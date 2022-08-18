Род Эллингворт об уходе Ричарда Карапаса и развитии молодых гонщиков INEOS Grenadiers

Род Эллингворт об уходе Ричарда Карапаса и Дилана ван Барле и молодых гонщиках в составе INEOS Grenadiers на Вуэльте Испании-2022

В первый день Вуэльты Испании-2022 стало известно, что из команды INEOS Grenadiers в конце сезона уйдут эквадорский велогонщик Ричард Карапас и нидерландский велогонщик Дилан ван Барле. Карапас принёс команде три подиума на Гранд-турах, Дилан ван Барле – долгожданную победу на классике-Монументе Париж-Рубэ.

Исполняющий обязанности генерального менеджера команды Род Эллингворт (Rod Ellingworth) в интервью Cyclingnews прокомментировал уход Карапаса и Ван Барле, рассказал о молодых гонщиках в составе INEOS Grenadiers на Вуэльте Испании-2022 и стратегии их развития в команде, пошутив также, что «Герант Томас тоже очень молод душой».

Род Эллингворт: «Ричард – потрясающий гонщик, принёс три подиума Гранд-туров, к тому же он – олимпийский чемпион, фантастическая личность. Он всегда вызывает огромную поддержку эквадорских болельщиков. С нашей командой он написал прекрасные страницы истории, мы наслаждаемся, работая с ним. Надеюсь, он уходит, почерпнув большой опыт. Мы расстаёмся с наилучшими пожеланиями. Но это бизнес. Наша команда продолжает двигаться дальше. Мы всё ещё ставим высокие цели, иногда надо уступать дорогу другим. На этой Вуэльте Испании мы полностью его поддержим в борьбе за генеральную классификацию. Он – гонщик INEOS Grenadiers до 31 декабря.

То же самое касается Дилана. Он блестяще выступал с нами, эта победа на Париж-Рубэ была феноменальной. Но я понимаю, почему он переходит. Учитывая, с какой страстью мы всегда отмечаем, что являемся британской командой, понимаю его переход в нидерландскую команду, которую выстраивали так же, как мы свою. Всё честно.

У нас появилось много новых ребят. Только за последние несколько недель у нас хорошо выступил в Дании Магнус Шеффилд, Павел проявил себя в Бургосе, Итан – в Польше, Том (Пидкок) выиграл чемпионат Европы по маунтинбайку, а если брать ещё раньше – выиграл на Альп д’Юэз. Наша цель как раз в этом – помогать расти».

Род Эллингворт рассказал Cyclingnews, почему команда решила, что Вуэльта Испании-2022 для четверых молодых гонщиков команды Итана Хейтера, Люка Плаппа, Бена Тёрнера и Карлоса Родригеса стала первым Гранд-туром в карьере:

«Мы подумали, что Итан Хейтер больше выиграет, если поедет многодневные гонки, а не классики. В любом случае, он – победитель, он растёт, учится, успевает бороться и на треке, и на шоссе.

Люк Плапп тоже интересный гонщик, думаю, ему просто надо больше выступать. Многим ребятам из-за двух ковидных лет не хватает этого опыта. Таких 19 – 22-летних очень много. Надо принимать это в расчёт. Поэтому, уверен, у Люка будут на Вуэльте и взлёты, и падения. Но мы хотим, чтобы он получил этот опыт на пути к Мадриду.

Что касается Карлоса Родригеса, с ним у нас нет никаких трудностей. Мы уверены, что он доедет до Мадрида. Он один из самых спокойных молодых ребят из всех, кого я знаю. Вуэльта входила в его программу.

Потом есть Бен Тёрнер. Уверен, он без труда доедет до Мадрида. Он важный для нас игрок на будущее, что он подтвердил на классиках. Он великолепный товарищ по команде. Они все в этом составе примерно равны.

В прошлом году Вуэльта была первым Гранд-туром Тома Пидкока. Он многому на ней научился. Мы всегда ставим молодых профессионалов на этот Гранд-тур. В противном случае есть опасность выходить с одним и тем же составом, и, в конечном счете, это сыграет на руку соперникам. Поэтому нужно делать смешанный состав, этот год идеален для такой стратегии».