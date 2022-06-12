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Примож Роглич – победитель Критериума Дофине-2022

Двойной успех команды Jumbo-Visma на финальном этапе Критериума Дофине-2022

 

 

  32-летний Примож Роглич прибавил к своему списку достижений очередную победу на недельной гонке, впервые в карьере выиграв Критериум Дофине. На 8-м этапе команда Jumbo-Visma красиво поставила точку в гонке 2022 года, выиграв и финальный этап, который выиграл 25-летний Йонас Вингегор, и генеральную классификацию с Приможем Рогличем.

 

  Отрыв дня не смог сопротивляться давлению пелотона и развозу команды Jumbo-Visma. Работу Кристофа Лапорта, Криса Харпера, Тиша Беноота и обладателя зелёной майки лучшего в очковой классификации Ваута ван Арта завершил Стевен Крёйсвейк. Он закончил свою смену за 5 км до финиша, подготовив атаку Йонаса Вингегора, с которым поехал Примож Роглич. Бен О’Коннор (AG2R Citroen) попытался усидеть за дуэтом Jumbo-Visma, но в итоге финишировал третьим через 15 секунд.

 

  Йонас Вингегор, который на Тур де Франс-2022 разделит лидерство с Приможем Рогличем, первым пересёк линию финиша 8-го этапа и одержал вторую в сезоне победу.

 

  Йонас Вингегор также был ближайшим соперником Приможа Роглича в генеральной классификации и второй раз в сезоне поднялся на вторую ступень подиума недельной гонки (после Тиррено-Адриатико-2022). Тройку призёров замкнул 26-летний австралийский гонщик Бен О’Коннор (AG2R Citroen).

 

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) выиграл очковую классификацию Критериума Дофине-2022, Пьер Роллан (B&B Hotels – KTM) стал горным королём гонки, а 22-летний норвежский велогонщик команды Uno-X Тобиас  Халланд Йоханнессен стал лучшим молодым гонщиком.

 

 

Примож Роглич – победитель Критериума Дофине-2022

 

Примож Роглич – победитель Критериума Дофине-2022

 

Примож Роглич – победитель Критериума Дофине-2022

 

Примож Роглич – победитель Критериума Дофине-2022

 

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

 

  Примож Роглич: «Это великолепно, не могу подобрать других слов. Прекрасный день для нашей команды. Все ехали блестяще. Мы все можем наслаждаться победой. Невероятно рад победой на Дофине. Мы приехали сюда готовиться к Тур де Франс, и мы на правильном пути. Ещё несколько недель, чтобы нанести последние штрихи. Надеюсь, сможем стать ещё немного сильнее. Я счастлив, что травма колена меня больше не беспокоит. Это даёт уверенность. Мы будем праздновать, потом немного отдохнём и потренируемся всей командой в Тине (Tignes)».

 

  Йонас Вингегор: «Превосходный день. Мы планировали, что я атакую, а Примож сядет мне на колесо. Хотели посмотреть, можно ли избавиться от соперников. Получилось даже лучше, чем ожидали. Примож сказал мне, что я могу выиграть этап, я рад этому. Мы очень довольны тем, как всё получилось. Не знаю, был ли я сильнейшим. Мы оба сегодня были сильнейшими. Мы просто поехали так быстро, как могли, выкладывались до самого финиша.

 

  Мы с Приможем – близкие друзья. Нам нравится компания друг друга – и когда собираемся с семьями, и когда мы вдвоём. Мы просто отлично проводим время. Кроме того, мы радуемся друг за друга.  Я счастлив, когда побеждает Примож, и наоборот. Когда один из нас выигрывает, между нами не возникает натянутости. В этом смысле мы идеальные товарищи по команде.

 

  Мы гордимся выступлением, тем, как проявила себя вся команда. Весна у меня была не из лучших, но, думаю, сейчас я возвращаюсь. За эту неделю достиг высшего уровня, что даёт уверенность. В восторге от победы на этапе и второго места в генеральной классификации».

 

  Бен О’Коннор: «Думал, что смогу их догнать. Нога шла, я ни разу не чувствовал себя пустым. Просто не успел уехать с ними после первого ускорения. Но я могу гордиться. В прошлом году Йонас Вингегор был вторым на Тур де Франс. Примож дважды выиграл Вуэльту Испании, он выигрывает почти каждую недельную гонку, в которой участвует. Это значит, что я боролся с лучшими. Очень этим горжусь.

 

  Это гонка, в ней выкладываешься по полной. Надо не хитрить, а просто прилагать все силы. Если пробовать сэкономить силы, никогда не добьёшься той абсолютной формы, в которой можно бороться за наивысший результат. Назад отыграть уже не получится. Мы как команда сделали всё возможное. Вся подготовка, уверенность, которую чувствовали ребята, всё окупилось. Думаю, мы недалеко от борьбы с самыми сильнейшими гонщиками мира. Этим тоже можем гордиться».

 

 

Результаты 8 этапа Критериума Дофине-2022

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
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