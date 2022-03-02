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Бастьен Троншон – победитель 3 этапа Вуэльты Бургоса-2022

Первая победа в профессионалах Бастьена Троншона, майка лидера Вуэльты Бургоса-2022 у Павла Сивакова после 3 этапа

 

 

  20-летний французский гонщик Бастьен Троншон (Bastien Tronchon), который четвёртый день выступает в команде AG2R Citroen в качестве стажёра, одержал первую победу на профессиональной велогонке.

 

 3-й этап Вуэльты Бургоса-2022, первый серьёзный горный этап с прохождением подъёма Пикон Бланко – 7,9 кмподъёма с 9,2% градиентом. Отрыв дня, в котором находился и будущий победитель Бастьен Троншон, начал восхождение на Пикон Бланко с трёхминутным преимуществом. Гонщики команды INEOS Grenadiers первыми начали атаковать на подъёме – сначала Тео Геоган Харт, затем Павел Сиваков.

  За 30 км до финиша в полуминуте от пелотона лидировала группа с Павлом Сиваковым, Троншоном, а также Мигелем Анхелем Лопесом (Astana Qazaqstan), Жоелем Николау( Joel Nicolau /Caja Rural - Seguros RGA) и Войцехом Репой (Vojtěch Řepa/ Equipo Kern Pharma).  За 10 км до лидировали Павел Сиваков и Бастьен Троншон. После прохождения небольшого подъёма Альто де Бокос (2,1 км с 5,6%) у лидеров за 6 км до финиша было в запасе 48 секунд. В спринте Бастьен Троншон обошёл Павла Сивакова.

 

Бастьен Троншон – победитель 3 этапа Вуэльты Бургоса-2022

 

Бастьен Троншон – победитель 3 этапа Вуэльты Бургоса-2022

 

Бастьен Троншон – победитель 3 этапа Вуэльты Бургоса-2022

 

Бастьен Троншон – победитель 3 этапа Вуэльты Бургоса-2022

Бастьен Троншон – победитель 3 этапа Вуэльты Бургоса-2022

  Бастьен Троншон – победитель 3 этапа Вуэльты Бургоса-2022

 

 

   Бастьен Троншон: «Я всё ещё не могу осознать. Нет слов. Невероятный день. Я провёл весь этап в отрыве, чтобы к Пикон Бланко как можно дальше уехать от пелотона. Когда проходил подъём, не волновался, как едут остальные. Мне удалось пройти вершину до главных фаворитов. Спуск был технически сложным, но я удержался на колесе Павла Сивакова до самого финиша.

 

  За последние несколько лет я постепенно прогрессировал. Рад, что на первой гонке в качестве стажёра профессиональной команды я так выступил. Надеюсь в оставшейся части сезона продолжу приносить команде результаты, которые она от меня ожидает».

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R Ciroen: «Очень приятный сюрприз. Я давно и хорошо знаю Бастьена. В первый год в велоспорте он был гонщиком клуба  La Motte Servolex Cyclisme, где расположен наш офис. Потом он тренировался с юниорской командой AG2R CITROËN U19, затем в 2021 году пришёл в андеровскую команду. Он очень талантливый гонщик.

 

  Я знал, что в финале он может выиграть. Бастьен знает, как побеждать, последние два года он демонстрировал это на любительских гонках. После трудного вчерашнего дня, когда в нашей команде упали Дамьен Тузе, Марк Сорро и Клеман Берте, мы радуемся победе Бастьена.  Лучший способ выиграть гонку – уехать в отрыв, что подтверждает эта победа. Это пример, которому нужно следовать».

 

   Павел Сиваков: «После атаки Тео я контратаковал, чтобы проверить соперников. За мной никто не поехал. Потом я увидел, как меня догнал Мигель Анхель Лопес, но никто не хотел проводить смены. В итоге я остался с гонщиком AG2R Citroen, который тоже не хотел проводить смены. По-моему, это нечестно. Он мог бы провести хотя бы одну смену. Я надел майку лидера, но всё же разочарован, потому что боролся за победу на этапе. Но всё равно снимаю перед ним шляпу, ему удалось выиграть. Лично я успокоил себя тем, что нахожусь в очень хорошей форме. Редко когда чувствовал себя настолько хорошо».

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Бургоса-2022

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Теги к статье: Бастьен Троншон Bastien Tronchon AG2R Citroen Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • uran
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (6)
    uran-Фото
    На фоне Санчеса Альмейды Харта Павел очень достойно. Желаем успехов.
  • Адриен
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    Адриен-Фото
    А что толку заключать с восемнадцатилетним короткий контракт ? Для раскрытия потенциала нужно время. А за короткий срок высока вероятность ошибки - и в смысле переоценки , и в недооценке.
  • EL-Fenomeno
    Тур Польши-2022. Этап 6 (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неплохой профиль, неплохая разделка. Неужели молодой Хейтер удержит и возьмёт генерал Тура Польши !?

    Желаю также нашему Падуну если не пробиться в ТОП 3 или ТОП 5 общего зачёта, так хотя бы в 10-ке генерала финишировать на ТдП; давай, не подведи (кстати, Марк колесит Вуэльту ?)

  • jerzyk
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 1 (4)
    jerzyk-Фото
    А что про Лопеса тишина? То наркобарон, а тут человек- невидимка?! Нехорошо! Если обоср..ли, то надо и правду сказать!
  • старт-шоссе 82
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Трехлетний контракт с 18-летним парнем о многом говорит.

  • Gorn9k
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    Gorn9k-Фото
    Очки какие-то зумерские...
  • Karmatron
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    Karmatron-Фото

    Валлиец, трековик, хороший раздельщик... Где-то это я уже видел...

  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (31)
    Velolife-Фото

    Lisa Brennauer уходит в отставку. Lorena Wiebes, в свою очереь, прекращает контракт с Team DSM и переходит в Team SD Worx. Пока на 3 года.

  • marketbk
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (6)
    marketbk-Фото

    Цитата: shain
    За Сивакова никто не рад?
    Vive la France же:)

    А что радоваться? Этап не выиграл, гонка еще не закончилась, так что генерал - тоже. Он же не вообще без побед в своей карьере, чтобы орать от этого успеха.

    Так что, как-то так)))

  • shain
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (6)
    shain-Фото

    За Сивакова никто не рад?

    Vive la France же:)

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