Дилан Груневеген – победитель 2 этапа Арктической гонки Норвегии-2022

Дилан Груневеген и Аксель Зингль о 2-м этапе Арктической гонки Норвегии-2022

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал победу на 2-м этапе Арктической гонки Норвегии-2022, единственном этапе гонки, где могли побороться чистые спринтеры.

Ради того, чтобы этап завершился общим спринтом, гонщики команды BikeExchange-Jayco с самого старта контролировали гонку. Когда пять гонщиков уехали в отрыв дня, Амунд Грёндаль Янсен и Александр Конышев вышли в голову пелотона и вдвоём большую часть этапа следили за разрывом. Атаки на финальных 12 км были нейтрализованы. За 3 км до финиша Дилану Груневегену пришлось съехать на траву, чтобы избежать падения. Но с помощью товарища по команде Диона Смита 29-летний нидерландский спринтер команды BikeExchange-Jayco вернулся в голову пелотона и безошибочно провёл спринт, опередив Амори Капьо (Arkea-Samsic) и Эдвальда Боассона Хагена (TotalEnergies). Победитель 1 этапа Аксель Зингль (Cofidis) сохранил майку лидера.

Photo ©ARN / Gautier Demouveaux

Photo: Getty Sport/ Team BikeExchange-Jayco

Победа на этапе Арктической гонки Норвегии-2022 стала седьмым успехом Дилана Груневегена в этом сезоне.

Дилан Груневеген: «Сегодня развоз был нестандартным. Здесь у нас есть гонщики на генеральную классификацию, но мы потрясающе отработали в спринте. Получился настоящий развозящий поезд, в финале Шульц меня вывез на позицию, а потом я рано спринтовал, и этого оказалось достаточно. Хорошая победа и для меня, и для команды.

Этап был совсем не простым, лил дождь, был ветер, в конце на полной скорости преодолевали небольшой подъём, но нога ответила хорошо. После Тур де Франс-2022 я в хорошей форме, очень доволен, как идёт нога. Вчера был тяжёлый этап, мы к тому же идём высоко в генеральной классификации. А теперь у нас есть победа на этапе. С нетерпением жду следующие два этапа».

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Сегодня команда проехала великолепно, Амунд и Кони невероятно отработали, весь день контролировали отрыв, преодолели последний подъём и даже помогли в финале. Все ребята сыграли важную роль в выводе Дилана на позицию, особенно Дион. Когда мы дали Дилану немного свежего воздуха, он сразу показал, что у него сегодня самые быстрые ноги. Великолепная победа Дилана и 21-я победа команды в этом году».

Аксель Зингль: «Этап был напряжённым, особенно в финале, но в целом, сказал бы, что для меня день прошёл легко, может, чуть легче, чем у моих товарищей по команде, которым пришлось работать впереди. Мы взяли несколько бонусных секунд на финальном промежуточном спринте. Так что этап в майке лидера получился хорошим.

На обсуждении с командой я сказал, что посмотрю, как пойдёт нога, буду или нет бороться в финальном спринте. Пелотон ехал очень нервно, за 500 м до финиша я увидел, как гонщики сместились налево, подумал, что для меня слишком опасно бросаться в этот спринт.

Я решил остаться в пелотоне. Завтра королевский этап. Посмотрим, как пройду подъёмы. Я знаю, что в этой гонки подъёмы очень важны, поэтому специально готовился на тренировках. Финальный подъём на бумаге выглядит слишком сложным для меня, но мы сделаем всё, что сможем, чтобы удержать майку лидера».