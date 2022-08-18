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Род Эллингворт об уходе Ричарда Карапаса и развитии молодых гонщиков INEOS Grenadiers

Род Эллингворт об уходе Ричарда Карапаса и Дилана ван Барле и молодых гонщиках в составе INEOS Grenadiers на Вуэльте Испании-2022

 

 

 

  В первый день Вуэльты Испании-2022 стало известно, что из команды INEOS Grenadiers в конце сезона уйдут эквадорский велогонщик Ричард Карапас и нидерландский велогонщик Дилан ван Барле. Карапас принёс команде три подиума на Гранд-турах, Дилан ван Барле – долгожданную победу на классике-Монументе Париж-Рубэ.

 

  Исполняющий обязанности генерального менеджера команды Род Эллингворт (Rod Ellingworth) в интервью Cyclingnews прокомментировал уход Карапаса и Ван Барле, рассказал о молодых гонщиках в составе INEOS Grenadiers на Вуэльте Испании-2022 и стратегии их развития в команде, пошутив также, что «Герант Томас тоже очень молод душой».

 

Род Эллингворт об уходе Ричарда Карапаса и развитии молодых гонщиков INEOS Grenadiers

 

 

  Род Эллингворт: «Ричард – потрясающий гонщик, принёс три подиума Гранд-туров, к тому же он – олимпийский чемпион, фантастическая личность. Он всегда вызывает огромную поддержку эквадорских болельщиков. С нашей командой он написал прекрасные страницы истории, мы наслаждаемся, работая с ним. Надеюсь, он уходит, почерпнув большой опыт. Мы расстаёмся с наилучшими пожеланиями. Но это бизнес. Наша команда продолжает двигаться дальше. Мы всё ещё ставим высокие цели, иногда надо уступать дорогу другим.   На этой Вуэльте Испании мы полностью его поддержим в борьбе за генеральную классификацию. Он – гонщик INEOS Grenadiers до 31 декабря.

 

  То же самое касается Дилана. Он блестяще выступал с нами, эта победа на Париж-Рубэ была феноменальной. Но я понимаю, почему он переходит. Учитывая, с какой страстью мы всегда отмечаем, что являемся британской командой, понимаю его переход в нидерландскую команду, которую выстраивали так же, как мы свою. Всё честно.

 

  У нас появилось много новых ребят. Только за последние несколько недель у нас хорошо выступил в Дании Магнус Шеффилд, Павел проявил себя в Бургосе, Итан – в Польше, Том (Пидкок) выиграл чемпионат Европы по маунтинбайку, а если брать ещё раньше – выиграл на Альп д’Юэз. Наша цель как раз в этом – помогать расти».

 

  Род Эллингворт рассказал Cyclingnews, почему команда решила, что Вуэльта Испании-2022 для четверых молодых гонщиков команды Итана Хейтера, Люка Плаппа, Бена Тёрнера и Карлоса Родригеса стала первым Гранд-туром в карьере:

 

 «Мы подумали, что Итан Хейтер больше выиграет, если поедет многодневные гонки, а не классики. В любом случае, он – победитель, он растёт, учится, успевает бороться и на треке, и на шоссе.

 

  Люк Плапп тоже интересный гонщик, думаю, ему просто надо больше выступать. Многим ребятам из-за двух ковидных лет не хватает этого опыта. Таких  19 – 22-летних очень много. Надо принимать это в расчёт. Поэтому, уверен, у Люка будут на Вуэльте и взлёты, и падения. Но мы хотим, чтобы он получил этот опыт на пути к Мадриду.

 

  Что касается Карлоса Родригеса, с ним у нас нет никаких трудностей. Мы уверены, что он доедет до Мадрида. Он один из самых спокойных молодых ребят из всех, кого я знаю. Вуэльта входила в его программу.

 

  Потом есть Бен Тёрнер. Уверен, он без труда доедет до Мадрида. Он важный для нас игрок на будущее, что он подтвердил на классиках. Он великолепный товарищ по команде. Они все в этом составе примерно равны.

