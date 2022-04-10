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Патрик Лефевр верит в успех команды Quick Step Alpha Vinyl на Париж-Рубэ-2022

Патрик Лефевр: «Меня не заботит, кто станет победителем, если он будет в синей майке команды»

 

 

  Велогонщики команды Патрика Лефевра доминировала на Париж-Рубэ в течение двух десятков лет, одержав на классике-Монументе шесть побед (4 победы Тома Боонена, победа Ники Терпстры и Филиппа Жильбера), четырежды гонщики Quick Step финишировали вторыми, один раз заняли третье место (Ив Лампарт в 2019).

 

  В этом сезоне на своей территории – весенних классиках, команда Quick Step Alpha Vinyl взяла лишь одну победу – Фабио Якобсен выиграл Кюрне-Брюссель-Кюрне. На Туре Фландрии лучшим из Quick Step Alpha Vinyl стал Каспер Асгрен, занявший 23-е место.

 

  На предстартовой пресс-конференции Патрик Лефевр не скрывал недовольства, но признался, что с оптимизмом ждёт Париж-Рубэ и надеется на высокий результат.

 

Патрик Лефевр верит в успех команды Quick Step Alpha Vinyl на Париж-Рубэ-2022

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Bas Czerwinski / Getty Images - Photo credit: ©Bas Czerwinski / Getty Images

 

  Патрик Лефевр: «Конечно, я не рад. Но за долгую карьеру выучил, что невозможно поменять ситуацию за неделю или десять дней. Выпьем стакан до дна и посмотрим, что это даст.

 

  Впервые за долгое время наша команда выйдет с семью гонщиками, у которых больше нет оправданий, что они травмированы или больны. Надеюсь, что Париж-Рубэ в виде исключения принесёт нам удачу. Посмотрим, я уже сто тысяч раз это повторял себе не говорить о плохих или хороших результатах до конца Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  Рубэ – очень специфичная гонка. Может, для нас хорошо, что её перенесли на неделю из-за выборов во Франции. У нас было больше времени для восстановления.

 

  Я всё ещё верю в ребят. Не может быть, чтобы за последние полгода или год всё исчезло. Они должны взять ситуацию в свои руки. Если они выступают настолько, насколько им платят, то проблем нет. Почему я должен потерять уверенность в них за три месяца? Много команд хотели бы быть на нашем месте, у нас 18 побед и 13 вторых мест.

 

  Мы не привыкли защищаться. Мы атакующая команда, и если сможем использовать все наши возможности на 100%, нам нечего паниковать. Нельзя слишком нервничать. Рубэ – очень долгая гонка. Если даже у тебя прокол или неудачный момент, гонка на этом не заканчивается. Она заканчивается только на треке в Рубэ и никак не раньше.

 

  Меня не заботит, кто станет победителем, если он будет в синей майке команды. Не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что Каспер на очень высоком уровне. Лично я считаю его одним из сильнейших гонщиков на воскресенье, но он был слишком щедрым и хорошим для других. Поэтому нам нужно чуть дольше подождать, чтобы больше воспользоваться другими. Наша сильная сторона всегда была в том, что в финале впереди оставались трое или четверо наших гонщиков и разыгрывали свою игру. Надеюсь, в воскресенье снова сделаем так же».

 

  На вопрос журналистов, как он помогает гонщикам команды сохранять настрой, Патрик Лефевр ответил, что просто держится от них подальше:

 

   «Прежде всего, стараюсь дать им восстановиться, не крутиться  рядом, чтобы не давить на них. К счастью дня них, я тоже болел последние 10 дней, так что не мог их нервировать. Не думаю, что кому-то сильно поможет, если кто-то скачет рядом как нервный кролик. Конечно, я старался сохранять спокойствие».

 

  У команды Quick Step Alpha Vinyl будут сильные соперники в лице Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers, Alpecin-Fenix. Патрик Лефевр высказал предположение, что многие команды копируют подход Quick Step к классикам: «Есть два варианта. Или они многому у нас научились, или просто стечение обстоятельств – неудача и всё, что с нами случилось. Не хочу жаловаться, потому что у других команд более менее похожие проблемы».

 

На старт Париж-Рубэ-2022 выйдут Каспер Асгрен, Давиде Баллерини, Тим Деклерк, Ив Лампарт, Флориан Сенешаль, Янник Стеймле и Зденек Штыбар.

 

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Теги к статье: Quick Step Alpha Vinyl Патрик Лефевр Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура Patrick Lefevere

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Комментарии

  • jerzyk
    Тур Сицилии-2022. Этап 3 (6)
    jerzyk-Фото

    Уважаемый Админ!Почему Андрей Пономарь не подчеркнут в протоколе? Если сайт русскоязычный то не только Лопез из Астаны а прежде всего Пономарь-Зейц-Скуинш!!!



    Прочитал в протоколе что оказывается еще существует команда Газпром-Русвело! Нас обманули?

  • vadi
    Команда Jumbo-Visma представил ... (2)
    vadi-Фото

    Все готово для победы

  • shain
    Команда Jumbo-Visma представил ... (2)
    shain-Фото

    Красивое.

  • RVL
    Тур Сицилии-2022. Этап 3 (6)
    RVL-Фото
    Понятно..я пока ск наслаждаюсь))
  • BlAr
    Тур Сицилии-2022. Этап 3 (6)
    BlAr-Фото

    На английском Евроспорте (с пиратского livetv.sх)
    Наш Евроспорт тоже можно настроить, но сигнал часто пропадает или тормозит.

    P.S. По ходу, у моего провайдера на выделенке VPN установлен, или что-то такого плана. По телефону эти сайты блокируются.

  • RVL
    Ваут ван Арт стартует на Париж ... (5)
    RVL-Фото

    Де вламинк , бонен или канч..чисто по теории вероятностей

  • RVL
    Тур Сицилии-2022. Этап 3 (6)
    RVL-Фото
    Где смотрите? Даму с правильной речью))
  • lazhu
    Ваут ван Арт стартует на Париж ... (5)
    lazhu-Фото
    про Сагана забыли
  • BlAr
    Тур Сицилии-2022. Этап 3 (6)
    BlAr-Фото

    Хорват сам прифигел от своего результата. Мог и больше привезти, но наверное шансов на ГК у него всё же совсем нет...так что не страшно!

     

    P.S. В очередной раз порадовал великолепный английский от комментаторов. Дама вполне могла бы учить детей в школе правильной речи... Её не только Мишина, но и Сухоруков понял бы! biggrin

  • reforg34
    Ваут ван Арт стартует на Париж ... (5)
    reforg34-Фото

    Париж-Рубэ относительно непредсказуемая гонка.Скорее всего победит Ван Авермает, Дегенкольб, Хауслер или кто-то из Квик Степ.

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