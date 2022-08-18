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Патрик Лефевр о командной гонке 1-го этапа Вуэльты Испании-2022

Патрик Лефевр: «Я удивлён не победой команды Jumbo-Visma, а запасом, с которым они выиграли»

 

 

  Велокоманда Quick-Step Alpha Vinyl на 1-м этапе Вуэльты Испании-2022 в командной гонке на время финишировала 3-й, уступив менее секунды британской команде Ineos Grenadiers и 14 секунд – победителям этапа, команде Jumbo-Visma.

 

Патрик Лефевр о командной гонке 1-го этапа Вуэльты Испании-2022

 Патрик Лефевр о командной гонке 1-го этапа Вуэльты Испании-2022

 

 

  Для Ремко Эвенепула, одного из лидеров команды, обиднее было уступить доли секунды британской команде, чем проиграть 14 секунд победителям, о чём бельгийский гонщик рассказал после финиша.

 

  А генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) в своей колонке издания  Het Nieuwsblad оценил выступление команды Jumbo-Visma как «инопланетное».

 

  Патрик Лефевр: «Они (Jumbo-Visma) с другой планеты. Когда я следил за прохождением поворотов наших ребят, поражался, как проехали повороты гонщики Jumbo-Visma. Если бы речь шла о машине, я бы сказал, что повороты они проходили  «на двух колёсах». Меня не удивила сама победа Jumbo-Visma, удивило их преимущество. 14 секунд на 23 километрах – это много.

 

  Мы должны быть довольны третьим местом, разделку прошли почти идеально. На дистанции сделали всего одну настоящую ошибку – Жулиан Алафилипп один раз сдал смену по неправильной стороне, нарушив правила. В любом случае, мы финишировали на своём месте, учитывая, что состав не формировался специально под эту командную гонку. Мы отдали предпочтение горнякам, а не таким гонщикам, как, например, Йосеф Черны, с которым в разделке мы бы получили дополнительный мощный мотор».

 

  Ремко Эвенепул: «Дело было не в красной майке, а больше в победе на этапе, которую мы хотели взять командой. А если не выиграть, то минимизировать потери. 14 секунд – не так уж много. У других команд потери больше. То, что Jumbo выиграли 14 секунд, не расстраивает так, как то, что Ineos выиграли у нас всего восемь десятых секунды.

  Но третьи, с 14 секундами отставания, это очень хорошо. У нас не было таких гонщиков как Каспер Асгрен, Ив Лампарт, Маттео Каттанео. Эти ребята более сильные раздельщики, чем те, кто сейчас едет Вуэльту, но этот этап не был нашей целью на Вуэльте. Постараемся пройти без потерь следующие два этапа. После дня отдыха начнётся настоящая Вуэльта Испании».

   

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Теги к статье: Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • DIM
    Ричард Карапас подписал контра ... (13)
    DIM-Фото
    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Может на подходе Африка? 
    Африка пока тренируется шампанское открывать)
  • M-07
    Дилан ван Барле и Вилко Келдер ... (12)
    M-07-Фото

    Цитата: s75
    Вся Испания видит в нем нового лидера испанской команды)) особенно на фоне неудач "преемника Контадора"
    Склонен думать, что дело скорее в команде чем в самом Масе, смотря на их последние результаты, да и вообще последние 10 лет всё хуже и хуже, куча провалов, многие ггонщики с большим потенциалом там в лучшем случае не прогрессируют, а часто регресс один

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (8)
    Velolife-Фото

    Вопреки всем предэтапным прогнозам велоспециалистов прошлого и настоящего, как феникс из пепла, восстал и победил Sam Bennett, которого когда-то списал босс QST Patrick Lefevere. И не всегда везёт тем, кто везёт (Частенько жизнь опровергает эту сентенцию известного протагониста.) В последний момент Alpecin-Deceuninck так и не смог обеспечить своему лидеру выигрышную позицию. Возможно завтра на самом длинном нидерландском этапе вокруг Breda AFC сможет всё-таки оправдать сегодняшние прогнозы относительно Tim Merlier. Пожелаем им, да и другим, удачи!

  • zhekinson
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (8)
    zhekinson-Фото

    Цитата: Gorn9k
    Завтра Тюниссен отвалится, и следующий гонщик Джумбо получит красное.

     

    а ведь было бы забавно если б за три дня в Нидерландах три голландца в составе Джумбо поочерёдно надели красную майку,но Оомен вряд ли полезет в финишные разборки,у него задачи другие...

  • микеле оп-оп-оп
    Ричард Карапас подписал контра ... (13)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Ричард конечно талантливый парень. 

    Хочу ошибиться, но его заявка на Тур так и останется только заявкой. Да и  мода на латиноамериканцев потихоньку проходит. Может на подходе Африка? 

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (5)
    BlAr-Фото

    Его категорийная гора отсеет...biggrin

  • MVDP
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (5)
    MVDP-Фото
    Надеюсь, Мерлир успеет выиграть за Альпесинов этап на третьем ГТ.
  • MVDP
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (5)
    MVDP-Фото

    Вот это гора ожидается, Англиру нервно курит в сторонке.

  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (8)
    Gorn9k-Фото

    Завтра Тюниссен отвалится, и следующий гонщик Джумбо получит красное. 

    Ну а Беннет первый парень на деревне Вуэльте. Больше то и некому выигрывать спринты

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (8)
    BlAr-Фото

    На сайте Вуэльты уже внесли коррективы. Все разрывы в пелотоне нейтрализованы. Абсолютно предсказуемое и единственно верное решение.

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