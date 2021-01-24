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Патрик Лефевр: «Спортсмены должны дождаться своей очереди на получение вакцины»

Патрик Лефевр о получении велогонщиками вакцины от Covid-19

 

 

  Генеральный менеджер велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) прокомментировал новость о вакцинации гонщиков и персонала команды UAE Team Emirates.

 

  В интервью Sporza Лефевр отметил, что получение вакцины зависит от страны, и не все команды могут в данный момент её получить, так как существует очередь нуждающихся в ней. В Объединённых Арабских Эмиратах, где зарегистрирована велокоманда, вакцинироваться предложили всем гражданам. Патрик Лефевр не хочет, чтобы в вопросе получения вакцины к его команде было особое отношение.

 

Патрик Лефевр: «Спортсмены должны дождаться своей очереди на получение вакцины»

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team / © Wout Beel

 

  Патрик Лефевр: «Это означает, что они более эффективны, чем мы. Велокоманда или страна? Считаю, главным образом это связано со страной. Не думаю, что любая команда может прямо сейчас взять вакцину, если только обходными путями. Но это не поможет им ехать быстрее. Хотя, если получаешь вакцину, то ты в безопасности.

 

  Я бы не хотел появиться на первых страницах газет, чтобы все говорили, что гонщики получают особое разрешение, потому что они едут на велосипеде. Спортсмены должны  просто дождаться своей очереди, как и все остальные».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Deceuninck-Quick Step

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