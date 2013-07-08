18-летний Джош Тарлинг подписал трёхлетний контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Юниор Джош Тарлинг начнёт карьеру профессионала в велокоманде INEOS Grenadiers

Состав велокоманды INEOS Grenadiers в 2023 году пополнит 18-летний британский велогонщик ДжошТарлинг (Josh Tarling), который из юниоров сразу перейдёт на уровень Мирового тура. Команда заключила с ним трёхлетний контракт. Серебряный призёр чемпионата мира прошлого года в разделке среди юниоров, Джош Тарлиг будет сочетать трек и шоссе, как и несколько его будущих товарищей по команде INEOS Grenadiers.

С сентября прошлого года, после серебряной медали чемпионата мира в разделке, Тарлиг выигрывал все этапы с индивидуальными гонками на время в гонках среди юниоров.

Image credit: SWPix/258 Protégé/INEOS Grenadiers Team

Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «Мы рады приветствовать в нашей команде молодой британский талант. Джошу только 18 лети, но мы уже видели несколько его великолепных выступлений, одно из самых выдающихся – в разделке на чемпионате мира в прошлом году. Хотим помочь Джошу развиваться в рамках нашей программы по поддержке талантов. Наша команда поможет ему прогрессировать и стать таким гонщиком, каким хочет быть».