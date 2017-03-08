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Сэм Беннетт, Александр Кристофф и Джон Дегенкольб о 3-м этапе Париж-Ницца-2017

Первая победа Сэма Беннетта и команды Bora-Hansgroghe на этапе гонки Мирового тура

 

Сэм Беннетт (Sam Bennett), 26-летний ирландский гонщик команды Bora-Hansgroghe одержал самую значимую в своей карьере победу, впервые выиграв этап на гонке Мирового тура. В общем спринте, которым завершился 3-й этап французской многодневной велогонки Париж-Ницца-2017 Сэм Беннетт спуртовал за 150 м до финиша и обошёл Александра Кристоффа (Katusha-Alpecin) и Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo). Для команды Bora-Hansgroghe эта победа также является первой на гонке Мирового тура.

 

 

 

 

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

  Сэм Беннетт (Bora-Hansgroghe): «Я старался взять победу на гонке Мирового тура уже давно, и сегодня чувствую огромное облегчение. Ребята отлично отработали. Сначала Михаэль Колар и Юрай Саган вывезли меня вперёд, потом за 500 м меня разгонял Патрик Конрад. Я смог прыгнуть на его колесо, и оказался на идеальной позиции за 300 м до финиша. Спринт я начал за 200 м, почувствовал, что могу выиграть.

 

  У меня хорошо шла нога. С поддержкой команды мне удалось выиграть.  Если честно, я обнаружил, что нахожусь впереди, и совсем не видел, что делают другие спринтеры. Последние два дня были тяжёлыми, сегодня этап был намного лучше, но борьба была очень острой.

 

  Думаю, я вышел на другой уровень на прошлом Тур де Франс, где мне было очень тяжело после падения на 1-м этапе, но я вытерпел и проехал гонку до конца, до Парижа, финишировал на своём первом Гран-туре».

 

  Александр Кристофф (Katusha-Alpecin): «Михаэль Мёркёв и команда отлично вывезли меня вперёд. За 500 м до финиша Андре Грайпель находился справа от меня, а Беннетт слева, мне пришлось тормозить, потому что я оказался зажат между ними, потому что дорога сильно сузилась. Я потерял скорость, пришлось заново ускоряться. К сожалению, Беннетт сел мне на колесо, там был небольшой встречный ветер, так что он вышел у меня из-за спины, набрав хорошую скорость, я не смог ответить. Здесь много сильных спринтеров, так что второе место – неплохой результат, хотя, конечно, мы хотели взять победу».

 

  Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo): «Наконец, этап был легче и более контролируемый, с маленькой группой отрыва. Нам не было необходимости вести преследование. Финальный отрезок этапа оказался тяжёлым, потому что по маленьким дорогам надо было постоянно проходить подъёмы и спуски, но мне такое подходило очень хорошо. Мы смогли остаться на хороших позициях впереди пелотона. Спринт снова получился хаотичным, все хотели выиграть.

 

Команда отлично вывезла меня на позицию, но, к сожалению, на последнем километре Эдди  Тейнс не смог выйти вперёд. Но я всё равно хорошо провёл спринт и доволен третьим местом».

 

Результаты 3 этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Сэм Беннетт Александр Кристофф Джон Дегенкольб Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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Комментарии

  • HastaManana
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    HastaManana-Фото

    Мдааа, укатали Сивку Киттеля крутые горки боковые ветра. Такой шикарный развоз от Quick-Step и мимо кассы. 

  • velodoctor
    Пресс-конференция участников Т ... (1)
    velodoctor-Фото

    у Кэва вид усталый что-то)

  • velodoctor
    Тиррено-Адриатико-2017. Превью (9)
    velodoctor-Фото

    Чернецкого убрали из состава, ну в Испании то мы его должны увидеть?

  • motte
    Стартовый протокол 4 этапа Пар ... (2)
    motte-Фото

    Михаил,  все очень не предсказуемо в завтрашней разделке по двум причинам: 

    1. Этапы были и выматывающие и дико нервные, потеряно масса сил всеми 

    2. Впереди , после разделки, начинается двухдневная связка горных этапов .( посмотрел начало первой горы 7го этапа и что дальше,  жутко стало) 

    Так что,  по моему мнению,  претеденты на генерал будут идти разделку дабы не измотать себя и не отдать время

    Вот такое мое личное мнение

    С другой стороны,  учтя относительно равнинный этап после разделки,  то фавориты пойдут на все деньги,  у кого какая нога будет завтра,  так что все непредсказуемо и до жути интересно

    Всем всех благ

    Сегодня в Ницце на безветренной стороне было аж 25 тепла

  • velodoctor
    Стартовый протокол 4 этапа Пар ... (2)
    velodoctor-Фото

    В конце торчок, на нем до 20% градиенты. Так что Энао не сбрасываем, даже если он секунд 20-25 проиграет на равнине, может отыграть что-то на торчке.

    Я бы назвал Порта фаворитом номер 1, контадора 2.  Галлопан, Ион изагирре, Зака, Мартин (немец) и Алафилип точно должны быть в  10ке. Также любопытно, будет ли Демар изо всех сил защищать свою майку лидера, так то он на Альгарве проехал супер разделку. Вы как думаете? russian

  • Meilleur
    Ричи Порт и Альберто Контадор ... (5)
    Meilleur-Фото

    Каких дифирамбов? Порт нравится считанному числу болельщиков. Большой звездой он не является, на нем не похайпишь и не самоутверждаешься. Простой достаточно сильный гонщик с неплохим списком достижений. Не более.

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    velodoctor-Фото

    Лятур и второй красавцы. Спасли этап можно сказать.

  • Rokka
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    Rokka-Фото
    Болел за Латура, рассчитывал на красивую победу над спринтерами. Ну а Кристофф да, опускаются руки. Казалось что еще нужно для победы?!
  • faiter
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    faiter-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Латур) вот кто герой этапа)
    скоро он будет давать всем прикурить))
    а Кристофф в очередной раз расписался в своем неумении выигрывать гонки,где едут умные гонщики,в неумении выбирать позицию
    в неумении просчитать ситуацию.
    вот на первенствах водокачки там да-там против лома нет приема.
    возможно пик карьеры его (Кристофа) прошёл.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Латур) вот кто герой этапа)

    скоро он будет давать всем прикурить))

    а Кристофф в очередной раз расписался в своем неумении выигрывать гонки,где едут умные гонщики,в неумении выбирать позицию

    в неумении просчитать ситуацию.

    вот на первенствах водокачки там да-там против лома нет приема.

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