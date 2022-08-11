Патрик Лефевр о новых контрактах команды QuickStep-Alpha Vinyl

Патрик Лефевр: «Не ждите от нас новых объявлений о контрактах»

Патрик Лефевр (Patrick Lefevere), генеральный менеджер QuickStep-Alpha Vinyl, отметил, что в этом сезоне команде нет необходимости проявлять большую активность в подписании контрактов с новыми гонщиками.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

После открытия трансферного окна 1 августа Патрик Лефевр объявил о переходе в команду Яна Хирта, Тима Мерлира и Каспера Педерсена. Неопределённой остаётся ситуация с 36-летним чешским гонщиком Зденеком Штыбаром, контракт которого закончится в этом году.

Марк Кэвендиш, как не раз говорил Лефевр, больше не будет выступать в команде Quick-Step. Пока не продлил контракт и надевший первую жёлтую майку на Тур де Франс-2022 Ив Лампарт.

В своём блоге в издании Het Nieuwsblad Патрик Лефевр также рассказал, что может продлить контракт с Дрисом Девенинсом (Dries Devenyns), но пока он дал 39-летнему бельгийскому гонщику время подумать, сможет ли он продолжить карьеру.

Патрик Лефевр: «Тем временем мы прошли 1 августа, о трансферах можно объявлять официально. Мы уже сказали о прибытии в команду трёх гонщиков – Хирта, Педерсена и Мерлира. И не стоит ожидать от нас большего.

Без контракта у нас только пятеро. Кэвендиш уходит из команды, Ильо Кейссе завершает карьеру. Но Девенинс отметил, что хотел бы продолжить. Помимо всего прочего он – помощник Жулиана, один из тех, кто всегда обеспечивает нужные условия, он важный гонщик. Я подожду, что он скажет. Дрис достаточно честен, чтобы сказать, сможет или нет проехать ещё один год».