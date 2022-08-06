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Падение и травмы гонщиков на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2022

Большой завал в финале 2-го этапа Вуэльты Бургоса-2022 омрачил победу Тимо Роозена

 

 

  2-й этап Вуэльты Бургоса-2022, на бумаге выглядевший как этап для спринтеров, не оправдал ожиданий многих гонщиков. На финальных 600 метрах вперёд вышел поезд команды Jumbo-Visma, работавший на своего спринтера Давида Деккера. Но именно Деккер, 24-летний нидерландский гонщик, первым упал на «лежачем полицейском», создав эффект домино. В итоге впереди остались лишь три гонщика команды Jumbo-Visma Эдоардо Аффини, Крис Харпер и Тимо Роозен, который первым пересёк линию финиша.

 

Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) избежал травм и сохранил майку лидера.

 

Падение гонщиков и травмы гонщиков на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2022

  Падение гонщиков и травмы гонщиков на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2022

 Падение гонщиков и травмы гонщиков на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2022

 Падение гонщиков и травмы гонщиков на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2022

 Падение гонщиков и травмы гонщиков на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2022

 Падение гонщиков и травмы гонщиков на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2022

 Падение гонщиков и травмы гонщиков на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2022

 Падение гонщиков и травмы гонщиков на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2022

 Падение гонщиков и травмы гонщиков на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2022

 

 

Сильно пострадал гонщик команды AG2R Citroen Дамьен Тузе (Damien Touzé) – у него травма головы и сотрясение мозга. Его товарищ по команде Клеман Берте (Clément Berthet) сломал палец на руке и также сошёл с гонки.

 

У команды Quick-Step Alpha Vinyl пострадали Давиде Баллерини (Davide Ballerini) и Янник Стеймле (Jannik Steimle). У Янника Стеймле перелом правой ключицы. У Давиде Баллерини порезы и ссадины.

 

У колумбийского гонщика команды Caja Rural - Seguros RGA Орлуиса Аулара (Orluis Aular) перелом ладьевидной кости, а у его товарища по команде Давида Гонсалеса (David Gonzalez) вывих локтя.

 

Попали в завал и гонщики команды Bora-hansgrohe Джей Хиндли (Jai Hindley) и Вилко Келдерман (Wilco Kelderman), но отделались ссадинами.

 

Включение в маршрут дороги, где «лежачий полицейский» находится на финальном километре, нарушает правила UCI для организаторов гонок. Правила UCI были дополнены новыми требованиями после случая на  Туре Польши- в 2020 году, когда пострадал Фабио Якобсен.

 

  Давид Деккер: «Я в порядке, учитывая случившееся. Кажется, ничего не сломано, кроме морального настроя, но у меня много ссадин. Я не видел, что впереди «лежачий полицейский», на этом секторе дорога шла под спуск, я потерял контроль над велосипедом. От всей души надеюсь, что с ребятами, которые упали, всё в порядке. Желаю скорейшего выздоровления».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Всё шло идеально. Но потом, к сожалению, случилось ужасное. У Давида несколько ссадин, но, кажется, переломов нет. Наши гонщики финишировали первым, вторым и третьим. Но в данном случае радоваться нечему. Наши гонщики не знали, что случилось  позади. Всё осмысливается потом. Этот спорт высшего уровня. Мы едем, чтобы побеждать, но, в данном случае предпочли бы, чтобы победы не было».

 

  Тимо Роозен: «Я не имел понятия, что произошло сзади. Мы находились за Эдоардо, когда случился завал. Я услышал что-то, быстро взглянул, но не понял, насколько завал оказался большим. Когда проверил, увидел, что позади мои товарищи по команде, видел жёлтую форму, думал, что это Давид. Потом поехал на полной скорости до финиша. Меня никто не обошёл, я пересёк финиш и поднял руки. Конечно, это выглядело некрасиво, но я не знал, что случилось позади. Если бы мы  знали, конечно, не стали бы поднимать руки, радуясь победе. Надеюсь, что со всеми всё будет в порядке».

 

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Бургоса-2022

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Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    BlAr-Фото
    Так вопрос прежде всего не в честности самой победы, а в её праздновании, не отвечавшем обстоятельствам.
    Согласен с критиками (хоть сам сопереживаю JV), жесты руками были лишними. Но победу, разумеется, отдавать не следовало.
  • Gorn9k
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    Gorn9k-Фото
    Так гонщик Жумбо своей ошибкой лишил всех шансов на победу, а своим дал легко выиграть)
    ПС. БЕДНЫЙ КАПС
  • Адриен
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    Адриен-Фото

    Вообще, уже реально поднадоела эта дискуссия о "благородстве" в велоспорте. Ну сколько же можно.Спорт есть спорт. Тем более профессиональный, высших достижений. Все - НА РАВНЫХ. Прокололся , ошибся на повороте, технические неполадки ... ТВОИ ПРОБЛЕМЫ. В футболе есть такое явление как "автогол". Бывает, голы забиваются из-за нелепицы, глупейшие. И - бывает - решают судьбу матча, а иногда и всего первенства. Но ни разу я не видел, чтобы соперники "благородно" разрежали ситуацию, "возрождали справедливость", забивая мяч в собственные ворота. А в велоспорте уже вошло в правила - НЕПИСАННЫЕ - ждать, тормозить, распоряжаться пелетоном . И болельщики это приветствуют. На деле же - чисто АНТИСПОРТИВНОЕ действо. Есть правила - точка. Остальное - околоспортивная, непрофессиональная шелуха, вредная по сути. Всё должно быть регламентировано. Если нет - спортсмен может действовать на победу. Без всяких упреков и осуждений. Что не запрещено - РАЗРЕШЕНО... Что касается лежачего полицейского - а что, организаторы скрывали его наличие на финише ? Команды должны ИЗУЧАТЬ маршрут от первого до последнего метра. Если есть сомнения - предъявлять претензии ДО старта. Если стартовали - значит всё устраивает, трасса изучена, опасности учтены. И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ уже на руководстве команд, спортсменах.

  • M-07
    Тур Польши-2022. Этап 5 (3)
    M-07-Фото
    Орги Бургоса их переплюнули с лежачим полицейским почти на финише.
  • M-07
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    M-07-Фото
    Да там непонятно, что с мозгами у тех, кто поставил финиш почти после лежачего полицейского. Орги и ЮСИ должны лечение и моральный вред всем пострадавшим и их командам оплачивать за такое. Такой бред.
  • nightbuster33
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    nightbuster33-Фото

    Не волнуйтесь.Астана благополучно закончила 2-ой этап. Лидер определится на последних 2-х этапах,предшественниках Вуэлты Испании.Уж очень они КРУТЫЕ.

  • velodoctor
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    velodoctor-Фото

    Там стояли люди с флагами показывали на опасность, тут виноват тот кто первый упал я думаю.

  • MVDP
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    MVDP-Фото

    На ЧР в Курске все лежачие (около 5 шт) убрали, в том числе и на равнинных участках.

  • Starch27
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    Starch27-Фото
    А поставить финиш гонки на пару км раньше или позже не дано?
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    Earl57-Фото
    И куда орги должны девать лежачих полицейских? Сносить перед гонкой, а после гонки восстанавливать? Дороги общего пользования, однако.
    И Харпер, который метнулся в сторону, чтобы не наехать на упавшего Деккера, и тем самым подрезал несколько гонщиков, конечно же тут ни причем. И не его вина, что они были вынуждены дать по тормозам...

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