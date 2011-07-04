VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Патрик Лефевр: «Bora предложила выкупить команду, чтобы подписать Ремко Эвенепула»

Патрик Лефевр рассказал, что компания Bora хочет перекупить его команду

 

 

  Генеральный менеджер велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр рассказал, что велокоманда Bora-hansgrohe до такой степени заинтересована в подписании контракта с 21-летним Ремко Эвенепулом, что готова перекупить всю команду. О содержании нескольких разговоров с Ральфом Денком, генеральным менеджером Bora-hansgrohe, Патрик Лефевр рассказал в своей еженедельной колонке, которую ведёт в Het Nieuwsblad.

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team / © Wout Beel

 

  Контракт с Ремко Эвенепулом заключён до конца 2023 года, но Патрику Лефевру необходимо заново заключать договор о спонсорской поддержке, который заканчивается в этом году. На данный момент у 26 велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step за исключением Ива Лампарт, Жулиана Алафилиппа, Мори Вансевенана и Ремко Эвенепула контракт заканчивается в конце этого года. Патрик Лефевр поставил для себя конечный срок ожидания решения о продлении от нынешнего спонсора – 31 марта.

 

  Патрик Лефевр: «Почти у всей команды контракты заканчиваются в конце этого года. Кажется, сезон охоты на гонщиков уже начался по-настоящему. Агенты жонглируют контрактами для моих гонщиков,  сразу предлагая миллионы. У Ineos нормальные зарплаты, а мы – нищие. Deceuninck-Quick Step – команда нищих. Не знал этого, но если бы считал, что мои гонщики смогут заработать где-то ещё, у нас был бы тогда самый маленький бюджет в мире, когда вокруг одни гиганты.

 

  Самопровозглашённый король охоты – это Ральф Денк из Bora-hansgrohe. Он присылает предложения контрактов прямо на официальную почту команды. Это законно? Может, стало легально совсем недавно. Кажется, этика осталась в прошлом.

 

  В январе он неожиданно связался со мной: «Патрик, можем мы встретиться в Брюсселе? Я не понял, зачем, но, вероятно, это было важно. В отеле «Шератон» он рассказал мне историю всей своей жизни – как от скромного мастера по ремонту велосипедов он вырос до менеджера Bora.  Где-то на середине его рассказа я спросил: «Ральф, это всё очень трогательно, но зачем мы здесь?» Бывший владелец маленькой ремонтной веломастерской подошёл к сути: «Какова ваша цена за вступление во владение Deceuninck-Quick Step?

 

  Он объяснил, что Вилли Брукбауэр (Willi Bruckbauer), босс Bora, очень хочет, чтобы в команде выступал Ремко. Самый быстрый путь получить желаемое, по всей видимости, купить всю команду. Он говорил серьёзно, потому что хотел узнать, в какой роли я вижу себя в этом деле.

 

  Как они сказали: «Задавайте любые вопросы». Поэтому я спокойно объяснил ситуацию, что 70% команды во владении у Зденека Бакалы, поэтому он принимает решения по продаже. Более того, моя цель – продолжать работать с командой, о чём я сообщаю моим спонсорам. Конечный срок, который я поставил для себя по переговорам со спонсорами – 31 марта.  Я сказал: «Если не добьюсь успеха, то ты будешь первым, кто об этом услышит».

 

  Но, как видно, терпение не входит в число добродетелей господина Денка. 20 февраля он позвонил мне и спросил, обдумал ли я его предложение. В то же время он работал над планом В, делая индивидуальные предложения Ремко и компании.

 

  Может, в его мире это нормально. Но я предупреждаю: в моём мире на такие действия всегда бывает ответ. Для тех, кто плохо слышит: «Я отплачу Денку его монетой».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Патрик Лефевр Ремко Эвенепул Deceuninck-Quick Step BORA – Hansgrohe

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 4.07.2011

    Уже дурно стало пахнуть от лефевра сегодня 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

20 марта 2021

Milano-Sanremo

22 - 28 марта 2021

Volta Ciclista a Catalunya

23 - 27 марта 2021

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

24 марта 2021

Oxyclean Classic Brugge-De Panne

26 марта 2021

E3 Saxo Bank Classic

28 марта 2021

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

31 марта 2021

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    RVL-Фото
    Я извиняюсь может за излишнюю некорректность.
    Думаю, что у инеоса том последний козырь на классики..на данный момент. Они его как бы даже наспех воткнули в команду, на место квято. Но он не козырь пока. И не факт что станет.
  • Gottliche_Recht
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    Gottliche_Recht-Фото
    Жаль, Юэну немного не хватило. Если бы раньше начал спринт, то объехал бы Яспера.
  • cmap_nep
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    cmap_nep-Фото
    А я желал победы Филу или Сагану.
  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    Earl57-Фото

    Он же в юниорах чемпионом мира был в разделке. Нормально у него с этим.

     

    И между шоссейными гонками еще успевает маутинбайком заниматься, к ОИ готовится. Давеча Инеос показали как он тестирует велосипеды для этого и опубликовали календарь его МТБ-гонок.

  • Freejazz
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    Freejazz-Фото
    Интересно, что ему Алафилип сказал? По факту, молодец - проехал почти 300 и не терялся. Габариты не за него - надо смотреть на его разделку и выбирать правильные гонки.
  • Nathan
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    Nathan-Фото
    Браво! Первая, по-настоящему большая победа для Трэка после ухода Спартака.
  • patar
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    patar-Фото
    Для меня, как болельщика Трека, вообще шикарно сезон начался. И Нибали довольно не плохо смотрелся...
  • error
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    error-Фото

    Из вью Яспера понял, что так и задумывалось... Очень грамотно задумано и исполнено Трэками... до метра и до секунды...

    больше всех Юэн удивил... или он спецом на этот сезон в универсалы накатывался..

  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    Earl57-Фото

    А малыш Томми в группе лидеров заехал, 15-й в итоге, опередив парочку экс-чемпионов. Еще и атаковать пытался...

  • ROSt
    Йохан Мюзеув о Матье ван дер П ... (8)
    ROSt-Фото

    Йохан Мюзеув: «Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт - особенные ребята, они никогда не экономят силы!»

    Тим вони і цінуються, що давлять на повну !!! Без коліс попереду ...

    Дивитися на це-просто очей не відвести !!!!!!!!!!

    Красавци.

    dance

     

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 марта

Cristian Munoz (UAE Team Emirates)

Oliver Behringer (Team Novo Nordisk)

Leonardo Bonifazio (Total Direct Energie)

21 марта

Tim Declercq (Deceuninck - Quick Step)

Artem Nych (Gazprom - RusVelo)

Brandon Rivera (INEOS Grenadiers)

Arvid De Kleijn (Rally Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2021 (101)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)