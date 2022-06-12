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Дилан Груневеген – победитель 2 этапа Тура Словении-2022

Команда BikeExchange-Jayco выполнила план, выиграв 2-й этап с Диланом Груневегеном

 

 

 

  Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал пятую победу в сезоне в цветах команды BikeExchange-Jayco, выиграв спринт на 2-м этапе Тура Словении-2022, велогонке категории 2.Pro.  

 

Дилан Груневеген – победитель 2 этапа Тура Словении-2022

 

Photo courtesy of Bettini Photo/Team BikeExchange-Jayco

 

  28-летний велогонщик  обошёл в спринте 26-летнего гонщика команды Alpecin-Fenix Лионеля Таминьо (Lionel Taminiaux) и 28-летнего гонщика команды UAE Team Emirates Паскаля Акермана (Pascal Ackermann). Впереди на Туре Словении-2022 два горных этапа, новый шанс у спринтеров появится на финальном 5-м этапе.

 

  Дилан Груневеген: «Мы отлично всё рассчитали. На подходе к финальному повороту меня немного заперли, поэтому не смог сесть на колесо Луки Мезгеца на выходе из поворота. Ему пришлось меня подождать, а потом снова начинать развоз. Так что ему и Кэмпбеллу пришлось нелегко.

 

  Хотя всё сложилось не идеально, Лука отлично сманеврировал, чтобы освободить мне пространство, и я смог последовать за другими гонщиками, нашёл место для спринта. Этого мне оказалось достаточно. Мы проезжали круг, поэтому видели финиш, понимали, что от него ждать.

 

  Ребята потрясающе работали весь день, особенно когда команда Bahrain начала тянуть в подъём. Тяжёлый был этап, поэтому благодарен товарищам по команде за эту победу».

 

  Джин Бейтс (Gene Bates), спортивный директор: «Сегодня работа команды была особенно хороша. Мы наметили для Дилана этот этап давно, ещё до старта гонки. Он был одной из причин, по которой мы привезли сюда Дилана именно ради второго этапа. Очень приятно, что план выполнен успешно. Теперь будем охотиться за следующими этапами. У нас есть Лукас Хэмильтон, который также хорошо может выступить в общем зачёте».

 

Результаты 2 этапа Тура Словении-2022

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Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • RVL
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    RVL-Фото
    Ну смотрим, скептики и минусаторы)))
    Если ремко завтра выйдет, значит-здоров.
    И значит-не горняк)))
  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    nightbuster33-Фото

    Слишком рано прекратили предохранятся от ковида.Даже в прошлые,  20-21 годы не было столько не выходящих на старт и сколько могут еще сойдти в последующем глядя на слабые результаты многих известных гонцов в предверии Тур ле Франс.Тренеры Погачара правильно делали в прошлом и сейчас  сокращая количество его выступлений, исключая по возможности, контакты с другими велогонщиками.Даже легко перенесший ковид будет иметь проблемы в гонке,особенно на горных этапах,всегда будет не хватать дыхалки.Таков КОВИД. Теперь это проблема для всех команд,предохранить участников от неё до старта Тура и в последующем.

  • _DeKKeR_
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    _DeKKeR_-Фото
    Власов вырисовывается реальным претендентом на топ 3 на Туре, прибавил относительно прошлого года заметно, прекрасно, одним сильным претендентом больше)
  • Earl57
    Тур Словении-2022. Этап 2 (2)
    Earl57-Фото

    Удивилась, зачем гонщик Бахрейна пытался разбить поезд Груневегена. Оказалось, что это словенский новобранец Бахрейна, с 1 июня он у них. И он спринтер, 22 года от роду. Парень такой борзый, что пытался встроиться в поезд Груни впереди его самого. Но Груня в итоге и без развоза обошелся))

  • motte
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    motte-Фото

    Там где Саша, ремко в гарнире, и это не первый раз уже.

  • Даниил
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    Даниил-Фото
    Молодчина, Санёк! Завтра будет интересно смотреть этап в его исполнении. Лично меня удивил Томас, что смог отобрать я в финальную группу.
  • RVL
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    RVL-Фото

    Кто их там поймет...) Генеральная моя мысль- ремко не горняк, а значит не генерал.

    Вот , перед этапом написал

    Цитата: RVL
    у Ремко сегодня есть шанс прибавить..но...я не знаю... завтра-послезавтра интересно как он будет выживать-думаю и томас (привет рефорг34) и хирши , да ..и кто то другой из топ 20 тут его могут качественно проверить. ну и разделка напоследок ему в плюс в общем, я в него не верю...просто восхищаюсь его фанами верящими в его горопригодность

     

  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    velodoctor-Фото

    Фульсанг в одиночку Шахмана и Пидкока догонял из всей пачки генеральщиков. В своем стиле он, не оглядывается, просто работает. Немного жаль, что датчанин не смог уехать. Саша молодец, уже невероятный сезон, наконец пришли победы, а то сколько было подиумов за прошлые годы. Хотя может канадец догонял , смотреть приходится в таком разрешении что не разобрать..

  • AlexanderS
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    AlexanderS-Фото

    А Бора сильна как никогда! Кто знает, может составят конкуренцию погги, юмбо и инеос!

  • Yuriy 17
    Тур Швейцарии-2022. Этап 5 (14)
    Yuriy 17-Фото

    Поздравления Александру с красивой победой! 

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