 

  В прошлом году Вуэльта была первым Гранд-туром Тома Пидкока. Он многому на ней научился. Мы всегда ставим молодых профессионалов на этот Гранд-тур. В противном случае есть опасность выходить с одним и тем же составом, и, в конечном счете, это сыграет на руку соперникам. Поэтому нужно делать смешанный состав, этот год идеален для такой стратегии».

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Теги к статье: INEOS Grenadiers

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Ice
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Надо Д.Губерниева уговорить прокомментировать хоть один этап велогонок. Вот это будет хит.
    фуууууу

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото
    Надо Д.Губерниева уговорить прокомментировать хоть один этап велогонок. Вот это будет хит.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот и начинается уже поИнтересней на Вуэльте - этапы по Стране Басков не дадут скучать ни пелотону, ни болельщикам.

     

    В день отдыха на Вуэльта 2 небольших видоса: 

     

    - Коментатор Евроспорта Карлтон Кирби - кто слышил как он эмоционально комментирует финиши разных этапов на ГТ, вот теперь можете и увидеть (как): Финиш этапа №3 на Вуэльте 2022

     

    - Когда твой кот попал в завал (на велосипеде) во сне - умора sarcastic

    When your cat crashes his bicycle in his dream.. ?

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
    Даниил-Фото
    Идеальный этап для отрыва.

    Идеальный этап для отрыва.
  • s75
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 4 (2)
    s75-Фото

    Он и на сборах сидел с Инеос, ближе к финишу юниорской карьеры переложился в стан главных конкурентов))

  • Earl57
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 4 (2)
    Earl57-Фото

    За 42 км до финиша атаковали четверо голландцев. За ними зацепились два датчанина, немец, норвежец и британец. Через какое-то время они догнали первый отрыв, из которого к ним присоединились австриец и люксембуржец. Долгое время эта группа висела в 15 сек от пелотона, но потом усилиями голландцев, норвежца и немца они смогли оторваться.

    В итоге самым ушлым оказался британец Глоаг. Сначала он пропускал смены, потом и вовсе повис в конце группы. Мол вас много, я один, вот вы и работайте. Примерно за 4 км от финиша от отрыва отъехали трое - немец, датчанин и британец. Там Глоаг тоже висел последним колесом. И на финише предсказумо был самым свежим...

    Самыми большими неудачниками стали голландцы. Они вместе с датчанами вкалывали больше всех, но перед самым финишем их настигли остатки пелотона, который в процессе погони изрядно поредел.

    Говорили что у Глоага была договоренность с Инеос, но сейчас ходят слухи, что Юмбо сделали ему более выгодное предложение и он идет туда. Расчетливый парнишка. Может умение так колесничать и приносит выгоду, но как по мне талант этот довольно сомнительный, тем более в таком юном возрасте. Но, как говорится, победителей не судят.

    Комбатив получил датчанин Йоргенсен. Как сказал французский комментатор: Шапо! Он усердно вкалывал работал всю дорогу и его второе место вызывает куда больше уважения, чем победа Глоага.

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    velodoctor-Фото
    Он ковидом болел перед гонкой.
  • lazhu
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    lazhu-Фото
    У израиля теперь только Фрум и остался. Может затащит хоть какой этап, на туре он ничо так выглядел
  • s75
    Дилан ван Барле и Вилко Келдер ... (14)
    s75-Фото
    и вместе с тем они (Мас и Мови) договорились еще на три года, а команда да, еще вроде совсем недавно подпирали Скай на Туре
  • s75
    Дилан ван Барле и Вилко Келдер ... (14)
    s75-Фото
    Последний раз интересовался сегодня утром. Даже не попав в топ-18 у Мовистара не будет проблем с поддержкой и приглашениями. Хороший контракт и обещание строить команду вокруг него сделают свое дело. Для молодого и честолюбивого дополнительный стимул вернуть испанскую(!) команду в топ.

    У Йейтса выбор больше, чем две команды, а Инеос предложил ополовинить нынешнюю сумму, почти как Томасу год назад. На ГТ помимо Берналя и Томаса есть Павел, Тао, Данни (если не убежит), дадут шанс Таллету. И вообще, от команды, не удержавшей в.Баарле можно ожидать чего угодно)) Родни знает, что делает.

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6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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