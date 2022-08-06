Падение и травмы гонщиков на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2022

Большой завал в финале 2-го этапа Вуэльты Бургоса-2022 омрачил победу Тимо Роозена

2-й этап Вуэльты Бургоса-2022, на бумаге выглядевший как этап для спринтеров, не оправдал ожиданий многих гонщиков. На финальных 600 метрах вперёд вышел поезд команды Jumbo-Visma, работавший на своего спринтера Давида Деккера. Но именно Деккер, 24-летний нидерландский гонщик, первым упал на «лежачем полицейском», создав эффект домино. В итоге впереди остались лишь три гонщика команды Jumbo-Visma Эдоардо Аффини, Крис Харпер и Тимо Роозен, который первым пересёк линию финиша.

Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) избежал травм и сохранил майку лидера.

Сильно пострадал гонщик команды AG2R Citroen Дамьен Тузе (Damien Touzé) – у него травма головы и сотрясение мозга. Его товарищ по команде Клеман Берте (Clément Berthet) сломал палец на руке и также сошёл с гонки.

У команды Quick-Step Alpha Vinyl пострадали Давиде Баллерини (Davide Ballerini) и Янник Стеймле (Jannik Steimle). У Янника Стеймле перелом правой ключицы. У Давиде Баллерини порезы и ссадины.

У колумбийского гонщика команды Caja Rural - Seguros RGA Орлуиса Аулара (Orluis Aular) перелом ладьевидной кости, а у его товарища по команде Давида Гонсалеса (David Gonzalez) вывих локтя.

Попали в завал и гонщики команды Bora-hansgrohe Джей Хиндли (Jai Hindley) и Вилко Келдерман (Wilco Kelderman), но отделались ссадинами.

Включение в маршрут дороги, где «лежачий полицейский» находится на финальном километре, нарушает правила UCI для организаторов гонок. Правила UCI были дополнены новыми требованиями после случая на Туре Польши- в 2020 году, когда пострадал Фабио Якобсен.

Давид Деккер: «Я в порядке, учитывая случившееся. Кажется, ничего не сломано, кроме морального настроя, но у меня много ссадин. Я не видел, что впереди «лежачий полицейский», на этом секторе дорога шла под спуск, я потерял контроль над велосипедом. От всей души надеюсь, что с ребятами, которые упали, всё в порядке. Желаю скорейшего выздоровления».

Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Всё шло идеально. Но потом, к сожалению, случилось ужасное. У Давида несколько ссадин, но, кажется, переломов нет. Наши гонщики финишировали первым, вторым и третьим. Но в данном случае радоваться нечему. Наши гонщики не знали, что случилось позади. Всё осмысливается потом. Этот спорт высшего уровня. Мы едем, чтобы побеждать, но, в данном случае предпочли бы, чтобы победы не было».

Тимо Роозен: «Я не имел понятия, что произошло сзади. Мы находились за Эдоардо, когда случился завал. Я услышал что-то, быстро взглянул, но не понял, насколько завал оказался большим. Когда проверил, увидел, что позади мои товарищи по команде, видел жёлтую форму, думал, что это Давид. Потом поехал на полной скорости до финиша. Меня никто не обошёл, я пересёк финиш и поднял руки. Конечно, это выглядело некрасиво, но я не знал, что случилось позади. Если бы мы знали, конечно, не стали бы поднимать руки, радуясь победе. Надеюсь, что со всеми всё будет в порядке».