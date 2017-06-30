Патрик Лефевр подтвердил, что Марк Кэвендиш уйдёт из команды Quick-Step Alpha Vinyl

Astanaforever

Патрик Лефевр подтвердил, что ... (1) Да пошел этот Патрик. Умного из себя строит. Марк уйдет в Интермаше, допустим и назло выиграет на сл.год этап на Туре, чем вызовет инфаркт у фламандцев и у самого Патрика..

Velolife

Тур де Франс-2022. Результаты ... (12) Итак, спасибо tifosi TdF: в дополнение ко дню отдыха пелотон получил ещё одну прохладительную паузу отдыха на пути к Megève. К сожалению, Emirates потеряли ещё 1 л.с. - George Bennett. (Covid-19 продолжает косить 3 года спустя.) В его лице Tadej лишился одного из надёжнейших помощников в горах, особенно в таких, которые ждут пелотон сегодня и завтра. Но Tadej выглядел невозмутимым, отдав контроль над пелотоном «ст. лейтенанту» Rafa? Majka, а сам расслабленно, в присущей ему манере проводил время, общаясь со своими многочисленными друзьями в глубине пелотона. Правда, до последнего 2-категорийного подъёма. Не отдав Maillot Jaune Lennard Kämna. Главные соперники, наверное, из самых лучших побуждений решили помочь ослабленной Emirates. Вновь удивил Magnus Cort, поменявший Maillot Blanc à pois rouges на победу на этапе TdF. И доказал, что он на самом деле КОМ. А его товарищ по EFE Alberto Bettiol перегорел – очень хотел добавить к своим palmarès этап TdF. И ведь может добавить. Рад, что не оправдались предсказания насчёт MVDP. А сегодня пелотону предстоят два знаменитых альпийских НС-подъёма – на Galibier и Granon, которым будут предшествовать не менее известные Montvernier и Télégraphe. Так что день будет «по-альпийски» жарким. Удачи пелотону на спуске со одного «горба на другой»!

RVL

Тур де Франс-2022, превью этап ... (10) Саша, Может Альберто нашептал?

Он там эксперт по горам!

VeloVelo

Тур де Франс-2022, превью этап ... (10) Убийственный этап. Телеграф+Галибье+финишный Гранон.



Не знаю, что там будет, но, генералам лучше поберечься. Тем более, что послезавтра еще один Эпик: Галибье+Круа-де-фер+финиш в Альп дьЮэз!



Каким идиотом надо быть, чтобы поставить такие этапы рядом?!!



motte

Тур де Франс-2022, превью этап ... (10) Проверят друг друга они

EL-Fenomeno

Тур де Франс-2022. Результаты ... (12) Протестующие действительно внесли в этап некую свежую струю)) Но с другой стороны не знаем как бы развивались события в отрыве не было бы этих сидящих в кандалах цепях на дороге. Насчёт финиша: вот я всей душой был за М.К.Нильсена, но при таких почти фото-финишах и на таких этапах, второе место проигравшего вызывает (лично у меня) большое сочуствие. Понимаю, что на этапе есть только один победитель, пускай ты даже выграл сантиметр, но проигравшего, который тоже очень старался и отдавал все силы на финишном спурт-рывке, ну чес.слово очень жалко. Вот тот Шульц после финиша наверное ощутил тоже самое что и Тако ван дер Хорн после финиша 5 этапа, где програл доли секунды Кларку. Цитата: Esperus2006 Погачар из группы выиграет опять пару секунд, Вингегор за ним, иного не жду По этому поводу хотелось сказать следущее: не знаю как у дригих юзеров и вело-болельщиков, но меня удручает, я бы даже сказал бесит нервирует, что на разных финишных горках и пригорках первым и единственным атакует именно Погачар, и, я думаю, что он бы так делал даже если бы не был в жёлтом. А что же другие капитаны-генеральщики !? Загипнотизированные силой Тадея или может ждут настоящих гор чтобы там двинуть первым !? Может просто боятся, но тогда Тур для них уже заранее и окончательно проигран. Что же с ними...никто не рискует, даже не пробует, именно первым двынуть, взорвать гонку. Я понимаю что время Пантани, там Кунего, Шлека младшего уже прошли. Последним кто не боялся бросать вызов оппонентам генеральщикам на ГТ, хоть и сам был таким матёрым, это конечно Альберто Контадор. Поэтому на таких горных этапах (и более горных, как например будут в среду и четвер) всегда ждёшь чего то порой экстра-ординарного, какого то незаланированного всплеска, но в реале максимум что можно ожидать это разборок на последней горе и то под конец. Да, понимаю и знаю что были исключения, и некоторые рисковали, хоть потом и расплачивались, но давайте признаем, нам болелам у ТВ и тем кто стоит на обочине перевалов этот "взрыв не по сценарию этапа" доставлял большое удовольствие. Не знаю, может у меня какая то ностальгия по ГТ-этапам середины 00-х начала 10-х, но вот как тот сейчас так, как я сказал выше. Завтра Галибье и Гранон, после завтра Круа де Фэр и Альп дю Эс (а перед ними снова Галибье) - ждём горного спектакля от генеральщиков. Орги с этипи этапами-маршрутами постарлась, если велогонщиик не "оценят" и опять заколохозят (не верю), ну тогда действительно что то серьёзно надломилось в современных баталиях на ГТ Пардон, за такую тыраду, но выплеснул(ось) и каг бэ стало легче)

shekn

Тур де Франс-2022, превью этап ... (10) Цитата: velodoctor Инеос и Джамбе надо завтра рано изолировать Погачара от команды, больной Майка и Макналти не шибко сильные горняки. Конечно так болеть против Поги нехорошо, но по итогу же, я уверен, он победит всёравно, зато у нас останетсят в памяти этап, где он как раненый лев один против всех отбивался и устоял.

Да вы романтик)) Да вы романтик))

Гонщик

Тур де Франс-2022, превью этап ... (10) Поги , высоты за 2000 не особо хорошо переносил и завтра должен быть в гарнире вместе с ви афровелогонщик етом , Рогла жми или сходи.

старт-шоссе 82

Тур де Франс-2022, превью этап ... (10) Незнаю, незнаю, незнаю и это будет самый лучший прогноз на предстоящие два этапа.

старт-шоссе 82

Тур де Франс-2022. Результаты ... (12) Мне этап понравился, событий хоть отбавляй. Корта с победой ,он ее заслужил хоть не на этом этапе - так в общем. Кемну с удивительным продвижением вперед, порадовал. Правда что завтра будет делать Бора с этой радостью вопрос... Как и ожидалось лидеры не поддались на =приглашение= оргов поактивничать после дня отдыха на сравнительно не большом этапе.