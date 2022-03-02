  Бастьен Троншон – победитель 3 этапа Вуэльты Бургоса-2022

Первая победа в профессионалах Бастьена Троншона, майка лидера Вуэльты Бургоса-2022 у Павла Сивакова после 3 этапа

20-летний французский гонщик Бастьен Троншон (Bastien Tronchon), который четвёртый день выступает в команде AG2R Citroen в качестве стажёра, одержал первую победу на профессиональной велогонке.

3-й этап Вуэльты Бургоса-2022, первый серьёзный горный этап с прохождением подъёма Пикон Бланко – 7,9 кмподъёма с 9,2% градиентом. Отрыв дня, в котором находился и будущий победитель Бастьен Троншон, начал восхождение на Пикон Бланко с трёхминутным преимуществом. Гонщики команды INEOS Grenadiers первыми начали атаковать на подъёме – сначала Тео Геоган Харт, затем Павел Сиваков.

За 30 км до финиша в полуминуте от пелотона лидировала группа с Павлом Сиваковым, Троншоном, а также Мигелем Анхелем Лопесом (Astana Qazaqstan), Жоелем Николау( Joel Nicolau /Caja Rural - Seguros RGA) и Войцехом Репой (Vojtěch Řepa/ Equipo Kern Pharma). За 10 км до лидировали Павел Сиваков и Бастьен Троншон. После прохождения небольшого подъёма Альто де Бокос (2,1 км с 5,6%) у лидеров за 6 км до финиша было в запасе 48 секунд. В спринте Бастьен Троншон обошёл Павла Сивакова.

Бастьен Троншон: «Я всё ещё не могу осознать. Нет слов. Невероятный день. Я провёл весь этап в отрыве, чтобы к Пикон Бланко как можно дальше уехать от пелотона. Когда проходил подъём, не волновался, как едут остальные. Мне удалось пройти вершину до главных фаворитов. Спуск был технически сложным, но я удержался на колесе Павла Сивакова до самого финиша.

За последние несколько лет я постепенно прогрессировал. Рад, что на первой гонке в качестве стажёра профессиональной команды я так выступил. Надеюсь в оставшейся части сезона продолжу приносить команде результаты, которые она от меня ожидает».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R Ciroen: «Очень приятный сюрприз. Я давно и хорошо знаю Бастьена. В первый год в велоспорте он был гонщиком клуба La Motte Servolex Cyclisme, где расположен наш офис. Потом он тренировался с юниорской командой AG2R CITROËN U19, затем в 2021 году пришёл в андеровскую команду. Он очень талантливый гонщик.

Я знал, что в финале он может выиграть. Бастьен знает, как побеждать, последние два года он демонстрировал это на любительских гонках. После трудного вчерашнего дня, когда в нашей команде упали Дамьен Тузе, Марк Сорро и Клеман Берте, мы радуемся победе Бастьена. Лучший способ выиграть гонку – уехать в отрыв, что подтверждает эта победа. Это пример, которому нужно следовать».

Павел Сиваков: «После атаки Тео я контратаковал, чтобы проверить соперников. За мной никто не поехал. Потом я увидел, как меня догнал Мигель Анхель Лопес, но никто не хотел проводить смены. В итоге я остался с гонщиком AG2R Citroen, который тоже не хотел проводить смены. По-моему, это нечестно. Он мог бы провести хотя бы одну смену. Я надел майку лидера, но всё же разочарован, потому что боролся за победу на этапе. Но всё равно снимаю перед ним шляпу, ему удалось выиграть. Лично я успокоил себя тем, что нахожусь в очень хорошей форме. Редко когда чувствовал себя настолько хорошо».