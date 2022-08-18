 Патрик Лефевр о командной гонке 1-го этапа Вуэльты Испании-2022

Патрик Лефевр: «Я удивлён не победой команды Jumbo-Visma, а запасом, с которым они выиграли»

Велокоманда Quick-Step Alpha Vinyl на 1-м этапе Вуэльты Испании-2022 в командной гонке на время финишировала 3-й, уступив менее секунды британской команде Ineos Grenadiers и 14 секунд – победителям этапа, команде Jumbo-Visma.

Для Ремко Эвенепула, одного из лидеров команды, обиднее было уступить доли секунды британской команде, чем проиграть 14 секунд победителям, о чём бельгийский гонщик рассказал после финиша.

А генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) в своей колонке издания Het Nieuwsblad оценил выступление команды Jumbo-Visma как «инопланетное».

Патрик Лефевр: «Они (Jumbo-Visma) с другой планеты. Когда я следил за прохождением поворотов наших ребят, поражался, как проехали повороты гонщики Jumbo-Visma. Если бы речь шла о машине, я бы сказал, что повороты они проходили «на двух колёсах». Меня не удивила сама победа Jumbo-Visma, удивило их преимущество. 14 секунд на 23 километрах – это много.

Мы должны быть довольны третьим местом, разделку прошли почти идеально. На дистанции сделали всего одну настоящую ошибку – Жулиан Алафилипп один раз сдал смену по неправильной стороне, нарушив правила. В любом случае, мы финишировали на своём месте, учитывая, что состав не формировался специально под эту командную гонку. Мы отдали предпочтение горнякам, а не таким гонщикам, как, например, Йосеф Черны, с которым в разделке мы бы получили дополнительный мощный мотор».

Ремко Эвенепул: «Дело было не в красной майке, а больше в победе на этапе, которую мы хотели взять командой. А если не выиграть, то минимизировать потери. 14 секунд – не так уж много. У других команд потери больше. То, что Jumbo выиграли 14 секунд, не расстраивает так, как то, что Ineos выиграли у нас всего восемь десятых секунды.

Но третьи, с 14 секундами отставания, это очень хорошо. У нас не было таких гонщиков как Каспер Асгрен, Ив Лампарт, Маттео Каттанео. Эти ребята более сильные раздельщики, чем те, кто сейчас едет Вуэльту, но этот этап не был нашей целью на Вуэльте. Постараемся пройти без потерь следующие два этапа. После дня отдыха начнётся настоящая Вуэльта Испании».