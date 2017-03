Сэм Беннетт – победитель 3 этапа гонки Париж-Ницца-2017

Сэм Беннетт (Sam Bennett) стал победителем 3-го этапа французской многодневки Париж-Ницца-2017 и принёс своей команде Bora – Hansgrohe первую команду на гонке Мирового тура в этом сезоне. Кроме того, Сэм Беннет стал третьим за историю Париж-Ниццы гонщиком из Ирландии, выигравшим на ней этап (после Стивена Роча и Шона Келли).

Этап прошёл по классическому сценарию спринтерского, два гонщика из отрыва дня – Пьер Латур (AG2R La Mondiale) и Роман Комбо (Delko Marseille Provence KTM) были пойманы за 1,3 км до финиша. Этап завершился общим спринтом, в котором 26-летний ирландский гонщик команды Bora – Hansgrohe Сэм Беннетт обошёл норвежского гонщика команды Katusha-Alpecin Александра Кристоффа и немецкого гонщика команды Trek-Segafredo Джона Дегенкольба.

Арно Демар (FDJ) финишировал 6-м и сохранил на своих плечах жёлтую майку лидера общего зачёта.

Un super sprint de Bennett ! / A great sprint by Bennett to beat all the other sprinters! #ParisNice pic.twitter.com/RRdX5lcFBc