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Патрик Лефевр о новых контрактах команды QuickStep-Alpha Vinyl

Патрик Лефевр: «Не ждите от нас новых объявлений о контрактах»

 

 

  Патрик Лефевр (Patrick Lefevere), генеральный менеджер QuickStep-Alpha Vinyl, отметил, что в этом сезоне команде нет необходимости проявлять большую активность в подписании контрактов с новыми гонщиками.

 

Патрик Лефевр о новых контрактах команды QuickStep-Alpha Vinyl

 ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  После открытия трансферного окна 1 августа Патрик Лефевр объявил о переходе в команду Яна Хирта, Тима Мерлира и Каспера Педерсена. Неопределённой остаётся ситуация с 36-летним чешским гонщиком Зденеком Штыбаром, контракт которого закончится в этом году.  

 Марк Кэвендиш, как не раз говорил Лефевр, больше не будет выступать в команде Quick-Step. Пока не продлил контракт и надевший первую жёлтую майку на Тур де Франс-2022 Ив Лампарт.

 

  В своём блоге в издании Het Nieuwsblad Патрик Лефевр также рассказал, что может продлить контракт с Дрисом Девенинсом (Dries Devenyns), но пока он дал 39-летнему бельгийскому гонщику время подумать, сможет ли он продолжить карьеру.

 

  Патрик Лефевр: «Тем временем мы прошли 1 августа, о трансферах можно объявлять официально. Мы уже сказали о прибытии в команду трёх гонщиков – Хирта, Педерсена и Мерлира. И не стоит ожидать от нас большего.

 

  Без контракта у нас только пятеро. Кэвендиш уходит из команды, Ильо Кейссе завершает карьеру. Но Девенинс отметил, что хотел бы продолжить. Помимо всего прочего он – помощник Жулиана, один из тех, кто всегда обеспечивает нужные условия, он важный гонщик. Я подожду, что он скажет. Дрис достаточно честен, чтобы сказать, сможет или нет проехать ещё один год».

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Quick Step Alpha Vinyl

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Комментарии

  • Earl57
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    Earl57-Фото
    Араону Гейту 31 год и он никогда не гонялся за команду высшего дивизиона. Даже в проконти был очень недолго...
    Адаму не команду надо менять, а агентство. Тогда и зарплата хорошая будет.
    Зы, посмотрела кто агент у Мартинеса. Джузеппе Аккуардо. А это значит помимо Инеоса только Мовистар или Астана. EF балансирует на грани вылета в проконти, как и Мовистар, кстати. И зачем это Дани? Еще про Бору разговоры были. Но там Игита и Власов.
  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (47)
    Velolife-Фото
    Думете, в будущем сезоне ASO раздвинет TdF & TdF Femmes? TdF & TdF Femmes? ИМХО, нет. Money, money, it's so funny in the cycling world! К тому же, на фоне борьбы Tadej Poga?ar и Jonas Vingegaard. Или более сублированно: UAE Team Emirates и Jumbo-Visma.
  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (47)
    Velolife-Фото

    Цитата: Velolife
    Lisa Brennauer уходит в отставку. Lorena Wiebes, в свою очереь, прекращает контракт с Team DSM и переходит в Team SD Worx. Пока на 3 года.

    Кто же эта недовольная троица?



    Цитата: Velolife
    Думете, в будущем сезоне ASO раздвинет TdF & TdF Femmes? TdF & TdF Femmes? ИМХО, нет. Money, money, it's so funny in the cycling world! К тому же, на фоне борьбы Tadej Poga?ar и Jonas Vingegaard. Или более сублированно: UAE Team Emirates и Jumbo-Visma.

  • velodoctor
    Жуан Алмейда – победитель 5 эт ... (2)
    velodoctor-Фото

     Дизельный стиль езды португальца мне нравится, надеюсь проявит себя на Вуэльте и не попадет под Погачара. 

  • RVL
    Жуан Алмейда – победитель 5 эт ... (2)
    RVL-Фото

    Молоток!

  • s75
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    s75-Фото

    У Йейтса есть еще предложения, а Инеос не сильно заинтересован, если вместо прежних двух миллионов предложили один. Мартинес нарасхват, контракт у него с опциями и он на рынке. Вокруг Родригеса мечтают строить новый Мовистар. Вот Аарона Гейта в прошлом году не подписали, теперь подпишут, ему сейчас в прямом эфире золотую медаль дают))

  • Earl57
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    Earl57-Фото
    Адаму какой смысл уходить, особенно после ухода Карапаса? Снова быть приложением к брату? А тут все равно капитанить будет, хотя бы на недельках.
    У Мартинеса действующий контракт заканчивается в следующем году. И у него тоже с уходом Карапаса будет больше простора...
  • s75
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    s75-Фото
    При условии, что Томик сам этого захочет, а не козликом по любимым оврагам за очередным Кубком)) говорят, тут уже все уходят, Карлос, Данни, Йейтси. Что-то Род разошелся за своей чертежной доской.
  • Earl57
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    Earl57-Фото

    s75, на Джиро на следующий год Томми-боя отправят)) И Берналя... Карапаса уже не будет, подписания новых генеральщиков в этом трансферном сезоне явно не ожидается. Джи с Джиро ну совсем не дружит)) 4 раза стартовал, доехал дважды, последний раз доезжал до конца 10 лет назад, заняв 80-е место.

  • s75
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    s75-Фото

    Спринтерский развоз и Инеос оба живут каждый своей жизнью, Элиа не даст соврать)) Итану нужен не столько развоз, сколько просеянная от записных спринтеров группа, если холмик, то вообще замечательно. На равнине Салва Пуччио - наше всё. Молодежь поедет на Джиро, нам тут сезон спасать надо))

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