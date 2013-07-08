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18-летний Джош Тарлинг подписал трёхлетний контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Юниор Джош Тарлинг начнёт карьеру профессионала в велокоманде INEOS Grenadiers

 

 

  Состав велокоманды INEOS Grenadiers в 2023 году пополнит 18-летний британский велогонщик ДжошТарлинг (Josh Tarling), который из юниоров сразу перейдёт на уровень Мирового тура. Команда заключила с ним трёхлетний контракт. Серебряный призёр чемпионата мира прошлого года в разделке среди юниоров, Джош Тарлиг будет сочетать трек и шоссе, как и несколько его будущих товарищей по команде INEOS Grenadiers.  

 

  С сентября прошлого года, после серебряной медали чемпионата мира в разделке, Тарлиг выигрывал все этапы с индивидуальными гонками на время в гонках среди юниоров.

 

18-летний Джош Тарлинг начнёт карьеру профессионала в велокоманде INEOS Grenadiers

 18-летний Джош Тарлинг начнёт карьеру профессионала в велокоманде INEOS Grenadiers

 18-летний Джош Тарлинг начнёт карьеру профессионала в велокоманде INEOS Grenadiers

 

 

Image credit: SWPix/258 Protégé/INEOS Grenadiers Team

 

 

  Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «Мы рады приветствовать в нашей команде молодой британский талант. Джошу только 18 лети, но мы уже видели несколько его великолепных выступлений, одно из самых выдающихся – в разделке на чемпионате мира в прошлом году. Хотим помочь Джошу развиваться в рамках нашей программы по поддержке талантов. Наша команда поможет ему прогрессировать и стать таким гонщиком, каким хочет быть».

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Теги к статье: Джош Тарлинг Josh Tarling INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Олег

    Karmatron

    Вчера, 22:28 | Регистрация: 6.06.2019

    Валлиец, трековик, хороший раздельщик... Где-то это я уже видел...

    1. Имя: efefe

      Gorn9k

      Вчера, 22:50 | Регистрация: 28.05.2017

      Очки какие-то зумерские...

  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 22:52 | Регистрация: 8.07.2013

    Трехлетний контракт с 18-летним парнем о многом говорит.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 23:27 | Регистрация: 17.05.2015

      А что толку заключать с восемнадцатилетним короткий контракт ? Для раскрытия потенциала нужно время. А за короткий срок высока вероятность ошибки - и в смысле переоценки , и в недооценке.

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Комментарии

  • uran
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (6)
    uran-Фото
    На фоне Санчеса Альмейды Харта Павел очень достойно. Желаем успехов.
  • Адриен
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    Адриен-Фото
    А что толку заключать с восемнадцатилетним короткий контракт ? Для раскрытия потенциала нужно время. А за короткий срок высока вероятность ошибки - и в смысле переоценки , и в недооценке.
  • EL-Fenomeno
    Тур Польши-2022. Этап 6 (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неплохой профиль, неплохая разделка. Неужели молодой Хейтер удержит и возьмёт генерал Тура Польши !?

    Желаю также нашему Падуну если не пробиться в ТОП 3 или ТОП 5 общего зачёта, так хотя бы в 10-ке генерала финишировать на ТдП; давай, не подведи (кстати, Марк колесит Вуэльту ?)

  • jerzyk
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 1 (4)
    jerzyk-Фото
    А что про Лопеса тишина? То наркобарон, а тут человек- невидимка?! Нехорошо! Если обоср..ли, то надо и правду сказать!
  • старт-шоссе 82
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Трехлетний контракт с 18-летним парнем о многом говорит.

  • Gorn9k
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    Gorn9k-Фото
    Очки какие-то зумерские...
  • Karmatron
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    Karmatron-Фото

    Валлиец, трековик, хороший раздельщик... Где-то это я уже видел...

  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (31)
    Velolife-Фото

    Lisa Brennauer уходит в отставку. Lorena Wiebes, в свою очереь, прекращает контракт с Team DSM и переходит в Team SD Worx. Пока на 3 года.

  • marketbk
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (6)
    marketbk-Фото

    Цитата: shain
    За Сивакова никто не рад?
    Vive la France же:)

    А что радоваться? Этап не выиграл, гонка еще не закончилась, так что генерал - тоже. Он же не вообще без побед в своей карьере, чтобы орать от этого успеха.

    Так что, как-то так)))

  • shain
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (6)
    shain-Фото

    За Сивакова никто не рад?

    Vive la France же:)

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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