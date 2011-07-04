Патрик Лефевр: «Bora предложила выкупить команду, чтобы подписать Ремко Эвенепула»

Патрик Лефевр рассказал, что компания Bora хочет перекупить его команду

Генеральный менеджер велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр рассказал, что велокоманда Bora-hansgrohe до такой степени заинтересована в подписании контракта с 21-летним Ремко Эвенепулом, что готова перекупить всю команду. О содержании нескольких разговоров с Ральфом Денком, генеральным менеджером Bora-hansgrohe, Патрик Лефевр рассказал в своей еженедельной колонке, которую ведёт в Het Nieuwsblad.

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team / © Wout Beel

Контракт с Ремко Эвенепулом заключён до конца 2023 года, но Патрику Лефевру необходимо заново заключать договор о спонсорской поддержке, который заканчивается в этом году. На данный момент у 26 велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step за исключением Ива Лампарт, Жулиана Алафилиппа, Мори Вансевенана и Ремко Эвенепула контракт заканчивается в конце этого года. Патрик Лефевр поставил для себя конечный срок ожидания решения о продлении от нынешнего спонсора – 31 марта.

Патрик Лефевр: «Почти у всей команды контракты заканчиваются в конце этого года. Кажется, сезон охоты на гонщиков уже начался по-настоящему. Агенты жонглируют контрактами для моих гонщиков, сразу предлагая миллионы. У Ineos нормальные зарплаты, а мы – нищие. Deceuninck-Quick Step – команда нищих. Не знал этого, но если бы считал, что мои гонщики смогут заработать где-то ещё, у нас был бы тогда самый маленький бюджет в мире, когда вокруг одни гиганты.

Самопровозглашённый король охоты – это Ральф Денк из Bora-hansgrohe. Он присылает предложения контрактов прямо на официальную почту команды. Это законно? Может, стало легально совсем недавно. Кажется, этика осталась в прошлом.

В январе он неожиданно связался со мной: «Патрик, можем мы встретиться в Брюсселе? Я не понял, зачем, но, вероятно, это было важно. В отеле «Шератон» он рассказал мне историю всей своей жизни – как от скромного мастера по ремонту велосипедов он вырос до менеджера Bora. Где-то на середине его рассказа я спросил: «Ральф, это всё очень трогательно, но зачем мы здесь?» Бывший владелец маленькой ремонтной веломастерской подошёл к сути: «Какова ваша цена за вступление во владение Deceuninck-Quick Step?

Он объяснил, что Вилли Брукбауэр (Willi Bruckbauer), босс Bora, очень хочет, чтобы в команде выступал Ремко. Самый быстрый путь получить желаемое, по всей видимости, купить всю команду. Он говорил серьёзно, потому что хотел узнать, в какой роли я вижу себя в этом деле.

Как они сказали: «Задавайте любые вопросы». Поэтому я спокойно объяснил ситуацию, что 70% команды во владении у Зденека Бакалы, поэтому он принимает решения по продаже. Более того, моя цель – продолжать работать с командой, о чём я сообщаю моим спонсорам. Конечный срок, который я поставил для себя по переговорам со спонсорами – 31 марта. Я сказал: «Если не добьюсь успеха, то ты будешь первым, кто об этом услышит».

Но, как видно, терпение не входит в число добродетелей господина Денка. 20 февраля он позвонил мне и спросил, обдумал ли я его предложение. В то же время он работал над планом В, делая индивидуальные предложения Ремко и компании.

Может, в его мире это нормально. Но я предупреждаю: в моём мире на такие действия всегда бывает ответ. Для тех, кто плохо слышит: «Я отплачу Денку его монетой».