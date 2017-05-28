Аксель Зингль – победитель 1 этапа Арктической гонки Норвегии -2022

Аксель Зингль – победитель, Глеб Сырица – призёр 1 этапа Арктической гонки Норвегии-2022

23-летний французский велогонщик команды Cofidis Аксель Зингль (Axel Zingle) одержал победу на 1-м этапе Арктической гонки Норвегии. Пять часов – 187 км под ветром и дождём проредили пелотон. Лишь 60 гонщиков остались впереди во время второго прохождения финишной черты. На финише в подъём Аксель Зингль открыл спринт за 200 м, никто не смог ответить на его ускорение, и французский гонщик одержал вторую победу в карьере.

22-летний российский гонщик Глеб Сырица, который выступает в команде Astana Qazaqstan в качестве стажёра с 1 августа, в первый день на своей первой гонке в казахстанской команде занял 2-е место.

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Аксель Зингль: «Я так рад этой победе. Вчера мы провели разведку финального круга, вечером, когда уже лёг спать, перед тем, как заснуть, думал только о сегодняшней гонке. И каждый раз подобное чувство перед сном означает, что я буду близко к победе. Было трудно выйти на хорошую позицию перед финальным спринтом.

Я знал, что если пройду последний поворот в числе первых десяти, смогу побороться за победу. Но подъезд к финальному холму – это трёхкилометровый спуск, где находиться в первых рядах означало тратить слишком много сил. Ключ к успеху – хорошая позиция перед финальным поворотом. Я справился, выиграл этап, и очень счастлив».

Глеб Сырица: «В первую очередь, хотел бы поблагодарить команду за поддержку на этом этапе, а также на заключительной части дистанции. Удалось сохранить немного сил и к заключительным 20 километрам остаться достаточно свежим. Погодные условия были непростыми, но, в целом, мне нравится дождливая погода, так что чувствовал себя хорошо. Финиш был непростым, но мне удалось занять хорошую позицию и финишировать вторым. Такого рода финиш показал, что я могу бороться за высокий результат на таких коротких подъемах, но, конечно, есть еще над чем работать и куда стремиться».