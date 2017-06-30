Патрик Лефевр подтвердил, что Марк Кэвендиш уйдёт из команды Quick-Step Alpha Vinyl

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- Дата:
- Сегодня, 00:55
Патрик Лефевр: «Марк Кэвендиш не останется в команде Quick-Step»
Контракт Марка Кэвендиша (Mark Cavendish) с Quick Step Alpha Vinyl закончится в конце этого сезона и продлён не будет, что подтвердил генеральный менеджер команды Патрик Лефевр. Британский спринтер, выступавший в команде с 2013 по 2015 и вернувшийся в 2021 году, с сезона 2021 года принёс команде 15 побед, в том числе в прошлом году выиграл четыре этапа Тур де Франс и зелёную майку, в этом – этап Джиро д’Италия.
Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images
Марк Кэвендиш, которому 21 мая исполнилось 37 лет, не собирается заканчивать карьеру, но Патрик Лефевр в интервью La Gazzetta dello Sport подчеркнул, что будущее британского спринтера точно не будет связано с командой Quick-Step.
Патрик Лефевр: «Он не останется. Это невозможно. Я знаю, что он хочет выступать ещё два года. Но его не будет в нашем проекте. Мне больно это говорить. Я бы хотел, чтобы он остался, но всегда настаёт такой момент сказать спасибо за всё, что сделал для команды и надеяться, что эта благодарность взаимна».
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