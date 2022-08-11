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Дилан Груневеген – победитель 2 этапа Арктической гонки Норвегии-2022

Дилан Груневеген и Аксель Зингль о 2-м этапе Арктической гонки Норвегии-2022

 

 

  Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал победу на 2-м этапе Арктической гонки Норвегии-2022, единственном этапе гонки, где могли побороться чистые спринтеры.

 

  Ради того, чтобы этап завершился общим спринтом, гонщики команды BikeExchange-Jayco с самого старта контролировали гонку. Когда пять гонщиков уехали в отрыв дня, Амунд Грёндаль Янсен и Александр Конышев вышли в голову пелотона и вдвоём большую часть этапа следили за разрывом. Атаки на финальных 12 км  были нейтрализованы. За 3 км до финиша Дилану Груневегену пришлось съехать на траву, чтобы избежать падения. Но с помощью товарища по команде Диона Смита 29-летний нидерландский спринтер команды BikeExchange-Jayco вернулся в голову пелотона и безошибочно провёл спринт, опередив Амори Капьо (Arkea-Samsic) и Эдвальда Боассона Хагена (TotalEnergies). Победитель 1 этапа Аксель Зингль (Cofidis) сохранил майку лидера.

 

Дилан Груневеген – победитель 2 этапа Арктической гонки Норвегии-2022

 Photo ©ARN / Gautier Demouveaux

Дилан Груневеген – победитель 2 этапа Арктической гонки Норвегии-2022

 Photo: Getty Sport/ Team BikeExchange-Jayco

 

Победа на этапе Арктической гонки Норвегии-2022 стала седьмым успехом Дилана Груневегена в этом сезоне.

 

  Дилан Груневеген: «Сегодня развоз был нестандартным. Здесь у нас есть гонщики на генеральную классификацию, но мы потрясающе отработали в спринте. Получился настоящий развозящий поезд, в финале Шульц меня вывез на позицию, а потом я рано спринтовал, и этого оказалось достаточно. Хорошая победа и для меня, и для команды.

 

  Этап был совсем не простым, лил дождь, был ветер, в конце на полной скорости преодолевали небольшой подъём, но нога ответила хорошо. После Тур де Франс-2022 я в хорошей форме, очень доволен, как идёт нога. Вчера был тяжёлый этап, мы к тому же идём высоко в генеральной классификации. А теперь у нас есть победа на этапе. С нетерпением жду следующие два этапа».

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Сегодня команда проехала великолепно, Амунд и Кони невероятно отработали, весь день контролировали отрыв, преодолели последний подъём и даже помогли в финале. Все ребята сыграли важную роль в выводе Дилана на позицию, особенно Дион. Когда мы дали Дилану немного свежего воздуха, он сразу показал, что у него сегодня самые быстрые ноги. Великолепная победа Дилана и 21-я победа команды в этом году».

 

  Аксель Зингль: «Этап был напряжённым, особенно в финале, но в целом, сказал бы, что для меня день прошёл легко, может, чуть легче, чем у моих товарищей по команде, которым пришлось работать впереди. Мы взяли несколько бонусных секунд на финальном промежуточном спринте. Так что этап в майке лидера получился хорошим.

  На обсуждении с командой я сказал, что посмотрю, как пойдёт нога, буду или нет бороться в финальном спринте. Пелотон ехал очень нервно, за 500 м до финиша я увидел, как гонщики сместились налево, подумал, что для меня слишком опасно бросаться в этот спринт.

  Я решил остаться в пелотоне. Завтра королевский этап. Посмотрим, как пройду подъёмы. Я знаю, что в этой гонки подъёмы очень важны, поэтому специально готовился на тренировках. Финальный подъём на бумаге выглядит слишком сложным для меня, но мы сделаем всё, что сможем, чтобы удержать майку лидера».

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen BikeExchange - Jayco Арктическая гонка Норвегии Arctic Race of Norway многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • Адриен
    Предварительные составы команд ... (16)
    Адриен-Фото
    Судя по некоторым комментариям, эти факты могут быть самыми адекватными ...
  • nightbuster33
    Предварительные составы команд ... (16)
    nightbuster33-Фото

    Выбор состава для кажлой команды усложняется с началом Вуэльты этапом командной гонки. На этом этапе лидеры от каждой команды могут преобрести, так и потерять первоначальную фору от ближайших соперников.Команда один механизм,на финише с зачетным числом финишировавших, а ещё лучше полным составом. Астана дважды побеждала на таких этапах,поэтому тщательный отбор,возможно с привлечением Зейтца и Лутсенко,залог успешного выступления команды.Этим и объясняется позднее объявление состава команд участников гонки. И ещё,если программа(объёма)тренировок Г.Сыритсы была достаточной можно было и его привлечь к участию в гонке. Но едва ли, Астана всегда бережно относилась к молодым гонщикам.

  • Gorn9k
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (4)
    Gorn9k-Фото
    10 место на плоскаче с его габаритами среди гонщиков континентального тура
    Летит к зеленой майке Тура на все парах
  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Так Глеб далеко пойдет. Второй день, отжигает в новой команде. Интересно как он в горах держится со своей массой?

    Кстати в рейтинге популярности, сегодня Глеб возглавляет список гонщиков.
  • velodoctor
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (4)
    velodoctor-Фото

    Мне нравится смотреть как от Глеба все отскакивают, когда пытаются его баднуть. 

  • RVL
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (4)
    RVL-Фото

    За недобором побед в сезоне, решил Дилан тут порыбачить!

    Очень легко взял

  • RVL
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (7)
    RVL-Фото
    если бы верило-бана не было бы))
    фрум с ингалятором не даст соврать
  • velodoctor
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (7)
    velodoctor-Фото
    Юсиай верит и год бана даёт для профилактики.
  • Earl57
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (7)
    Earl57-Фото

    Еще сотни лет назад великий бард заметил: "И видит он в любом из ближних ложь, поскольку ближний на него похож!"

  • Адриен
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (7)
    Адриен-Фото

    Вот поэтому и отключают комментарии - из-за подобных "любителей" велоспорта, которые захлебываются от злорадства, обсуждая в общем то мелочную, ОБЫДЕННУЮ ситуацию. В соей неприязни к Астане они из шкуры лезут, стараясь быть святее Папы Римского  А UCI ясно и понятно заявляет, что считает вполне правдоподобными заявления спортсмена о том, что запрещенное вещество попало в организм случайно. Но хейтерам на это наплевать. Им грязи подавай побольше, негатива,  чернухи ... А на явный успех российского молодого гонщика - наплевать.

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