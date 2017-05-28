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Аксель Зингль – победитель 1 этапа Арктической гонки Норвегии -2022

Аксель Зингль – победитель, Глеб Сырица – призёр 1 этапа Арктической гонки Норвегии-2022

 

 

   23-летний французский велогонщик команды Cofidis Аксель Зингль (Axel Zingle) одержал победу на 1-м этапе Арктической гонки Норвегии. Пять часов – 187 км под ветром и дождём проредили пелотон. Лишь 60 гонщиков остались впереди во время второго прохождения финишной черты. На финише в подъём Аксель Зингль открыл спринт за 200 м, никто не смог ответить на его ускорение, и французский гонщик одержал вторую победу в карьере.

 

  22-летний российский гонщик Глеб Сырица, который выступает в команде Astana Qazaqstan в качестве стажёра с 1 августа, в первый день на своей первой гонке в казахстанской команде занял 2-е место.  

 

Аксель Зингль – победитель 1 этапа Арктической гонки Норвегии -2022

 

 

Photo © ARN/Gautier Demouveaux

 

  Аксель Зингль: «Я так рад этой победе. Вчера мы провели разведку финального круга, вечером, когда уже лёг спать, перед тем, как заснуть, думал только о сегодняшней гонке. И каждый раз подобное чувство перед сном означает, что я буду близко к победе. Было трудно выйти на хорошую позицию перед финальным спринтом.

 

  Я знал, что если пройду последний поворот в числе первых десяти, смогу побороться за победу. Но подъезд к финальному холму – это трёхкилометровый спуск, где находиться в первых рядах означало тратить слишком много сил. Ключ к успеху – хорошая позиция перед финальным поворотом. Я справился, выиграл этап, и очень счастлив».

 

  Глеб Сырица: «В первую очередь, хотел бы поблагодарить команду за поддержку на этом этапе, а также на заключительной части дистанции. Удалось сохранить немного сил и к заключительным 20 километрам остаться достаточно свежим. Погодные условия были непростыми, но, в целом, мне нравится дождливая погода, так что чувствовал себя хорошо. Финиш был непростым, но мне удалось занять хорошую позицию и финишировать вторым. Такого рода финиш показал, что я могу бороться за высокий результат на таких коротких подъемах, но, конечно, есть еще над чем работать и куда стремиться».

 

Результаты 1 этапа Арктической гонки Норвегии-2022

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Теги к статье: Аксель Зингль Axel Zingle Cofidis Арктическая гонка Норвегии Arctic Race of Norway многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. Имя: efefe

    Gorn9k

    Сегодня, 02:45 | Регистрация: 28.05.2017

    Зачем комментарии под новостью об Астане убрали? Ну попались казахи очередной раз на допинге, ну с кем не бывает)

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Комментарии

  • Esperus2006
    Предварительные составы команд ... (12)
    Esperus2006-Фото
    Неужели бедному Нибали под старость лет опять в своем темпе на генерал добирать, потому что Лопес не потянет... Я бы лучше посмотрел, как он красивый этап заберёт с финишем под спуск, например. Интересно, отправят ли Луценко, или тур совсем все силы забрал ? По остальным командам пока Бахрейн и Бора самые внушительные, бесспорного капитана у каждой команды не назвать, что для них может быть как плюсом, так и минусом.
  • Au5
    Предварительные составы команд ... (12)
    Au5-Фото

    Вы не шарите, ща придет Рефорг64 и сделает все по фактам

  • Gorn9k
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (1)
    Gorn9k-Фото

    Зачем комментарии под новостью об Астане убрали? Ну попались казахи очередной раз на допинге, ну с кем не бывает)

  • velodoctor
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    velodoctor-Фото

    Только Соса в другой гонке, его просто переоценили в начале, он шел по стопам Береаля и все ждали того же, и я в том числе. Хотя ему всего 24, я думаю, как генеральщик он не состоится, его максимум это этапы грандтуров в дни с хорошим самочувствием из не самого сильного отрыва. Кстати при средней 38, один китайский гонщик не вписался в лимит сегодня.

  • Earl57
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    Earl57-Фото

    Соса 75-й из 86-ти финишировавших. Отставание 25 с половиной минут. 49-й в ГК, и это тогда, когда Мовистар находится на грани вылета в проконти и команде необходимы очки UCI. А ведь некоторые люди от него прорыва ожидали...

  • tds
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    tds-Фото
    Француз "одной ногой выиграл этот финиш"!
  • nightbuster33
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    nightbuster33-Фото

    После повторного просмотра последнего километра гонки:Глебу пришлось притормозить,чтобы объехать вставшего перед ним гонщика справа от него(1-ый раз),навалившегося на него гонщика слевой стороны стороны(2-ой раз), а  когда он выбрался из толкотни победитель был уже  в метрах 5-6 впереди. Он заметен в пелетоне своей ГРОМАДОЙ и правильным выбором места в пелетоне,чтобы своевременно среагировать на действия соперников.

  • RVL
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    RVL-Фото

    Первый взял как алафилип-классным панчем

    Глеб,  по траектории как Саган ...обходил всех слаломом с 5 позиции

  • velodoctor
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    velodoctor-Фото

    Здорово, надеюсь дальше больше. good

  • Makus
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    Makus-Фото
    Фантастика просто, молодец!!! Финиш в горку с его массой!!!!

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