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Патрик Лефевр подтвердил, что Марк Кэвендиш уйдёт из команды Quick-Step Alpha Vinyl

Патрик Лефевр: «Марк Кэвендиш не останется в команде Quick-Step»

 

 

  Контракт Марка Кэвендиша (Mark Cavendish) с Quick Step Alpha Vinyl закончится в конце этого сезона и продлён не будет, что подтвердил генеральный менеджер команды Патрик Лефевр.  Британский спринтер, выступавший в команде с 2013 по 2015 и вернувшийся в 2021 году, с сезона 2021 года принёс команде 15 побед, в том числе в прошлом году выиграл четыре этапа Тур де Франс и зелёную майку, в этом – этап Джиро д’Италия.

 

Патрик Лефевр подтвердил, что Марк Кэвендиш уйдёт из команды Quick-Step Alpha Vinyl

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Марк Кэвендиш, которому 21 мая исполнилось 37 лет, не собирается заканчивать карьеру, но Патрик Лефевр в интервью  La Gazzetta dello Sport подчеркнул, что будущее британского спринтера точно не будет связано с командой Quick-Step.

 

  Патрик Лефевр: «Он не останется. Это невозможно. Я знаю, что он хочет выступать ещё два года. Но его не будет в нашем проекте. Мне больно это говорить. Я бы хотел, чтобы он остался, но всегда настаёт такой момент сказать спасибо за всё, что сделал для команды и надеяться, что эта благодарность взаимна».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Quick-Step Alpha Vinyl

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:33 | Регистрация: 30.06.2017

    Да пошел этот Патрик. Умного из себя строит. Марк уйдет в Интермаше, допустим и назло выиграет на сл.год этап на Туре, чем вызовет инфаркт у фламандцев и у самого Патрика..

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да пошел этот Патрик. Умного из себя строит. Марк уйдет в Интермаше, допустим и назло выиграет на сл.год этап на Туре, чем вызовет инфаркт у фламандцев и у самого Патрика..
  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
    Velolife-Фото

    Итак, спасибо tifosi TdF: в дополнение ко дню отдыха пелотон получил ещё одну прохладительную паузу отдыха на пути к Megève. К сожалению, Emirates потеряли ещё 1 л.с. - George Bennett. (Covid-19 продолжает косить 3 года спустя.)  В его лице Tadej лишился одного из надёжнейших помощников в горах, особенно в таких, которые ждут пелотон сегодня и завтра. Но Tadej выглядел невозмутимым, отдав  контроль над пелотоном «ст. лейтенанту» Rafa? Majka, а сам расслабленно, в присущей ему манере проводил время, общаясь со своими многочисленными друзьями в глубине пелотона. Правда, до последнего 2-категорийного подъёма. Не отдав Maillot Jaune Lennard Kämna. Главные соперники, наверное, из самых лучших побуждений решили помочь ослабленной Emirates. Вновь удивил Magnus Cort, поменявший Maillot Blanc à pois rouges на победу на этапе TdF. И доказал, что он на самом деле КОМ. А его товарищ по EFE Alberto Bettiol перегорел – очень хотел добавить к своим palmarès этап TdF. И ведь может добавить. Рад, что не оправдались предсказания насчёт MVDP. А сегодня пелотону предстоят два знаменитых альпийских НС-подъёма – на Galibier и Granon, которым будут предшествовать не менее известные Montvernier и Télégraphe. Так что день будет «по-альпийски» жарким. Удачи пелотону на спуске со одного «горба на другой»!

  • RVL
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    RVL-Фото
    Саша, Может Альберто нашептал?
    Он там эксперт по горам!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Убийственный этап. Телеграф+Галибье+финишный Гранон.

    Не знаю, что там будет, но, генералам лучше поберечься. Тем более, что послезавтра еще один Эпик: Галибье+Круа-де-фер+финиш в Альп дьЮэз!

    Каким идиотом надо быть, чтобы поставить такие этапы рядом?!!

