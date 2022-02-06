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Дубль Дилана Груневегена на Туре Саудовской Аравии-2022

Дилан Груневеген побеждает на финальном этапе Тура Саудовской Аравии-2022

 

 

  Дилан Груневеген завершил Тур Саудовской Аравии-2022, свою первую гонку в сезоне, с двумя победами. 28-летний нидерландский велогонщик команды BikeExchange-Jayco одержал победу в спринте на финальном, 5-м этапе, обойдя 30-летнего британского гонщика команды Arkea-Samsic Дэниэла Маклея и 27-летнего итальянского гонщика команды Quick-Step Alpha Vinyl Давиде Баллерини. Калеб Юэн (Lotto Soudal) не смог побороться за вторую победу, выпав из пелотона за 2,6 км до финиша из-за прокола заднего колеса.

 

Словенский гонщик команды BikeExchange-Jayco Лука Мезгец снова стал последним развозящим Дилана Груневегена и вывез его на идеальную позицию для спринта. Победа на 5-м этапе принесла нидерландскому гонщику и красную майку лучшего в очковой классификации.

 

Дубль Дилана Груневегена на Туре Саудовской Аравии-2022

Дубль Дилана Груневегена на Туре Саудовской Аравии-2022

 

 

Дубль Дилана Груневегена на Туре Саудовской Аравии-2022

 

Дубль Дилана Груневегена на Туре Саудовской Аравии-2022

 

 Photo © Saudi Tour / Pauline Ballet

 

  Дилан Груневеген: «Ребята провели отличную работу, они очень быстро научились и постарались провести спринт как можно лучше, и теперь у нас две победы. Думаю, два этапа из трёх – это очень хорошо.

  Мы немного потеряли друг друга, но в финале снова собрались. Мы с Лукой вместе прошли круговую развязку. Команда великолепно отработала, вывезли меня на идеальную позицию. Думаю, Лука вывез меня на отметку метров за 200 до финиша, он очень хорошо подвинулся вправо, у меня осталось место, чтобы свободно спринтовать, так что спринт получился прекрасно.

  Начало сезона просто отличное. Я немного нервничал перед стартом этого сезона, потому что начинал его в новой команде, но все так быстро сработались».

 

  Тристан Хоффман, спортивный директор команды: «Неделя получилась фантастической. Дилан – новичок в команде, но ребята снова превосходно его развезли. Лично я считаю, что две победы – это великолепно. В конце все ребята фантастически отработали, вся команда внесла свою лепту, в течение всей недели командная работа была невероятной».

 

  Дэниэл Маклей (Lotto Soudal): «Этап был коротким и быстрым, с финишем в городе. Я, как и два дня назад, финишировал вторым. Немного разочарован, потому что сегодня отлично себя чувствовал. Тем не менее, думаю, для февраля у меня хорошая форма, надеюсь, она проявится в ближайшие недели. Хочу поблагодарить всю команду за великолепную работу».

 

  Вилфрид Петерс, спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Всю эту неделю мы старались изо всех сил. Атаковали на боковых ветрах, давили на другие команды, но нам не повезло, когда Андреа (Баджиоли) упал в первый же день. Мы оставались верными своим принципам, боевому духу, атаковали каждый раз, когда это было возможно. Мы не одержали победу, но можем быть довольны нашим призом, который мы получили как лучшая команда в гонке».

 

Результаты 5 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen BikeExchange - Jayco Тур Саудовской Аравии Saudi Tour велогонка категории 2.1 многодневная велогонка

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь начинает восстано ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: дрокер
    Жёстко с ним обошлась судьба. Возвращайся скорей Эган!

    Не борьба с раком (ну и слава Богу) как у Армстронга, но всё же досталось Игану тяжко и очень серьёзно.

    В своём аккаунте в Instagram Эган Берналь насчитал 20 переломов– 11 рёбер, бедра, коленной чашечки, позвонков Т5, Т6 и С2, пястной кости, пальца, он также рассказал, что потерял один зуб. Но Эган Берналь решительно настроен пройти эту «самую тяжёлую из гонок» в своей жизни и вернуться.

    "Встречу" с этим рейсовымм автобусом Берналь теперь запомнит на всю жизнь...как он не_досмотрел, не увидел во время и влупился в него я не понимаю, это ведь не камень на дороге, а БОЛЬШОЕ транспортное средство (для) передвижения.

    Здоровья тебе, парень colom

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 4. ... (2)
    Earl57-Фото
    На оф. сайте гонки классификации 4 этапа сейчас нет.
  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 4. ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Самый хитрый Андрей Зейтц. На 3-ем этапе не "финишировал",переждал где-то сутки, но смог финишировать на 4-ом этапе.Ай-да МО-ЛО-ДЕЦ ! Остается один вопрос,но с ним-то  понятно(самое главное,что живой), а что думает судейская коллегия по этому случаю.

  • дрокер
    Эган Берналь начинает восстано ... (3)
    дрокер-Фото
    Жёстко с ним обошлась судьба. Возвращайся скорей Эган!
  • SportSpirit
    Эган Берналь начинает восстано ... (3)
    SportSpirit-Фото

    "Это лучший настрой, чтобы вернуться к полноценной жизни и по фану кататься за спонсорские деньги" (с) Froome

     

     

  • микеле оп-оп-оп
    Александр Власов – победитель ... (12)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Рецепт всегда простой - дал мощь в ногу и сзади никого. Власов великолепен, разобрал всех в одиночку. А нытьё про камешки оставьте вашей бабушке. 

    Саша, оглядывайся, пожалуйста, не так часто, ты же чемпион.

    Погачар, бойся. 

    Вальверде, снимаю шляпу. 

  • Earl57
    Звезда Бессежа-2022. Этап 4. Р ... (1)
    Earl57-Фото

    Тобиас освоился в элите и начинает показывать зубки. Пробился на подиум, причем до первого места 8 сек, до второго всего 1 секунда. А последний этап разделка... Первый в очковой классификации и это уже не изменится. Первый в молодежной классификации. 

     

  • BlAr
    Александр Власов – победитель ... (12)
    BlAr-Фото
    Про прогноз на Тур не соглашусь. Тадей выиграет и один, ему не привыкать. Хотя от помощников, которые нынче у него топ-уровня, он конечно не откажется!
  • nightbuster33
    Александр Власов – победитель ... (12)
    nightbuster33-Фото
    Индивидуально, он сильнее Власова.При разрыве 7-8сек.в начале отрыва,15-16сек. на финише 1-го этапа.На 3-м этапе повлияли другие факторы.
  • nightbuster33
    Александр Власов – победитель ... (12)
    nightbuster33-Фото

    Власов,после предварительного просмотра видео конечного участка трассы, сам отмечает для себя точку начала для атаки. Тренер:"...мы могли точно  выполнить намеченный план".Я не понял, какой план?Основные помощники сошли,других рядом с ним не было.По моему тренер льстит сам себе. А, понятно:не высовыватся до определенного момента,а там сам знаешь, что делать. Власов и сам преуспел в этом ,будучи выступая за Астану.Так что, вся заслуга в победе его самого.Сработает ли такая тактика в дельнейшем,едва ли.В будущих, больших гонках будут выступать АКУЛЫ гонок со сворой лейтенантов,которые все сделают,чтобы отсечь нежелательных,задолго до финальных километров и,которых так не хватало ему в Астане и чтобы это не повторилось в Боре. В Туре,основную роль будут играть ПОМОЩНИКИ при незначительной разнице сил лидеров.

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