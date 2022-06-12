Дилан Груневеген – победитель 2 этапа Тура Словении-2022

Команда BikeExchange-Jayco выполнила план, выиграв 2-й этап с Диланом Груневегеном

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал пятую победу в сезоне в цветах команды BikeExchange-Jayco, выиграв спринт на 2-м этапе Тура Словении-2022, велогонке категории 2.Pro.

Photo courtesy of Bettini Photo/Team BikeExchange-Jayco

28-летний велогонщик обошёл в спринте 26-летнего гонщика команды Alpecin-Fenix Лионеля Таминьо (Lionel Taminiaux) и 28-летнего гонщика команды UAE Team Emirates Паскаля Акермана (Pascal Ackermann). Впереди на Туре Словении-2022 два горных этапа, новый шанс у спринтеров появится на финальном 5-м этапе.

Дилан Груневеген: «Мы отлично всё рассчитали. На подходе к финальному повороту меня немного заперли, поэтому не смог сесть на колесо Луки Мезгеца на выходе из поворота. Ему пришлось меня подождать, а потом снова начинать развоз. Так что ему и Кэмпбеллу пришлось нелегко.

Хотя всё сложилось не идеально, Лука отлично сманеврировал, чтобы освободить мне пространство, и я смог последовать за другими гонщиками, нашёл место для спринта. Этого мне оказалось достаточно. Мы проезжали круг, поэтому видели финиш, понимали, что от него ждать.

Ребята потрясающе работали весь день, особенно когда команда Bahrain начала тянуть в подъём. Тяжёлый был этап, поэтому благодарен товарищам по команде за эту победу».

Джин Бейтс (Gene Bates), спортивный директор: «Сегодня работа команды была особенно хороша. Мы наметили для Дилана этот этап давно, ещё до старта гонки. Он был одной из причин, по которой мы привезли сюда Дилана именно ради второго этапа. Очень приятно, что план выполнен успешно. Теперь будем охотиться за следующими этапами. У нас есть Лукас Хэмильтон, который также хорошо может выступить в общем зачёте».