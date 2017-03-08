Сэм Беннетт, Александр Кристофф и Джон Дегенкольб о 3-м этапе Париж-Ницца-2017

Первая победа Сэма Беннетта и команды Bora-Hansgroghe на этапе гонки Мирового тура

Сэм Беннетт (Sam Bennett), 26-летний ирландский гонщик команды Bora-Hansgroghe одержал самую значимую в своей карьере победу, впервые выиграв этап на гонке Мирового тура. В общем спринте, которым завершился 3-й этап французской многодневной велогонки Париж-Ницца-2017 Сэм Беннетт спуртовал за 150 м до финиша и обошёл Александра Кристоффа (Katusha-Alpecin) и Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo). Для команды Bora-Hansgroghe эта победа также является первой на гонке Мирового тура.

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Сэм Беннетт (Bora-Hansgroghe): «Я старался взять победу на гонке Мирового тура уже давно, и сегодня чувствую огромное облегчение. Ребята отлично отработали. Сначала Михаэль Колар и Юрай Саган вывезли меня вперёд, потом за 500 м меня разгонял Патрик Конрад. Я смог прыгнуть на его колесо, и оказался на идеальной позиции за 300 м до финиша. Спринт я начал за 200 м, почувствовал, что могу выиграть.

У меня хорошо шла нога. С поддержкой команды мне удалось выиграть. Если честно, я обнаружил, что нахожусь впереди, и совсем не видел, что делают другие спринтеры. Последние два дня были тяжёлыми, сегодня этап был намного лучше, но борьба была очень острой.

Думаю, я вышел на другой уровень на прошлом Тур де Франс, где мне было очень тяжело после падения на 1-м этапе, но я вытерпел и проехал гонку до конца, до Парижа, финишировал на своём первом Гран-туре».

Александр Кристофф (Katusha-Alpecin): «Михаэль Мёркёв и команда отлично вывезли меня вперёд. За 500 м до финиша Андре Грайпель находился справа от меня, а Беннетт слева, мне пришлось тормозить, потому что я оказался зажат между ними, потому что дорога сильно сузилась. Я потерял скорость, пришлось заново ускоряться. К сожалению, Беннетт сел мне на колесо, там был небольшой встречный ветер, так что он вышел у меня из-за спины, набрав хорошую скорость, я не смог ответить. Здесь много сильных спринтеров, так что второе место – неплохой результат, хотя, конечно, мы хотели взять победу».

Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo): «Наконец, этап был легче и более контролируемый, с маленькой группой отрыва. Нам не было необходимости вести преследование. Финальный отрезок этапа оказался тяжёлым, потому что по маленьким дорогам надо было постоянно проходить подъёмы и спуски, но мне такое подходило очень хорошо. Мы смогли остаться на хороших позициях впереди пелотона. Спринт снова получился хаотичным, все хотели выиграть.

Команда отлично вывезла меня на позицию, но, к сожалению, на последнем километре Эдди Тейнс не смог выйти вперёд. Но я всё равно хорошо провёл спринт и доволен третьим местом».