Дубль Дилана Груневегена на Туре Саудовской Аравии-2022

Дилан Груневеген побеждает на финальном этапе Тура Саудовской Аравии-2022

Дилан Груневеген завершил Тур Саудовской Аравии-2022, свою первую гонку в сезоне, с двумя победами. 28-летний нидерландский велогонщик команды BikeExchange-Jayco одержал победу в спринте на финальном, 5-м этапе, обойдя 30-летнего британского гонщика команды Arkea-Samsic Дэниэла Маклея и 27-летнего итальянского гонщика команды Quick-Step Alpha Vinyl Давиде Баллерини. Калеб Юэн (Lotto Soudal) не смог побороться за вторую победу, выпав из пелотона за 2,6 км до финиша из-за прокола заднего колеса.

Словенский гонщик команды BikeExchange-Jayco Лука Мезгец снова стал последним развозящим Дилана Груневегена и вывез его на идеальную позицию для спринта. Победа на 5-м этапе принесла нидерландскому гонщику и красную майку лучшего в очковой классификации.

Photo © Saudi Tour / Pauline Ballet

Дилан Груневеген: «Ребята провели отличную работу, они очень быстро научились и постарались провести спринт как можно лучше, и теперь у нас две победы. Думаю, два этапа из трёх – это очень хорошо.

Мы немного потеряли друг друга, но в финале снова собрались. Мы с Лукой вместе прошли круговую развязку. Команда великолепно отработала, вывезли меня на идеальную позицию. Думаю, Лука вывез меня на отметку метров за 200 до финиша, он очень хорошо подвинулся вправо, у меня осталось место, чтобы свободно спринтовать, так что спринт получился прекрасно.

Начало сезона просто отличное. Я немного нервничал перед стартом этого сезона, потому что начинал его в новой команде, но все так быстро сработались».

Тристан Хоффман, спортивный директор команды: «Неделя получилась фантастической. Дилан – новичок в команде, но ребята снова превосходно его развезли. Лично я считаю, что две победы – это великолепно. В конце все ребята фантастически отработали, вся команда внесла свою лепту, в течение всей недели командная работа была невероятной».

Дэниэл Маклей (Lotto Soudal): «Этап был коротким и быстрым, с финишем в городе. Я, как и два дня назад, финишировал вторым. Немного разочарован, потому что сегодня отлично себя чувствовал. Тем не менее, думаю, для февраля у меня хорошая форма, надеюсь, она проявится в ближайшие недели. Хочу поблагодарить всю команду за великолепную работу».

Вилфрид Петерс, спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Всю эту неделю мы старались изо всех сил. Атаковали на боковых ветрах, давили на другие команды, но нам не повезло, когда Андреа (Баджиоли) упал в первый же день. Мы оставались верными своим принципам, боевому духу, атаковали каждый раз, когда это было возможно. Мы не одержали победу, но можем быть довольны нашим призом, который мы получили как лучшая команда в гонке».