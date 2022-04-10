Патрик Лефевр верит в успех команды Quick Step Alpha Vinyl на Париж-Рубэ-2022

Патрик Лефевр: «Меня не заботит, кто станет победителем, если он будет в синей майке команды»

Велогонщики команды Патрика Лефевра доминировала на Париж-Рубэ в течение двух десятков лет, одержав на классике-Монументе шесть побед (4 победы Тома Боонена, победа Ники Терпстры и Филиппа Жильбера), четырежды гонщики Quick Step финишировали вторыми, один раз заняли третье место (Ив Лампарт в 2019).

В этом сезоне на своей территории – весенних классиках, команда Quick Step Alpha Vinyl взяла лишь одну победу – Фабио Якобсен выиграл Кюрне-Брюссель-Кюрне. На Туре Фландрии лучшим из Quick Step Alpha Vinyl стал Каспер Асгрен, занявший 23-е место.

На предстартовой пресс-конференции Патрик Лефевр не скрывал недовольства, но признался, что с оптимизмом ждёт Париж-Рубэ и надеется на высокий результат.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Bas Czerwinski / Getty Images - Photo credit: ©Bas Czerwinski / Getty Images

Патрик Лефевр: «Конечно, я не рад. Но за долгую карьеру выучил, что невозможно поменять ситуацию за неделю или десять дней. Выпьем стакан до дна и посмотрим, что это даст.

Впервые за долгое время наша команда выйдет с семью гонщиками, у которых больше нет оправданий, что они травмированы или больны. Надеюсь, что Париж-Рубэ в виде исключения принесёт нам удачу. Посмотрим, я уже сто тысяч раз это повторял себе не говорить о плохих или хороших результатах до конца Льеж-Бастонь-Льеж.

Рубэ – очень специфичная гонка. Может, для нас хорошо, что её перенесли на неделю из-за выборов во Франции. У нас было больше времени для восстановления.

Я всё ещё верю в ребят. Не может быть, чтобы за последние полгода или год всё исчезло. Они должны взять ситуацию в свои руки. Если они выступают настолько, насколько им платят, то проблем нет. Почему я должен потерять уверенность в них за три месяца? Много команд хотели бы быть на нашем месте, у нас 18 побед и 13 вторых мест.

Мы не привыкли защищаться. Мы атакующая команда, и если сможем использовать все наши возможности на 100%, нам нечего паниковать. Нельзя слишком нервничать. Рубэ – очень долгая гонка. Если даже у тебя прокол или неудачный момент, гонка на этом не заканчивается. Она заканчивается только на треке в Рубэ и никак не раньше.

Меня не заботит, кто станет победителем, если он будет в синей майке команды. Не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что Каспер на очень высоком уровне. Лично я считаю его одним из сильнейших гонщиков на воскресенье, но он был слишком щедрым и хорошим для других. Поэтому нам нужно чуть дольше подождать, чтобы больше воспользоваться другими. Наша сильная сторона всегда была в том, что в финале впереди оставались трое или четверо наших гонщиков и разыгрывали свою игру. Надеюсь, в воскресенье снова сделаем так же».

На вопрос журналистов, как он помогает гонщикам команды сохранять настрой, Патрик Лефевр ответил, что просто держится от них подальше:

«Прежде всего, стараюсь дать им восстановиться, не крутиться рядом, чтобы не давить на них. К счастью дня них, я тоже болел последние 10 дней, так что не мог их нервировать. Не думаю, что кому-то сильно поможет, если кто-то скачет рядом как нервный кролик. Конечно, я старался сохранять спокойствие».

У команды Quick Step Alpha Vinyl будут сильные соперники в лице Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers, Alpecin-Fenix. Патрик Лефевр высказал предположение, что многие команды копируют подход Quick Step к классикам: «Есть два варианта. Или они многому у нас научились, или просто стечение обстоятельств – неудача и всё, что с нами случилось. Не хочу жаловаться, потому что у других команд более менее похожие проблемы».

На старт Париж-Рубэ-2022 выйдут Каспер Асгрен, Давиде Баллерини, Тим Деклерк, Ив Лампарт, Флориан Сенешаль, Янник Стеймле и Зденек Штыбар.