     


     

  • motte
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    motte-Фото
    Проверят друг друга они
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Протестующие действительно внесли в этап некую свежую струю)) Но с другой стороны не знаем как бы развивались события в отрыве не было бы этих сидящих в кандалах цепях на дороге.

    Насчёт финиша: вот я всей душой был за М.К.Нильсена, но при таких почти фото-финишах и на таких этапах, второе место проигравшего вызывает (лично у меня) большое сочуствие. Понимаю, что на этапе есть только один победитель, пускай ты даже выграл сантиметр, но проигравшего, который тоже очень старался и отдавал все силы на финишном спурт-рывке, ну чес.слово очень жалко. Вот тот Шульц после финиша наверное ощутил тоже самое что и Тако ван дер Хорн после финиша 5 этапа, где програл доли секунды Кларку.

    Цитата: Esperus2006
    Погачар из группы выиграет опять пару секунд, Вингегор за ним, иного не жду

    По этому поводу хотелось сказать следущее: не знаю как у дригих юзеров и  вело-болельщиков, но меня удручает, я бы даже сказал бесит нервирует, что на разных финишных горках и пригорках первым и единственным атакует именно Погачар, и, я думаю, что он бы так делал даже если бы не был в жёлтом. А что же другие капитаны-генеральщики !? Загипнотизированные силой Тадея или может ждут настоящих гор чтобы там двинуть первым !? Может просто боятся, но тогда Тур для них уже заранее и окончательно проигран. Что же с ними...никто не рискует, даже не пробует, именно первым двынуть, взорвать гонку. Я понимаю что время Пантани, там Кунего, Шлека младшего уже прошли. Последним кто не боялся бросать вызов оппонентам генеральщикам на ГТ, хоть и сам был таким матёрым, это конечно Альберто Контадор. Поэтому на таких горных этапах (и более горных, как например будут в среду и четвер) всегда ждёшь чего то порой экстра-ординарного, какого то незаланированного всплеска, но в реале максимум что можно ожидать это разборок на последней горе и то под конец. Да, понимаю и знаю что были исключения, и некоторые рисковали, хоть потом и расплачивались, но давайте признаем, нам болелам у ТВ и тем кто стоит на обочине перевалов этот "взрыв не по сценарию этапа" доставлял большое удовольствие.

    Не знаю, может у меня какая то ностальгия по ГТ-этапам середины 00-х начала 10-х, но вот как тот сейчас так, как я сказал выше.

    Завтра Галибье и Гранон, после завтра Круа де Фэр и Альп дю Эс (а перед ними снова Галибье) - ждём горного спектакля от генеральщиков. Орги с этипи этапами-маршрутами постарлась, если велогонщиик не "оценят" и опять заколохозят (не верю), ну тогда действительно что то серьёзно надломилось в современных баталиях на ГТ

    Пардон, за такую тыраду, но выплеснул(ось) и каг бэ стало легче) hi 

  • shekn
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    shekn-Фото
    Цитата: velodoctor
    Инеос и Джамбе надо завтра рано изолировать Погачара от команды, больной Майка и Макналти не шибко сильные горняки. Конечно так болеть против Поги нехорошо, но по итогу же, я уверен, он победит всёравно, зато у нас останетсят в памяти этап, где он как раненый лев один против всех отбивался и устоял.  
    Да вы романтик))
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    Гонщик-Фото

     Поги , высоты за 2000 не особо хорошо переносил и завтра должен быть в гарнире вместе с виафровелогонщикетом  , Рогла жми или сходи. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Незнаю, незнаю, незнаю и это будет самый лучший прогноз на предстоящие два этапа.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мне этап понравился, событий хоть отбавляй. Корта с победой ,он ее заслужил хоть не на этом этапе - так в общем. Кемну с удивительным продвижением вперед, порадовал. Правда что завтра будет делать Бора с этой радостью вопрос...

    Как и ожидалось лидеры не поддались на =приглашение= оргов поактивничать после дня отдыха на сравнительно не большом этапе.

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