вы считаете, что Ван дер Пулу Вайн не понадобится? Со следующего года Альпецин будет командой Мирового тура, и соответственно им будет нужен генеральщик на ГТ.
  • Sezar
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 7 (4)
    Sezar-Фото

    Вообще, молодец, мог быть первым. Если бы раньше подумал.
    Бог с ними, с очками. Зато это Лавенир.

  • Sezar
    Джей Вайн – победитель 6 этапа ... (6)
    Sezar-Фото

    Контракт -это не предписание, его можно и выкупить. Вопрос в том где Джей нужнее. Как его будет использовать Альпецин - хз. А вот горный поезд Ремко состоит, в основном, из бумажных тигров. Несмотря на все усилия руководства. 

  • VeloVelo
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Да, заголовок то еще ))
  • VeloVelo
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (10)
    VeloVelo-Фото

    И все-таки он это сделал!)

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